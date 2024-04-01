https://ria.ru/20240401/prava-1937034064.html

В Госавтоинспекции объяснили, как изменятся правила сдачи экзамена на права

В Госавтоинспекции объяснили, как изменятся правила сдачи экзамена на права - РИА Новости, 01.04.2024

В Госавтоинспекции объяснили, как изменятся правила сдачи экзамена на права

С 1 апреля в силу вступают изменения, касающиеся порядка проведения экзаменов и выдачи водительских удостоверений, сообщили РИА Новости в Госавтоинспекции МВД... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T10:28

2024-04-01T10:28

2024-04-01T10:28

авто

россия

единый государственный экзамен (егэ)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/01/1937032305_0:39:1200:714_1920x0_80_0_0_a943eea8c7d0f077d17a3b8043368688.jpg

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. С 1 апреля в силу вступают изменения, касающиеся порядка проведения экзаменов и выдачи водительских удостоверений, сообщили РИА Новости в Госавтоинспекции МВД России. Соответствующий ведомственный приказ прошел общественное обсуждение и вступил в силу сегодня. В документе пересмотрены требования к оценке навыков управления транспортными средствами при проведении практического экзамена в зависимости от степени их влияния на безопасность дорожного движения. Как пояснили в ведомстве, приказом, в частности, снижено количество выставляемых штрафных балов по ряду ошибок. Так, например, при начале движения кандидатом в водители, не пристегнутым ремнем безопасности, экзамен будет продолжен. Сейчас при подобном нарушении испытание сразу прекращается. Кроме того, увеличена минимальная ширина места разворота с 5 до 7 метров при выполнении разворот транспортного средства в ограниченном пространстве. А в экзаменационном листе конкретизированы ошибки при оценке навыков пользования органами управления транспортного средства. "Приказом введены основания для приостановления государственной услуги по проведению экзаменов и выдаче водительских удостоверений. Например, если во время сдачи экзаменов истек срок действия паспорта гражданина Российской Федерации или медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к управлению транспортными средствами, услуга будет приостановлена до момента предъявления действующего паспорта или медицинского заключения", — добавил собеседник агентства. К экзаменам не будут допущены лица, в отношении которых военными комиссариатами применены временные меры в связи с неявкой по повестке. Получить возможность пройти испытание такие кандидаты в водители смогут после того, как ограничения будут сняты. Как отметили в ведомстве, приказом также внесены изменения в перечень оснований для отказа в допуске к экзаменам и выдаче водительского удостоверения. Речь идет о лицах, подвергнутых административному наказанию за то, что находились за рулем в состоянии опьянения, либо отказались от медицинского освидетельствования. К сдаче экзаменов они будут допущены только после истечения срока административного наказания. Увеличиваются сроки пересдачи для неподготовленных кандидатов в водители, не сдавших один из экзаменов с 3-х попыток. Теперь следующий экзамен будет назначаться не ранее чем через 6 и не позднее 9 месяцев со дня проведения предыдущего несданного экзамена. В настоящее время не ранее чем через один и не позднее 3 месяцев. Материал подготовлен в рамках реализации федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Безопасные качественные дороги".

https://ria.ru/20240331/prava-1936893368.html

https://ria.ru/20240330/ekzamen-1936768601.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

авто, россия, единый государственный экзамен (егэ)