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Путин присвоил новый дипломатический ранг послам в Камеруне и Аргентине - РИА Новости, 01.04.2024
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11:37 01.04.2024
https://ria.ru/20240401/posol-1937054540.html
Путин присвоил новый дипломатический ранг послам в Камеруне и Аргентине
Путин присвоил новый дипломатический ранг послам в Камеруне и Аргентине - РИА Новости, 01.04.2024
Путин присвоил новый дипломатический ранг послам в Камеруне и Аргентине
Президент России Владимир Путин присвоил дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла главе российской дипмиссии в Камеруне Георгию Тодуа и послу РФ... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T11:37
2024-04-01T11:37
политика
россия
камерун
аргентина
владимир путин
дмитрий феоктистов
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла главе российской дипмиссии в Камеруне Георгию Тодуа и послу РФ в Аргентине Дмитрию Феоктистову, следует из указа, опубликованного на официальном портале правовой информации. "Присвоить дипломатические ранги: чрезвычайного и полномочного посла Тодуа Георгию Владимировичу... Феоктистову Дмитрию Валерьевичу", - говорится в документе. Указ подписан и опубликован в понедельник. Кроме того, посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник указом главы государства получил ранг чрезвычайного и полномочного посланника 1 класса.
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политика, россия, камерун, аргентина, владимир путин, дмитрий феоктистов, родион мирошник
Политика, Россия, Камерун, Аргентина, Владимир Путин, Дмитрий Феоктистов, Родион Мирошник
Путин присвоил новый дипломатический ранг послам в Камеруне и Аргентине

Путин присвоил Тодуа и Феоктистову ранг чрезвычайного и полномочного посла

© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла главе российской дипмиссии в Камеруне Георгию Тодуа и послу РФ в Аргентине Дмитрию Феоктистову, следует из указа, опубликованного на официальном портале правовой информации.
"Присвоить дипломатические ранги: чрезвычайного и полномочного посла Тодуа Георгию Владимировичу... Феоктистову Дмитрию Валерьевичу", - говорится в документе. Указ подписан и опубликован в понедельник.
Кроме того, посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник указом главы государства получил ранг чрезвычайного и полномочного посланника 1 класса.
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ПолитикаРоссияКамерунАргентинаВладимир ПутинДмитрий ФеоктистовРодион Мирошник
 
 
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