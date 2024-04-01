https://ria.ru/20240401/premiya-1937081178.html

Началось голосование премии "Россия – страна возможностей"

Началось голосование премии "Россия – страна возможностей" - РИА Новости, 01.04.2024

Началось голосование премии "Россия – страна возможностей"

Народное голосование национальной премии "Россия – страна возможностей" стартовало в понедельник, жители России смогут выбрать из 100 претендентов того, чья... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T12:57

2024-04-01T12:57

2024-04-01T12:58

общество

россия

алексей комиссаров

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Народное голосование национальной премии "Россия – страна возможностей" стартовало в понедельник, жители России смогут выбрать из 100 претендентов того, чья история им покажется наиболее достойной, сообщили в пресс-службе платформы АНО "Россия - страна возможностей. Старт премии был дан 19 декабря 2023 года на выставке-форуме "Россия". Прием заявок завершился 31 января 2024 года. Участниками могли стать жители России старше 18 лет, которые реализуют профессиональный и личный потенциал, вносят вклад в развитие страны и являются примером для других. Для подачи заявки необходимо было подробно рассказать свою историю и записать видео-визитку. "С 1 апреля началось народное голосование за участников национальной премии "Россия – страна возможностей". Из 33 тысяч заявок экспертным советом были отобраны 100 претендентов из 36 регионов России. Теперь жители страны в народном онлайн-голосовании смогут выбрать того, чья история покажется им наиболее достойной", - говорится в пресс-релизе. Отмечается, что проголосовать за понравившегося героя можно до 14 апреля. "Среди такого количества претендентов отобрать номинантов для народного голосования было непросто – истории о талантливых и трудолюбивых людях, которыми так богата наша страна, действительно берут за душу. Экспертный совет на протяжении двух месяцев формировал шорт-лист премии. Сегодня мы, наконец, даем старт народному голосованию. Обязательно поддержите своих коллег, знакомых и родных на этом этапе. При финальной экспертной оценке заявки каждый голос будет на счету", – приводит пресс-служба слова гендиректора АНО "Россия – страна возможностей", ректора Президентской академии Алексея Комиссарова. Уточняется, что народное голосование – один из промежуточных этапов, который позволит сформировать внутренний рейтинг участников премии, финальная же оценка каждого складывается из оценки экспертов и результатов народного голосования. Проголосовать можно за одну историю каждой номинации, добавили в пресс-службе. "Всего победителями станут 13 человек в номинациях: "Здравоохранение и медицина", "Предпринимательство", "Лидерство", "Информационные технологии и Искусственный интеллект", "Экология", "Туризм", "Спорт и уличная культура", "Наука и технологии", "Инклюзия", "Творчество и искусство", "Медиа", "Образование" и "Развитие регионов"", - прокомментировали организаторы. Отмечается, что итоги премии будут проведены на международной выставке-форуме "Россия". "Победители получат индивидуальный пакет поддержки, медиа-сопровождение, возможность стать амбассадором президентской платформы "Россия – страна возможностей" и выступать спикером или экспертом на крупных федеральных мероприятиях. Также среди наград путешествие по России и обучение в Мастерской управления "Сенеж", - добавили в АНО "Россия - страна возможностей".

https://ria.ru/20240311/vystavka-1932390612.html

https://ria.ru/20240224/vystavka-1929268258.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, алексей комиссаров