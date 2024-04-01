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В Подмосковье локализовали возгорание кровли цеха
В Подмосковье локализовали возгорание кровли цеха - РИА Новости, 01.04.2024
В Подмосковье локализовали возгорание кровли цеха
Пожарные локализовали возгорание кровли цеха на площади 150 квадратных метров в подмосковном Хотьково, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T16:34
2024-04-01T16:34
2024-04-01T17:03
происшествия
хотьково
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Пожарные локализовали возгорание кровли цеха на площади 150 квадратных метров в подмосковном Хотьково, сообщается в Telegram-канале МЧС России. Ранее представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что кровля здания загорелась на территории завода "Электроизолит" в Хотьково. "В Подмосковье огнеборцы МЧС России локализовали пожар на 150 квадратных метрах. В Хотьково горит кровля цеха. Из здания эвакуированы 4 человека", - говорится в сообщении. Хотьково входит в Сергиево-Посадский городской округ. "Электроизолит" - многопрофильное предприятие электротехнической отрасли, его основная продукция - электроизоляционные материалы и системы изоляции.
https://radiosputnik.ru/20240401/pozhar-1937122204.html
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происшествия, хотьково, московская область (подмосковье), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Хотьково, Московская область (Подмосковье), Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Подмосковье локализовали возгорание кровли цеха
В Хотьково локализовали возгорание кровли цеха на 150 квадратных метров