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Путин присвоил новый дипломатический ранг послам в Камеруне и Аргентине
Путин присвоил новый дипломатический ранг послам в Камеруне и Аргентине - РИА Новости, 01.04.2024
Путин присвоил новый дипломатический ранг послам в Камеруне и Аргентине
Президент России Владимир Путин присвоил дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла главе российской дипмиссии в Камеруне Георгию Тодуа и послу РФ... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T11:37
2024-04-01T11:37
2024-04-01T11:37
политика
россия
камерун
аргентина
владимир путин
дмитрий феоктистов
родион мирошник
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла главе российской дипмиссии в Камеруне Георгию Тодуа и послу РФ в Аргентине Дмитрию Феоктистову, следует из указа, опубликованного на официальном портале правовой информации. "Присвоить дипломатические ранги: чрезвычайного и полномочного посла Тодуа Георгию Владимировичу... Феоктистову Дмитрию Валерьевичу", - говорится в документе. Указ подписан и опубликован в понедельник. Кроме того, посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник указом главы государства получил ранг чрезвычайного и полномочного посланника 1 класса.
https://ria.ru/20231207/koreya-1914351020.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, камерун, аргентина, владимир путин, дмитрий феоктистов, родион мирошник
Политика, Россия, Камерун, Аргентина, Владимир Путин, Дмитрий Феоктистов, Родион Мирошник
Путин присвоил новый дипломатический ранг послам в Камеруне и Аргентине
Путин присвоил Тодуа и Феоктистову ранг чрезвычайного и полномочного посла