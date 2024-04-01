https://ria.ru/20240401/pomosch-1937028570.html

Белгородским аграриям, пострадавшим от обстрелов ВСУ, выделили помощь

Белгородским аграриям, пострадавшим от обстрелов ВСУ, выделили помощь - РИА Новости, 01.04.2024

Белгородским аграриям, пострадавшим от обстрелов ВСУ, выделили помощь

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил на своей странице в соцсети "ВКонтакте", что 35 сельхозпредприятиям, пострадавшим от украинских... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T09:49

2024-04-01T09:49

2024-04-01T09:49

экономика

белгородская область

россия

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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БЕЛГОРОД, 1 апр - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил на своей странице в соцсети "ВКонтакте", что 35 сельхозпредприятиям, пострадавшим от украинских обстрелов, выделены 400 миллионов рублей по решению президента РФ. В начале февраля губернатор рассказывал, что правительство РФ приняло решение о выделении дополнительной помощи пострадавшим от обстрелов предприятиям и жителям Белгородской области. По его словам, средства будут направлены, в первую очередь, на возмещение потерь шебекинским предприятиям, пострадавшим после событий лета 2023 года, на поддержку малого и среднего бизнеса, на помощь сельхозпредприятиям, которые получили прямой ущерб из-за невозможности возделывать поля. "Сегодня перечисляем 400 млн рублей 35 сельхозпроизводителям — тем, кто пострадал от обстрелов ВСУ. Деньги, которые мы получили по решению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и по решению председателя правительства Российской Федерации Михаила Владимировича Мишустина. Я очень благодарен за то, что помощь нашей области оказывается", - написал Гладков. Глава региона подчеркнул, что сумма финансирования на данное направление достигла около 2 миллиардов рублей. По словам губернатора, уже начата процедура сбора документов для предоставления третьего транша помощи.

https://ria.ru/20240216/belgu-1927753344.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, белгородская область, россия, вячеслав гладков, вооруженные силы украины