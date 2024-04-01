https://ria.ru/20240401/politsiya-1937154137.html
Полиция Берлина ищет мужчину, показавшего нацистское приветствие
Полиция Берлина ищет мужчину, показавшего нацистское приветствие - РИА Новости, 01.04.2024
Полиция Берлина ищет мужчину, показавшего нацистское приветствие
Полиция Берлина сообщила, что ищет мужчину, который в метро показал нацистское приветствие и сопроводил его соответствующей фразой. РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T16:33
2024-04-01T16:33
2024-04-01T16:33
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Полиция Берлина сообщила, что ищет мужчину, который в метро показал нацистское приветствие и сопроводил его соответствующей фразой. "В субботу вечером неизвестный показал гитлеровское приветствие в районе Шёнеберг", - говорится в заявлении полиции. Сообщается, что инцидент произошел на станции метро Ноллендорфплац. "Когда остановился поезд, 22-летний свидетель увидел в дверях вагона двух мужчин, один из которых, по описанию стоящего на платформе молодого человека, отдал гитлеровское приветствие - видимо, из-за цвета кожи - и дважды громко прокричал: "Зиг хайль". Неизвестный мужчина уехал на том же поезде, на котором он и прибыл на станцию", - сообщила полиция. Полиция ведет расследование инцидента.
https://ria.ru/20231220/simvolika-1917074490.html
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в мире, берлин (город)
Полиция Берлина ищет мужчину, показавшего нацистское приветствие
Полиция Берлина ищет мужчину, показавшего нацистское приветствие в метро