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В районе Голанских высот развернули пост российской военной полиции - РИА Новости, 01.04.2024
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22:33 01.04.2024
https://ria.ru/20240401/post-1937214422.html
В районе Голанских высот развернули пост российской военной полиции
В районе Голанских высот развернули пост российской военной полиции - РИА Новости, 01.04.2024
В районе Голанских высот развернули пост российской военной полиции
Пост российской военной полиции развернули в районе Голанских высот для наблюдения за обстановкой на линии, разъединяющей вооруженные силы Израиля и Сирии,... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T22:33
2024-04-01T22:33
в мире
голанские высоты
израиль
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юрий попов
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Пост российской военной полиции развернули в районе Голанских высот для наблюдения за обстановкой на линии, разъединяющей вооруженные силы Израиля и Сирии, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Попов. "В районе Голанских высот в рамках мониторинга обстановки на линии "Браво" зоны разъединения вооруженных сил Израиля и Сирийской Арабской Республики дополнительно развернут пост российской военной полиции. Осуществляется контроль за соблюдением режима прекращения боевых действий между враждующими сторонами", - сказал Попов. Он отметил, что за сутки "коалиция" пять раз нарушила протоколов деконфликтации. По словам Попова, в районе Эт-Танф за сутки зафиксировано одно нарушение многоцелевым беспилотником MQ-1C "коалиции".
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в мире, голанские высоты, израиль, сирия, юрий попов, браво
В мире, Голанские высоты, Израиль, Сирия, Юрий Попов, Браво
В районе Голанских высот развернули пост российской военной полиции

ЦПВС: в районе Голанских высот развернули пост российской военной полиции

© РИА Новости / Министерство обороны Российской Федерации | Перейти в медиабанкВоеннослужащий российской военной полиции
Военнослужащий российской военной полиции - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости / Министерство обороны Российской Федерации
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Военнослужащий российской военной полиции . Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Пост российской военной полиции развернули в районе Голанских высот для наблюдения за обстановкой на линии, разъединяющей вооруженные силы Израиля и Сирии, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Попов.
«
"В районе Голанских высот в рамках мониторинга обстановки на линии "Браво" зоны разъединения вооруженных сил Израиля и Сирийской Арабской Республики дополнительно развернут пост российской военной полиции. Осуществляется контроль за соблюдением режима прекращения боевых действий между враждующими сторонами", - сказал Попов.
Он отметил, что за сутки "коалиция" пять раз нарушила протоколов деконфликтации.
По словам Попова, в районе Эт-Танф за сутки зафиксировано одно нарушение многоцелевым беспилотником MQ-1C "коалиции".
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В миреГоланские высотыИзраильСирияЮрий ПоповБраво
 
 
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