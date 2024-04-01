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В Foreign Affairs указали на шаткое единство Запада в вопросе помощи Киеву - РИА Новости, 01.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:02 01.04.2024
https://ria.ru/20240401/pomosch-1937189061.html
В Foreign Affairs указали на шаткое единство Запада в вопросе помощи Киеву
В Foreign Affairs указали на шаткое единство Запада в вопросе помощи Киеву - РИА Новости, 01.04.2024
В Foreign Affairs указали на шаткое единство Запада в вопросе помощи Киеву
Авторы материала в журнале Foreign Affairs указали на проблемы с помощью от союзников Киева и удерживание инициативы на фронте российскими силами, считая, что... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T19:02
2024-04-01T19:02
специальная военная операция на украине
россия
украина
киев
владимир путин
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Авторы материала в журнале Foreign Affairs указали на проблемы с помощью от союзников Киева и удерживание инициативы на фронте российскими силами, считая, что продолжение боевых действий на Украине на данный момент является самым вероятным вариантом в конфликте. "Самый вероятный вариант, тогда, это продолжение боевых действий... сейчас российские силы держат инициативу на поле боя... Помощь Украине, напротив, застряла в конгрессе (США - ред.), а единство Запада шатко", - говорится в материале, написанном профессором политологии Калифорнийского университета в Сан-Диего Браниславом Сланчевым и профессором политологии Университета Рочестера Хейном Гомансом. Эксперты считают, что Россия в ходе конфликта может установить контроль над еще рядом территорий, но "Киев останется неподконтрольным". Авторы материала также полагают, что заключение соглашения сторонами сейчас является маловероятным, ни Москва, ни Киев на данный момент не готовы принять требования противника. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент РФ Владимир Путин заявил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.
https://ria.ru/20240401/aviabomby-1937151115.html
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россия, украина, киев, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Киев, Владимир Путин
В Foreign Affairs указали на шаткое единство Запада в вопросе помощи Киеву

В Foreign Affairs указали на проблемы с помощью от союзников Украины

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие . Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Авторы материала в журнале Foreign Affairs указали на проблемы с помощью от союзников Киева и удерживание инициативы на фронте российскими силами, считая, что продолжение боевых действий на Украине на данный момент является самым вероятным вариантом в конфликте.
«
"Самый вероятный вариант, тогда, это продолжение боевых действий... сейчас российские силы держат инициативу на поле боя... Помощь Украине, напротив, застряла в конгрессе (США - ред.), а единство Запада шатко", - говорится в материале, написанном профессором политологии Калифорнийского университета в Сан-Диего Браниславом Сланчевым и профессором политологии Университета Рочестера Хейном Гомансом.
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Эксперты считают, что Россия в ходе конфликта может установить контроль над еще рядом территорий, но "Киев останется неподконтрольным".
Авторы материала также полагают, что заключение соглашения сторонами сейчас является маловероятным, ни Москва, ни Киев на данный момент не готовы принять требования противника.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент РФ Владимир Путин заявил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.
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