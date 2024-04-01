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В Госавтоинспекции объяснили, как изменятся правила сдачи экзамена на права - РИА Новости, 01.04.2024
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10:28 01.04.2024
https://ria.ru/20240401/prava-1937034064.html
В Госавтоинспекции объяснили, как изменятся правила сдачи экзамена на права
В Госавтоинспекции объяснили, как изменятся правила сдачи экзамена на права - РИА Новости, 01.04.2024
В Госавтоинспекции объяснили, как изменятся правила сдачи экзамена на права
С 1 апреля в силу вступают изменения, касающиеся порядка проведения экзаменов и выдачи водительских удостоверений, сообщили РИА Новости в Госавтоинспекции МВД... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T10:28
2024-04-01T10:28
авто
россия
единый государственный экзамен (егэ)
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. С 1 апреля в силу вступают изменения, касающиеся порядка проведения экзаменов и выдачи водительских удостоверений, сообщили РИА Новости в Госавтоинспекции МВД России. Соответствующий ведомственный приказ прошел общественное обсуждение и вступил в силу сегодня. В документе пересмотрены требования к оценке навыков управления транспортными средствами при проведении практического экзамена в зависимости от степени их влияния на безопасность дорожного движения. Как пояснили в ведомстве, приказом, в частности, снижено количество выставляемых штрафных балов по ряду ошибок. Так, например, при начале движения кандидатом в водители, не пристегнутым ремнем безопасности, экзамен будет продолжен. Сейчас при подобном нарушении испытание сразу прекращается. Кроме того, увеличена минимальная ширина места разворота с 5 до 7 метров при выполнении разворот транспортного средства в ограниченном пространстве. А в экзаменационном листе конкретизированы ошибки при оценке навыков пользования органами управления транспортного средства. "Приказом введены основания для приостановления государственной услуги по проведению экзаменов и выдаче водительских удостоверений. Например, если во время сдачи экзаменов истек срок действия паспорта гражданина Российской Федерации или медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к управлению транспортными средствами, услуга будет приостановлена до момента предъявления действующего паспорта или медицинского заключения", — добавил собеседник агентства. К экзаменам не будут допущены лица, в отношении которых военными комиссариатами применены временные меры в связи с неявкой по повестке. Получить возможность пройти испытание такие кандидаты в водители смогут после того, как ограничения будут сняты. Как отметили в ведомстве, приказом также внесены изменения в перечень оснований для отказа в допуске к экзаменам и выдаче водительского удостоверения. Речь идет о лицах, подвергнутых административному наказанию за то, что находились за рулем в состоянии опьянения, либо отказались от медицинского освидетельствования. К сдаче экзаменов они будут допущены только после истечения срока административного наказания. Увеличиваются сроки пересдачи для неподготовленных кандидатов в водители, не сдавших один из экзаменов с 3-х попыток. Теперь следующий экзамен будет назначаться не ранее чем через 6 и не позднее 9 месяцев со дня проведения предыдущего несданного экзамена. В настоящее время не ранее чем через один и не позднее 3 месяцев. Материал подготовлен в рамках реализации федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Безопасные качественные дороги".
https://ria.ru/20240331/prava-1936893368.html
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авто, россия, единый государственный экзамен (егэ)
Авто, Россия, Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
В Госавтоинспекции объяснили, как изменятся правила сдачи экзамена на права

В силу вступают изменения, касающиеся порядка проведения экзаменов на права

© Фото : ГУОБДД МВД России/ВКонтактеПравила сдачи экзамена на права
Правила сдачи экзамена на права - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© Фото : ГУОБДД МВД России/ВКонтакте
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. С 1 апреля в силу вступают изменения, касающиеся порядка проведения экзаменов и выдачи водительских удостоверений, сообщили РИА Новости в Госавтоинспекции МВД России.
Соответствующий ведомственный приказ прошел общественное обсуждение и вступил в силу сегодня. В документе пересмотрены требования к оценке навыков управления транспортными средствами при проведении практического экзамена в зависимости от степени их влияния на безопасность дорожного движения.
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Как пояснили в ведомстве, приказом, в частности, снижено количество выставляемых штрафных балов по ряду ошибок. Так, например, при начале движения кандидатом в водители, не пристегнутым ремнем безопасности, экзамен будет продолжен. Сейчас при подобном нарушении испытание сразу прекращается.
Кроме того, увеличена минимальная ширина места разворота с 5 до 7 метров при выполнении разворот транспортного средства в ограниченном пространстве. А в экзаменационном листе конкретизированы ошибки при оценке навыков пользования органами управления транспортного средства.
"Приказом введены основания для приостановления государственной услуги по проведению экзаменов и выдаче водительских удостоверений. Например, если во время сдачи экзаменов истек срок действия паспорта гражданина Российской Федерации или медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к управлению транспортными средствами, услуга будет приостановлена до момента предъявления действующего паспорта или медицинского заключения", — добавил собеседник агентства.
К экзаменам не будут допущены лица, в отношении которых военными комиссариатами применены временные меры в связи с неявкой по повестке. Получить возможность пройти испытание такие кандидаты в водители смогут после того, как ограничения будут сняты.
Как отметили в ведомстве, приказом также внесены изменения в перечень оснований для отказа в допуске к экзаменам и выдаче водительского удостоверения. Речь идет о лицах, подвергнутых административному наказанию за то, что находились за рулем в состоянии опьянения, либо отказались от медицинского освидетельствования. К сдаче экзаменов они будут допущены только после истечения срока административного наказания.
Увеличиваются сроки пересдачи для неподготовленных кандидатов в водители, не сдавших один из экзаменов с 3-х попыток. Теперь следующий экзамен будет назначаться не ранее чем через 6 и не позднее 9 месяцев со дня проведения предыдущего несданного экзамена. В настоящее время не ранее чем через один и не позднее 3 месяцев.
Материал подготовлен в рамках реализации федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Безопасные качественные дороги".
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