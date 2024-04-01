Рейтинг@Mail.ru
Полиция Берлина ищет мужчину, показавшего нацистское приветствие - РИА Новости, 01.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:33 01.04.2024
https://ria.ru/20240401/politsiya-1937154137.html
Полиция Берлина ищет мужчину, показавшего нацистское приветствие
Полиция Берлина ищет мужчину, показавшего нацистское приветствие - РИА Новости, 01.04.2024
Полиция Берлина ищет мужчину, показавшего нацистское приветствие
Полиция Берлина сообщила, что ищет мужчину, который в метро показал нацистское приветствие и сопроводил его соответствующей фразой. РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T16:33
2024-04-01T16:33
в мире
берлин (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0b/1915099739_0:0:3180:1789_1920x0_80_0_0_ae0e35841d5f2393cadf444a01189ac7.jpg
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Полиция Берлина сообщила, что ищет мужчину, который в метро показал нацистское приветствие и сопроводил его соответствующей фразой. "В субботу вечером неизвестный показал гитлеровское приветствие в районе Шёнеберг", - говорится в заявлении полиции. Сообщается, что инцидент произошел на станции метро Ноллендорфплац. "Когда остановился поезд, 22-летний свидетель увидел в дверях вагона двух мужчин, один из которых, по описанию стоящего на платформе молодого человека, отдал гитлеровское приветствие - видимо, из-за цвета кожи - и дважды громко прокричал: "Зиг хайль". Неизвестный мужчина уехал на том же поезде, на котором он и прибыл на станцию", - сообщила полиция. Полиция ведет расследование инцидента.
https://ria.ru/20231220/simvolika-1917074490.html
https://ria.ru/20231111/napadenie-1908906854.html
берлин (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0b/1915099739_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_751317357f025cf7c862cc19500a919a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, берлин (город)
В мире, Берлин (город)
Полиция Берлина ищет мужчину, показавшего нацистское приветствие

Полиция Берлина ищет мужчину, показавшего нацистское приветствие в метро

© AP Photo / Michael ProbstПолицейский, Германия
Полицейский, Германия - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© AP Photo / Michael Probst
Полицейский, Германия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Полиция Берлина сообщила, что ищет мужчину, который в метро показал нацистское приветствие и сопроводил его соответствующей фразой.
«
"В субботу вечером неизвестный показал гитлеровское приветствие в районе Шёнеберг", - говорится в заявлении полиции.
В Киеве молодые люди развернули нацистский флаг со свастикой. Кадр видео очевидца
В Киеве завели дело из-за распространения подростками нацистской символики
20 декабря 2023, 19:34
Сообщается, что инцидент произошел на станции метро Ноллендорфплац.
«
"Когда остановился поезд, 22-летний свидетель увидел в дверях вагона двух мужчин, один из которых, по описанию стоящего на платформе молодого человека, отдал гитлеровское приветствие - видимо, из-за цвета кожи - и дважды громко прокричал: "Зиг хайль". Неизвестный мужчина уехал на том же поезде, на котором он и прибыл на станцию", - сообщила полиция.
Полиция ведет расследование инцидента.
Полиция Берлина - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
В берлинском ресторане напали на израильского журналиста, пишут СМИ
11 ноября 2023, 22:17
 
В миреБерлин (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала