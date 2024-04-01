https://ria.ru/20240401/post-1937214422.html
В районе Голанских высот развернули пост российской военной полиции
В районе Голанских высот развернули пост российской военной полиции - РИА Новости, 01.04.2024
В районе Голанских высот развернули пост российской военной полиции
Пост российской военной полиции развернули в районе Голанских высот для наблюдения за обстановкой на линии, разъединяющей вооруженные силы Израиля и Сирии,... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T22:33
2024-04-01T22:33
2024-04-01T22:33
в мире
голанские высоты
израиль
сирия
юрий попов
браво
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569753532_108:0:1257:647_1920x0_80_0_0_d35a73d36b12d637581317828c160c26.jpg
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Пост российской военной полиции развернули в районе Голанских высот для наблюдения за обстановкой на линии, разъединяющей вооруженные силы Израиля и Сирии, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Попов. "В районе Голанских высот в рамках мониторинга обстановки на линии "Браво" зоны разъединения вооруженных сил Израиля и Сирийской Арабской Республики дополнительно развернут пост российской военной полиции. Осуществляется контроль за соблюдением режима прекращения боевых действий между враждующими сторонами", - сказал Попов. Он отметил, что за сутки "коалиция" пять раз нарушила протоколов деконфликтации. По словам Попова, в районе Эт-Танф за сутки зафиксировано одно нарушение многоцелевым беспилотником MQ-1C "коалиции".
https://ria.ru/20231027/siriya-1905606730.html
голанские высоты
израиль
сирия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569753532_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_90a6f86457c29b5b1f3dd13675c84693.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, голанские высоты, израиль, сирия, юрий попов, браво
В мире, Голанские высоты, Израиль, Сирия, Юрий Попов, Браво
В районе Голанских высот развернули пост российской военной полиции
ЦПВС: в районе Голанских высот развернули пост российской военной полиции