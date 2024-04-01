https://ria.ru/20240401/politsiya-1937154137.html

Полиция Берлина ищет мужчину, показавшего нацистское приветствие

Полиция Берлина ищет мужчину, показавшего нацистское приветствие - РИА Новости, 01.04.2024

Полиция Берлина ищет мужчину, показавшего нацистское приветствие

Полиция Берлина сообщила, что ищет мужчину, который в метро показал нацистское приветствие и сопроводил его соответствующей фразой. РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T16:33

2024-04-01T16:33

2024-04-01T16:33

в мире

берлин (город)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0b/1915099739_0:0:3180:1789_1920x0_80_0_0_ae0e35841d5f2393cadf444a01189ac7.jpg

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Полиция Берлина сообщила, что ищет мужчину, который в метро показал нацистское приветствие и сопроводил его соответствующей фразой. "В субботу вечером неизвестный показал гитлеровское приветствие в районе Шёнеберг", - говорится в заявлении полиции. Сообщается, что инцидент произошел на станции метро Ноллендорфплац. "Когда остановился поезд, 22-летний свидетель увидел в дверях вагона двух мужчин, один из которых, по описанию стоящего на платформе молодого человека, отдал гитлеровское приветствие - видимо, из-за цвета кожи - и дважды громко прокричал: "Зиг хайль". Неизвестный мужчина уехал на том же поезде, на котором он и прибыл на станцию", - сообщила полиция. Полиция ведет расследование инцидента.

https://ria.ru/20231220/simvolika-1917074490.html

https://ria.ru/20231111/napadenie-1908906854.html

берлин (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, берлин (город)