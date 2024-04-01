https://ria.ru/20240401/prezident-1937079192.html

В Кремле ответили, может ли женщина стать президентом России

В Кремле ответили, может ли женщина стать президентом России - РИА Новости, 01.04.2024

В Кремле ответили, может ли женщина стать президентом России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, может ли в будущем женщина стать президентом страны, заявил, что все написано в конституции РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T12:51

2024-04-01T12:51

2024-04-01T12:51

политика

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, может ли в будущем женщина стать президентом страны, заявил, что все написано в конституции - "никакого деления на мужчин и женщин там нет". "Что касается женщины-президента, в конституции написано, кто может стать президентом страны, и никакого деления на мужчин и женщин там нет", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20240327/volodin-1936156827.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, дмитрий песков