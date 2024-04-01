https://ria.ru/20240401/post-1937214422.html

В районе Голанских высот развернули пост российской военной полиции

В районе Голанских высот развернули пост российской военной полиции - РИА Новости, 01.04.2024

В районе Голанских высот развернули пост российской военной полиции

Пост российской военной полиции развернули в районе Голанских высот для наблюдения за обстановкой на линии, разъединяющей вооруженные силы Израиля и Сирии,... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T22:33

2024-04-01T22:33

2024-04-01T22:33

в мире

голанские высоты

израиль

сирия

юрий попов

браво

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Пост российской военной полиции развернули в районе Голанских высот для наблюдения за обстановкой на линии, разъединяющей вооруженные силы Израиля и Сирии, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Попов. "В районе Голанских высот в рамках мониторинга обстановки на линии "Браво" зоны разъединения вооруженных сил Израиля и Сирийской Арабской Республики дополнительно развернут пост российской военной полиции. Осуществляется контроль за соблюдением режима прекращения боевых действий между враждующими сторонами", - сказал Попов. Он отметил, что за сутки "коалиция" пять раз нарушила протоколов деконфликтации. По словам Попова, в районе Эт-Танф за сутки зафиксировано одно нарушение многоцелевым беспилотником MQ-1C "коалиции".

https://ria.ru/20231027/siriya-1905606730.html

голанские высоты

израиль

сирия

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в мире, голанские высоты, израиль, сирия, юрий попов, браво