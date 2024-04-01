https://ria.ru/20240401/pomosch-1937127128.html

Гладков рассказал о помощи пострадавшим от обстрелов белгородским аграриям

Гладков рассказал о помощи пострадавшим от обстрелов белгородским аграриям - РИА Новости, 01.04.2024

Гладков рассказал о помощи пострадавшим от обстрелов белгородским аграриям

Власти Белгородской области перечислят 400 миллионов рублей, выделенных по решению президента РФ Владимира Путина, пострадавшим от обстрелов украинских войск 35 РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T15:12

2024-04-01T15:12

2024-04-01T15:12

белгородская область

белгородская область

вячеслав гладков

владимир путин

сво

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БЕЛГОРОД, 1 апр – РИА Новости. Власти Белгородской области перечислят 400 миллионов рублей, выделенных по решению президента РФ Владимира Путина, пострадавшим от обстрелов украинских войск 35 сельхозпроизводителям, сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" губернатор Вячеслав Гладков. "Сегодня (в понедельник) перечисляем 400 миллионов рублей 35 сельхозпроизводителям — тем, кто пострадал от обстрелов ВСУ. Деньги, которые мы получили по решению президента РФ Владимира Владимировича Путина и по решению председателя правительства РФ Михаила Владимировича Мишустина", - написал Гладков. Он добавил, что власти региона начали собирать документы на третий транш. Всего же область получила около 2 миллиардов рублей на поддержку сельхозпроизводителей. Прием документов от предпринимателей открыт уже в понедельник. Предоставленные средства пострадавшие организации могут направить в том числе на восстановление материально-технической базы, организацию и проведение весенних полевых работ.

https://ria.ru/20240219/pomosch-1928171424.html

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

белгородская область, вячеслав гладков, владимир путин, сво