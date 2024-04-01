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Вступили в силу новые правила обмена иностранных водительских удостоверений - РИА Новости, 01.04.2024
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12:12 01.04.2024
https://ria.ru/20240401/prava-1937066570.html
Вступили в силу новые правила обмена иностранных водительских удостоверений
Вступили в силу новые правила обмена иностранных водительских удостоверений - РИА Новости, 01.04.2024
Вступили в силу новые правила обмена иностранных водительских удостоверений
С 1 апреля меняется порядок обмена иностранных водительских удостоверений, сообщили РИА Новости в Госавтоинспекции МВД России. РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T12:12
2024-04-01T12:12
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абхазия
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. С 1 апреля меняется порядок обмена иностранных водительских удостоверений, сообщили РИА Новости в Госавтоинспекции МВД России. Сегодня вступил в силу Федеральный закон от 10 июля 2023 года № 313-ФЗ "О внесении изменений в статьи 25 и 26 Федерального закона "О безопасности дорожного движения". Согласно документу, упрощены процедуры обмена иностранных национальных водительских удостоверений, подтверждающих право на управление мототранспортными средствами и легковыми автомобилями. Для этого будет достаточно успешно сдать только теоретический экзамен. В случае, если речь идет о категориях, предусматривающих управление автобусами и грузовыми автомобилями, составами транспортных средств, то в этом случае обмен будет возможен после того, как владелец иностранного удостоверения представит документ о квалификации с отметкой о прохождении итоговой аттестации в автошколе и успешной сдаче экзаменов – теоретического и практического, пояснили в ведомстве. Там уточнили, что требования при этом не распространяются в отношении граждан государств, законодательство которых закрепляет использование русского языка в качестве официального. Так, обмен национальных водительских удостоверений республик Абхазии, Казахстана, Киргизии и Южной Осетии будет осуществляться после сдачи теоретического экзамена, а удостоверений Республики Беларусь – без проведения экзаменов. В соответствии с федеральным законом иностранные национальные и международные водительские удостоверения признают недействительными по истечении одного года с момента, как их владелец получит вид на жительство или гражданство России. Аналогичное правило действует для граждан России, впервые въехавших на территорию страны с иностранным водительским удостоверением. На ограничения будет действовать отсрочка, если иностранец получил вид на жительство и гражданство России, либо въехал на территорию страны до 1 апреля. Для таких категорий водителей срок действия водительских удостоверений будет действительным до 1 апреля 2025 года, напомнили в Госавтоинспекции. Материал подготовлен в рамках реализации федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Безопасные качественные дороги".
https://ria.ru/20240401/ekzamen-1937003527.html
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авто, абхазия, россия, казахстан
Авто, Абхазия, Россия, Казахстан

Вступили в силу новые правила обмена иностранных водительских удостоверений

© Фото : ГУОБДД МВД России/ВКонтактеПравила сдачи экзамена на права
Правила сдачи экзамена на права - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© Фото : ГУОБДД МВД России/ВКонтакте
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. С 1 апреля меняется порядок обмена иностранных водительских удостоверений, сообщили РИА Новости в Госавтоинспекции МВД России.
Сегодня вступил в силу Федеральный закон от 10 июля 2023 года № 313-ФЗ "О внесении изменений в статьи 25 и 26 Федерального закона "О безопасности дорожного движения".
Сдача экзаменов и получение водительского удостоверения в ГИБДД - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
В России изменились правила сдачи экзаменов на водительские права
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Согласно документу, упрощены процедуры обмена иностранных национальных водительских удостоверений, подтверждающих право на управление мототранспортными средствами и легковыми автомобилями. Для этого будет достаточно успешно сдать только теоретический экзамен.
В случае, если речь идет о категориях, предусматривающих управление автобусами и грузовыми автомобилями, составами транспортных средств, то в этом случае обмен будет возможен после того, как владелец иностранного удостоверения представит документ о квалификации с отметкой о прохождении итоговой аттестации в автошколе и успешной сдаче экзаменов – теоретического и практического, пояснили в ведомстве.
Там уточнили, что требования при этом не распространяются в отношении граждан государств, законодательство которых закрепляет использование русского языка в качестве официального. Так, обмен национальных водительских удостоверений республик Абхазии, Казахстана, Киргизии и Южной Осетии будет осуществляться после сдачи теоретического экзамена, а удостоверений Республики Беларусь – без проведения экзаменов.
В соответствии с федеральным законом иностранные национальные и международные водительские удостоверения признают недействительными по истечении одного года с момента, как их владелец получит вид на жительство или гражданство России. Аналогичное правило действует для граждан России, впервые въехавших на территорию страны с иностранным водительским удостоверением. На ограничения будет действовать отсрочка, если иностранец получил вид на жительство и гражданство России, либо въехал на территорию страны до 1 апреля. Для таких категорий водителей срок действия водительских удостоверений будет действительным до 1 апреля 2025 года, напомнили в Госавтоинспекции.
Материал подготовлен в рамках реализации федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Безопасные качественные дороги".
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