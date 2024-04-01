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Международный день птиц

Международный день птиц - РИА Новости, 01.04.2024

Международный день птиц

1 апреля отмечается Международный день птиц (International Bird Day), который приурочен к началу их возвращения с мест зимовок. РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T01:30

2024-04-01T01:30

2024-04-01T01:30

справки

россия

русское географическое общество

международный день птиц

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1 апреля отмечается Международный день птиц (International Bird Day), который приурочен к началу их возвращения с мест зимовок.Цель праздника – сохранение видового разнообразия и численности птиц.Еще в начале XX века, 19 марта 1902 года, была принята "Международная конвенция об охране птиц, полезных в сельском хозяйстве", которую подписали более десяти государств. Она вступила в силу 12 декабря 1905 года. 18 октября 1950 года в Париже была подписана "Международная конвенция об охране птиц", заменившая предыдущий документ для большей части государств-участников.Сам же День птиц связывают с детским праздником, устроенным в 1894 году учителем из маленького американского города Ойл-Сити Чарльзом Бэбкоком (Charles Babcock). Его поддержала газета "Питсбуpгская телегpафная хpоника", начавшая активно популяризовать праздник. Более того, газета организовала специальный клуб-музей по охране птиц для школьников. Вскоре День птиц стал широко проводиться как народный праздник во всех штатах страны.Идея проведения Дня птиц нашла поддержку и в России. В нашей стране охрана птиц была организована еще во времена царской России, и к началу XX века этим делом занималось уже несколько десятков организаций. В их числе – орнитологический комитет при Русском обществе акклиматизации животных и растений, постоянная природоохранительная комиссия при Русском географическом обществе, Российское общество покровительства животным, основанное в 1865 году. В городах открывались и детские организации – так называемые Майские союзы для изучения и защиты птиц. Они создавались на базе школ и объединяли детей девяти-одиннадцати лет, носивших на головных уборах эмблему – летящую ласточку. В 1910 году школьный учитель Петр Бузук в селе Хортица основал первое в стране Общество охранителей природы, символом которого стало птичье гнездо. Участники общества подкармливали птиц и развешивали для них гнездовья. После революции 1917 года детские Майские союзы прекратили свое существование, но идею охраны птиц подхватили юннатские организации. Летом 1924 года прошел первый и единственный в СССР Всесоюзный съезд юннатов, на котором преподаватель Центральной биостанции Николай Дергунов предложил вновь учредить День птиц. С 1926 года эту дату отмечали в СССР уже как официальный праздник. В 1927 году День птиц прошел во всех районах Москвы, в нем приняло участие около пяти тысяч ребят. В 1928 году количество участников достигло 65 тысяч, они развесили более 15 тысяч скворечников.Ежегодное празднование Дня птиц оборвала война, но в 1948 году движение возродилось. Праздник набрал еще больший размах, в 1953 году к участию в нем было привлечено пять миллионов школьников. Но уже к 1960-1970-м годам празднование Дня птиц снова сошло на нет. Возродился праздник в 1999 году – благодаря Союзу охраны птиц России, основанному в 1993 году. Птицы имеют большое значение в природе и жизни человека. Они распространяют семена, путешествуя с места на место, поедают насекомых, которые способны загубить растения, уничтожают грызунов, да и сами представляют собой пищу для других, сохраняя популяции многих зверей, так как они – звено крупной пищевой цепи.По информации Министерства природы РФ из позвоночных, занесенных в Красную книгу, птицы составляют самую большую группу. Она состоит из 127 видов, из них 122 живут на особо охраняемых природных территориях (ООПТ) федерального значения. Некоторые охраняемые территории создали специально для защиты птиц. Например, Астраханский заповедник, хотя там проживает и множество животных. Среди птиц под защитой этого заповедника: птицы Красной книги Международного союза по охране природы (16 видов), птицы Красной книги Российской Федерации (57 видов) и 66 видов птиц Красной книги Астраханской области. В Астраханском заповеднике можно увидеть, как гнездится кудрявый пеликан, как охотятся орлан-белохвост, степной орел, сапсан и беркут.Чтобы сохранить птиц, первоначально, надо определить, кому из них особенно требуется защита. Для этого орнитологи ведут специальный учет птиц: по голосам, местам гнездования, с помощью отлова и кольцевания и другими методами.