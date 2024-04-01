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Белгородским аграриям, пострадавшим от обстрелов ВСУ, выделили помощь - РИА Новости, 01.04.2024
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Белгородским аграриям, пострадавшим от обстрелов ВСУ, выделили помощь
Белгородским аграриям, пострадавшим от обстрелов ВСУ, выделили помощь - РИА Новости, 01.04.2024
Белгородским аграриям, пострадавшим от обстрелов ВСУ, выделили помощь
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил на своей странице в соцсети "ВКонтакте", что 35 сельхозпредприятиям, пострадавшим от украинских... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T09:49
2024-04-01T09:49
экономика
белгородская область
россия
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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БЕЛГОРОД, 1 апр - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил на своей странице в соцсети "ВКонтакте", что 35 сельхозпредприятиям, пострадавшим от украинских обстрелов, выделены 400 миллионов рублей по решению президента РФ. В начале февраля губернатор рассказывал, что правительство РФ приняло решение о выделении дополнительной помощи пострадавшим от обстрелов предприятиям и жителям Белгородской области. По его словам, средства будут направлены, в первую очередь, на возмещение потерь шебекинским предприятиям, пострадавшим после событий лета 2023 года, на поддержку малого и среднего бизнеса, на помощь сельхозпредприятиям, которые получили прямой ущерб из-за невозможности возделывать поля. "Сегодня перечисляем 400 млн рублей 35 сельхозпроизводителям — тем, кто пострадал от обстрелов ВСУ. Деньги, которые мы получили по решению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и по решению председателя правительства Российской Федерации Михаила Владимировича Мишустина. Я очень благодарен за то, что помощь нашей области оказывается", - написал Гладков. Глава региона подчеркнул, что сумма финансирования на данное направление достигла около 2 миллиардов рублей. По словам губернатора, уже начата процедура сбора документов для предоставления третьего транша помощи.
https://ria.ru/20240216/belgu-1927753344.html
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экономика, белгородская область, россия, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Экономика, Белгородская область, Россия, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Белгородским аграриям, пострадавшим от обстрелов ВСУ, выделили помощь

Белгородским аграриям, пострадавшим от обстрелов, выделили 400 миллионов рублей

© РИА Новости / Таисия Лисковец | Перейти в медиабанкФрагмент ракеты после обстрела Белгорода со стороны ВСУ
Фрагмент ракеты после обстрела Белгорода со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости / Таисия Лисковец
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Фрагмент ракеты после обстрела Белгорода со стороны ВСУ. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 1 апр - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил на своей странице в соцсети "ВКонтакте", что 35 сельхозпредприятиям, пострадавшим от украинских обстрелов, выделены 400 миллионов рублей по решению президента РФ.
В начале февраля губернатор рассказывал, что правительство РФ приняло решение о выделении дополнительной помощи пострадавшим от обстрелов предприятиям и жителям Белгородской области. По его словам, средства будут направлены, в первую очередь, на возмещение потерь шебекинским предприятиям, пострадавшим после событий лета 2023 года, на поддержку малого и среднего бизнеса, на помощь сельхозпредприятиям, которые получили прямой ущерб из-за невозможности возделывать поля.
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"Сегодня перечисляем 400 млн рублей 35 сельхозпроизводителям — тем, кто пострадал от обстрелов ВСУ. Деньги, которые мы получили по решению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и по решению председателя правительства Российской Федерации Михаила Владимировича Мишустина. Я очень благодарен за то, что помощь нашей области оказывается", - написал Гладков.
Глава региона подчеркнул, что сумма финансирования на данное направление достигла около 2 миллиардов рублей. По словам губернатора, уже начата процедура сбора документов для предоставления третьего транша помощи.
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Специальная военная операция на УкраинеЭкономикаБелгородская областьРоссияВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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