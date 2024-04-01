https://ria.ru/20240401/prizyv-1937002666.html

В России начался весенний призыв на военную службу

В России начался весенний призыв на военную службу - РИА Новости, 01.04.2024

В России начался весенний призыв на военную службу

Весенний призыв на военную службу начинается в России в понедельник, срок срочной службы, как и прежде, составит 12 месяцев. РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T00:13

2024-04-01T00:13

2024-04-01T11:15

безопасность

россия

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Весенний призыв на военную службу начинается в России в понедельник, срок срочной службы, как и прежде, составит 12 месяцев. Как сообщил ранее заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ) Генштаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский, весенний призыв будет проходить с 1 апреля во всех регионах страны, кроме отдельных районов Крайнего Севера и отдельных местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, где граждане призываются с 1 ноября по 31 декабря. Это связано с климатическими особенностями. "Начало отправок призывников со сборных пунктов спланированно с 15 апреля 2024 года. Срок военной службы по призыву, как и прежде, составит 12 месяцев", — отмечал Цимлянский. Все призывники будут направлены для службы в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей ВС и других воинских формирований на территории России. В пункты дислокации подразделений ВС в новых регионах России (ДНР и ЛНР, Херсонская и Запорожская области) или для участия там в выполнении задач специальной военной операции военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, направляться не будут. Треть призывников будет направлена в учебные соединения и воинские части, где в срок до пяти месяцев освоит современную военную технику и получит военно-учетную специальность. В ходе весенней кампании продолжится практика формирования научных рот, предназначенных для решения научно-прикладных задач. Также будут комплектоваться научно-производственные подразделения и спортивные роты. С 16 апреля приступит к работе прямая телефонная линия ГОМУ, где специалисты дадут разъяснения по вопросам, связанным с призывом. Линия будет работать по вторникам и четвергам с 10:00 до 12:00 мск. Как уточнили в Генштабе, когда военные отслужат установленный год, их своевременно отправят домой. В осенний призыв прошлого года в ВС, другие войска и воинские формирования было призвано 130 тысяч человек.

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https://ria.ru/20240329/prizyvniki-1936581866.html

https://ria.ru/20240319/prizyv-1934190902.html

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безопасность, россия, вооруженные силы рф