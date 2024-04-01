https://ria.ru/20240401/posol-1937054540.html

Путин присвоил новый дипломатический ранг послам в Камеруне и Аргентине

Путин присвоил новый дипломатический ранг послам в Камеруне и Аргентине - РИА Новости, 01.04.2024

Путин присвоил новый дипломатический ранг послам в Камеруне и Аргентине

Президент России Владимир Путин присвоил дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла главе российской дипмиссии в Камеруне Георгию Тодуа и послу РФ... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T11:37

2024-04-01T11:37

2024-04-01T11:37

политика

россия

камерун

аргентина

владимир путин

дмитрий феоктистов

родион мирошник

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1a/1780217186_0:0:2865:1612_1920x0_80_0_0_8a4d1163f31043d8d5c578984d5ce399.jpg

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла главе российской дипмиссии в Камеруне Георгию Тодуа и послу РФ в Аргентине Дмитрию Феоктистову, следует из указа, опубликованного на официальном портале правовой информации. "Присвоить дипломатические ранги: чрезвычайного и полномочного посла Тодуа Георгию Владимировичу... Феоктистову Дмитрию Валерьевичу", - говорится в документе. Указ подписан и опубликован в понедельник. Кроме того, посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник указом главы государства получил ранг чрезвычайного и полномочного посланника 1 класса.

https://ria.ru/20231207/koreya-1914351020.html

россия

камерун

аргентина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, камерун, аргентина, владимир путин, дмитрий феоктистов, родион мирошник