https://ria.ru/20240401/prezident-1937079192.html
В Кремле ответили, может ли женщина стать президентом России
В Кремле ответили, может ли женщина стать президентом России - РИА Новости, 01.04.2024
В Кремле ответили, может ли женщина стать президентом России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, может ли в будущем женщина стать президентом страны, заявил, что все написано в конституции РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T12:51
2024-04-01T12:51
2024-04-01T12:51
политика
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, может ли в будущем женщина стать президентом страны, заявил, что все написано в конституции - "никакого деления на мужчин и женщин там нет". "Что касается женщины-президента, в конституции написано, кто может стать президентом страны, и никакого деления на мужчин и женщин там нет", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20240327/volodin-1936156827.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, дмитрий песков
Политика, Россия, Дмитрий Песков
В Кремле ответили, может ли женщина стать президентом России
Песков: в главе Конституции о президенте нет деления на мужчин и женщин