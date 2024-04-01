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В Кремле ответили, может ли женщина стать президентом России - РИА Новости, 01.04.2024
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12:51 01.04.2024
https://ria.ru/20240401/prezident-1937079192.html
В Кремле ответили, может ли женщина стать президентом России
В Кремле ответили, может ли женщина стать президентом России - РИА Новости, 01.04.2024
В Кремле ответили, может ли женщина стать президентом России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, может ли в будущем женщина стать президентом страны, заявил, что все написано в конституции РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T12:51
2024-04-01T12:51
политика
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, может ли в будущем женщина стать президентом страны, заявил, что все написано в конституции - "никакого деления на мужчин и женщин там нет". "Что касается женщины-президента, в конституции написано, кто может стать президентом страны, и никакого деления на мужчин и женщин там нет", - сказал Песков журналистам.
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политика, россия, дмитрий песков
Политика, Россия, Дмитрий Песков
В Кремле ответили, может ли женщина стать президентом России

Песков: в главе Конституции о президенте нет деления на мужчин и женщин

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкКремль
Кремль - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, может ли в будущем женщина стать президентом страны, заявил, что все написано в конституции - "никакого деления на мужчин и женщин там нет".
"Что касается женщины-президента, в конституции написано, кто может стать президентом страны, и никакого деления на мужчин и женщин там нет", - сказал Песков журналистам.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
В России реальную власть женщины получили только при Путине, заявил Володин
27 марта, 14:00
 
ПолитикаРоссияДмитрий Песков
 
 
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