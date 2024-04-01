Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал, почему диких птиц нельзя кормить хлебом и орехами - РИА Новости, 01.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:05 01.04.2024
https://ria.ru/20240401/ptitsy-1937065109.html
Эксперт рассказал, почему диких птиц нельзя кормить хлебом и орехами
Эксперт рассказал, почему диких птиц нельзя кормить хлебом и орехами - РИА Новости, 01.04.2024
Эксперт рассказал, почему диких птиц нельзя кормить хлебом и орехами
Птиц не стоит подкармливать белым хлебом, так как это углевод, который не приносит никакой пользы, подкормка черным хлебом может привести к проблемам с ЖКТ, а... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T12:05
2024-04-01T12:05
общество
сергей бурмистров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/79273/20/792732003_0:238:2708:1761_1920x0_80_0_0_1f13871660e14d083eaac82c826d97e9.jpg
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Птиц не стоит подкармливать белым хлебом, так как это углевод, который не приносит никакой пользы, подкормка черным хлебом может привести к проблемам с ЖКТ, а давать соленые семечки и орехи категорически запрещено, сообщил РИА Новости начальник управления охраны и мониторинга объектов животного мира столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров в Международный день день птиц. Бурмистров пояснил, что в весеннее время птицы в целом не нуждаются в подкормке, им необходимо добывать пищу самостоятельно, чтобы не зависеть от человека. "Если все-таки вы пошли в лес, то, конечно, желательно кормить максимально приближенным кормом к тому, чем они питаются в природе, то есть, это какие-то зерновые смеси, которые можно приобрести в зоомагазинах. Никому никогда не нужно давать соленых семечек, орехов. Все, что соленое - категорически запрещено", - сказал Бурмистров. Также он рассказал, что не стоит кормить птиц белым и черным хлебом, так как это может привести к ухудшению их здоровья. "Хлеб в природе не встречается... Для них (птиц) это чистый углевод, который абсолютно никакой пользы не приносит, а желудок набивает, и уже на нормальный корм они не смотрят. Черный хлеб - сильно бродящий, он приносит много проблем с ЖКТ", - сказал Бурмистров. Он также отметил, что кормление птиц хлебом не может привести к моментальному летальному исходу, но может спровоцировать болезни, которые к нему приведут. -0-
https://ria.ru/20231112/karta-1908968410.html
https://ria.ru/20240111/zayats-1920720513.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/79273/20/792732003_21:0:2686:1999_1920x0_80_0_0_92fdda8ff46fcb5733e9292110b1bb24.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, сергей бурмистров
Общество, Сергей Бурмистров
Эксперт рассказал, почему диких птиц нельзя кормить хлебом и орехами

Эксперт отметил, что в весеннее время птицы в целом не нуждаются в подкормке

© РИА Новости / Дмитрий Коробейников | Перейти в медиабанкВоробей
Воробей - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
Перейти в медиабанк
Воробей. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Птиц не стоит подкармливать белым хлебом, так как это углевод, который не приносит никакой пользы, подкормка черным хлебом может привести к проблемам с ЖКТ, а давать соленые семечки и орехи категорически запрещено, сообщил РИА Новости начальник управления охраны и мониторинга объектов животного мира столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров в Международный день день птиц.
Бурмистров пояснил, что в весеннее время птицы в целом не нуждаются в подкормке, им необходимо добывать пищу самостоятельно, чтобы не зависеть от человека.
Карта обитания лис в Москве - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
В Мосприроде создали карту обитания лис в Москве
12 ноября 2023, 14:36
"Если все-таки вы пошли в лес, то, конечно, желательно кормить максимально приближенным кормом к тому, чем они питаются в природе, то есть, это какие-то зерновые смеси, которые можно приобрести в зоомагазинах. Никому никогда не нужно давать соленых семечек, орехов. Все, что соленое - категорически запрещено", - сказал Бурмистров.
Также он рассказал, что не стоит кормить птиц белым и черным хлебом, так как это может привести к ухудшению их здоровья.
"Хлеб в природе не встречается... Для них (птиц) это чистый углевод, который абсолютно никакой пользы не приносит, а желудок набивает, и уже на нормальный корм они не смотрят. Черный хлеб - сильно бродящий, он приносит много проблем с ЖКТ", - сказал Бурмистров.
Он также отметил, что кормление птиц хлебом не может привести к моментальному летальному исходу, но может спровоцировать болезни, которые к нему приведут. -0-
Храбрый заяц
В Петербурге вновь заметили зайца
11 января, 13:46
 
ОбществоСергей Бурмистров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала