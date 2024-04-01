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В России изменились правила продажи пива и табачной продукции - РИА Новости, 01.04.2024
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00:54 01.04.2024
https://ria.ru/20240401/pravila-1937004776.html
В России изменились правила продажи пива и табачной продукции
В России изменились правила продажи пива и табачной продукции - РИА Новости, 01.04.2024
В России изменились правила продажи пива и табачной продукции
Правила реализации пива и табачной продукции изменились в России - с 1 апреля вводится уголовная ответственность за безлицензионное производство и оборот... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T00:54
2024-04-01T00:54
россия
вячеслав володин
госдума рф
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Правила реализации пива и табачной продукции изменились в России - с 1 апреля вводится уголовная ответственность за безлицензионное производство и оборот табачной и никотинсодержащей продукции в крупном размере, кроме того расширились и полномочия регионов в целях борьбы с "наливайками". Так, теперь регионы могут запрещать продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи в псевдокафе, а также ограничивать время продажи алкоголя в точках общепита, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. В ноябре группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект, предоставляющий регионам право запрещать на своей территории розничную продажу пива и ряда других слабоалкогольных напитков в так называемых "наливайках". Тогда спикер Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что проблема "наливаек" в многоквартирных домах, зачастую нарушающих покой жильцов, должна быть решена. Днем это магазины, а ночью - псевдокафе, которые торгуют алкоголем в обход закона, пояснял он. Кроме того, с 1 апреля вводится уголовная ответственность за безлицензионное производство и оборот табачной и никотинсодержащей продукции в крупном размере. Теперь за преступление будет грозить штраф (от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или в размере зарплаты за период от года до 3 лет), либо принудительные работы на срок до 3 лет, либо лишение свободы на тот же срок. Одновременно с лишением свободы могут лишить права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет. Ранее, с 1 марта, наличие лицензии на производство табачной продукции в рамках усиления контроля за оборотом данной продукции и сырья стало обязательным в России. До этого, 1 сентября, в стране начал действовать электронный реестр лицензий на производство и оборот табачной и никотинсодержащей продукции.
https://ria.ru/20240301/goskontrol-1930597378.html
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россия, вячеслав володин, госдума рф
Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ
В России изменились правила продажи пива и табачной продукции

В России с 1 апреля изменились правила реализации пива и табачной продукции

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкВывеска бара на доме
Вывеска бара на доме - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Вывеска бара на доме. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Правила реализации пива и табачной продукции изменились в России - с 1 апреля вводится уголовная ответственность за безлицензионное производство и оборот табачной и никотинсодержащей продукции в крупном размере, кроме того расширились и полномочия регионов в целях борьбы с "наливайками".
Так, теперь регионы могут запрещать продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи в псевдокафе, а также ограничивать время продажи алкоголя в точках общепита, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.
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В ноябре группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект, предоставляющий регионам право запрещать на своей территории розничную продажу пива и ряда других слабоалкогольных напитков в так называемых "наливайках". Тогда спикер Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что проблема "наливаек" в многоквартирных домах, зачастую нарушающих покой жильцов, должна быть решена. Днем это магазины, а ночью - псевдокафе, которые торгуют алкоголем в обход закона, пояснял он.
Кроме того, с 1 апреля вводится уголовная ответственность за безлицензионное производство и оборот табачной и никотинсодержащей продукции в крупном размере. Теперь за преступление будет грозить штраф (от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или в размере зарплаты за период от года до 3 лет), либо принудительные работы на срок до 3 лет, либо лишение свободы на тот же срок. Одновременно с лишением свободы могут лишить права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
Ранее, с 1 марта, наличие лицензии на производство табачной продукции в рамках усиления контроля за оборотом данной продукции и сырья стало обязательным в России. До этого, 1 сентября, в стране начал действовать электронный реестр лицензий на производство и оборот табачной и никотинсодержащей продукции.
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