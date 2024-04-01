https://ria.ru/20240401/propaganda-1937141832.html

Самарского экоактивиста проверят на пропаганду ЛГБТ* в соцсетях

Самарского экоактивиста проверят на пропаганду ЛГБТ* в соцсетях - РИА Новости, 01.04.2024

Самарского экоактивиста проверят на пропаганду ЛГБТ* в соцсетях

Самарское агентство по реализации молодежной политики проводит разбирательство после жалоб в соцсетях на экоактивиста и работника проектного офиса агентства... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T15:49

2024-04-01T15:49

2024-04-01T15:49

технологии

россия

самарская область

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САМАРА, 1 апр - РИА Новости. Самарское агентство по реализации молодежной политики проводит разбирательство после жалоб в соцсетях на экоактивиста и работника проектного офиса агентства Дениса Леонтовича из-за опубликованных фотографий с возможной движения ЛГБТ*. "Идет разбирательство", - сообщила РИА Новости представительница агентства по реализации молодежной политики в Самарской области, отвечая на вопрос о проверке по факту публикаций Леонтовича. Она добавила, что сейчас устанавливается, является ли Денис Леонтович сотрудником молодежного агентства.Ранее ряд местных Telegram-каналов опубликовали фото из соцсетей Леонтовича, на которых пользователи усмотрели признаки пропаганды запрещенного в России движения ЛГБТ*. В одной из публикаций на своей странице во "ВКонтакте" Леонтович указал, что он является менеджером проектного офиса самарского агентства по реализации молодежной политики. * Экстремистская организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20240320/flag-1934580300.html

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россия

самарская область

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технологии, россия, самарская область