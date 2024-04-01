https://ria.ru/20240401/ptitsy-1937065109.html

Эксперт рассказал, почему диких птиц нельзя кормить хлебом и орехами

Эксперт рассказал, почему диких птиц нельзя кормить хлебом и орехами - РИА Новости, 01.04.2024

Эксперт рассказал, почему диких птиц нельзя кормить хлебом и орехами

Птиц не стоит подкармливать белым хлебом, так как это углевод, который не приносит никакой пользы, подкормка черным хлебом может привести к проблемам с ЖКТ, а... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T12:05

2024-04-01T12:05

2024-04-01T12:05

общество

сергей бурмистров

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Птиц не стоит подкармливать белым хлебом, так как это углевод, который не приносит никакой пользы, подкормка черным хлебом может привести к проблемам с ЖКТ, а давать соленые семечки и орехи категорически запрещено, сообщил РИА Новости начальник управления охраны и мониторинга объектов животного мира столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров в Международный день день птиц. Бурмистров пояснил, что в весеннее время птицы в целом не нуждаются в подкормке, им необходимо добывать пищу самостоятельно, чтобы не зависеть от человека. "Если все-таки вы пошли в лес, то, конечно, желательно кормить максимально приближенным кормом к тому, чем они питаются в природе, то есть, это какие-то зерновые смеси, которые можно приобрести в зоомагазинах. Никому никогда не нужно давать соленых семечек, орехов. Все, что соленое - категорически запрещено", - сказал Бурмистров. Также он рассказал, что не стоит кормить птиц белым и черным хлебом, так как это может привести к ухудшению их здоровья. "Хлеб в природе не встречается... Для них (птиц) это чистый углевод, который абсолютно никакой пользы не приносит, а желудок набивает, и уже на нормальный корм они не смотрят. Черный хлеб - сильно бродящий, он приносит много проблем с ЖКТ", - сказал Бурмистров. Он также отметил, что кормление птиц хлебом не может привести к моментальному летальному исходу, но может спровоцировать болезни, которые к нему приведут. -0-

https://ria.ru/20231112/karta-1908968410.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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общество, сергей бурмистров