Учет птиц и знание особенностей их поведения важно не только для сохранения популяций птиц, но и для безопасности человека. Благодаря авиационным орнитологам аэропорты под защитой от нашествия пернатых, что позволяет не отвлекаться пилотам и избежать столкновения. Ежегодно с 1996 года Союз охраны птиц России выбирает птицу года. Именно ей посвящаются эколого-просветительские мероприятия и природоохранные акции, которые проходят в течение всего года.Птицей 2024 года объявлен чиж. Выбор пал на этого представителя пернатых в силу того, что в этом году исполняется 100 лет со дня рождения орнитолога и первого президента Союза охраны птиц России Владимира Флинта. Любимой птицей ученого был чиж. Чиж – вид певчих птиц, один из самых мелких представителей семейства вьюрковых. Длина тела чижа составляет 11-14 сантиметров, масса – 10-18 граммов. Чиж – птица хвойных, преимущественно еловых лесов, поэтому его ареал обитания включает Скандинавию, Финляндию, восток Франции, территории Крыма и Украины, Большого и Малого Кавказа и продолжается до побережий Охотского и Японского морей, территории Приморского края, Сибири, Забайкалья. Существуют виды, обитающие в пределах Южной и Северной Америки, на территории Португалии и в Бразилии.Популяция чижей в мире составляет около 30 миллионов птиц. Орнитологи выделяют 19 разновидностей чижей, отличающихся друг от друга ареалом обитания, окрасом и особенностями поведения.Самый часто встречаемый вид в России – евразийский или обыкновенный чиж. У него маленькая голова и небольшое округлое тело, превышающее размеры головы примерно в три раза. Глаза угольно-черные. Маленький острый клюв треугольной формы позволяет чижу добывать семена лиственных и хвойных деревьев. Кроме того, птица может питаться мелкими насекомыми. Лапки у чижа тонкие коричневого цвета, вооруженные крючковатыми пальцами с короткими коготками. Это позволяет птице надежно цепляться за ветки, а также добывать для себя пропитание.У самцов общая окраска оперения зеленовато-желтая, верхняя часть головы и подбородок – черные, зоб и грудь – желтые, брюхо – светлое с продольными пестринами; крылья – черные с двумя желтыми поперечными полосками. У самок оперение зеленовато-серое, яркие участки черного и желтого цветов отсутствуют, больше пестрин. Чиж славится своим голосом и способностью исполнять удивительные мелодии. Он постоянно общается с другими птицами и издает разнообразные звуки. Пение чижа имеет уникальный стиль, но он также может легко подражать другим пернатым, особенно синицам. Обычная песня чижа, состоящая из быстрых разнообразных трелей и заливистых щебетаний, кончается весьма растянутыми, несколько гнусавыми звуками "чжиии" или "джиии", за которые птица получила свое название.Чиж – типичная перелетная птица. В конце сентября пернатые собираются в крупные стаи и с наступлением холодов улетают в более теплые края. Однако могут остаться на зимовку, если поблизости находится незамерзающий водоем. Если чижи обитают в теплых, комфортных условиях, то они ведут оседлый образ жизни. В теплое время года чижи предпочитают жить парами.По наблюдениям орнитологов, чижи в условиях природы живут от 3,5 до 8 лет.За дружелюбный характер и неприхотливость в еде чижи популярны у любителей содержания птиц в клетках. Они признаны самыми интересными и симпатичными обитателями неволи. В домашних условиях эти птицы могут прожить 10-15 лет. Образ чижа у многих людей ассоциируется с известной шуточной песенкой "Чижик-пыжик". Исторически этими куплетами дразнили воспитанников Императорского училища правоведения, располагавшегося в XIX – начале XX веках в Санкт-Петербурге на набережной реки Фонтанки. Его студенты носили зеленые мундиры с желтыми петлицами и манжетами, которые напоминали оперение чижей. А зимой надевали пыжиковые шапки – из мягкого густого меха детенышей северного оленя. Существует версия, что будущие юристы гордились своим положением и вели себя слишком важно и высокомерно, то есть пыжились. За это их прозвали чижиками-пыжиками. Свободное от учебы время студенты любили проводить в трактирах, а потом гулять по набережной канала. Так в народе появилась популярная песенка, благодаря которой в 1994 году на реке Фонтанке был установлен памятник чижу.В Международный день птиц проводятся всевозможные акции, конкурсы, флешмобы и другие мероприятия, организаторами которых выступают природоохранные, образовательные и культурные учреждения, а также все, кому не безразличны пернатые.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, россия, русское географическое общество, международный день птиц