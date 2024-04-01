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В Москве зафиксировали новый температурный рекорд - РИА Новости, 01.04.2024
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22:06 01.04.2024 (обновлено: 22:15 01.04.2024)
https://ria.ru/20240401/pogoda-1937212290.html
В Москве зафиксировали новый температурный рекорд
В Москве зафиксировали новый температурный рекорд - РИА Новости, 01.04.2024
В Москве зафиксировали новый температурный рекорд
Новый суточный температурный рекорд зафиксировали в Москве в понедельник, столбик термометра поднялся в столице к отметке плюс 21,6 градуса, сообщил ведущий... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T22:06
2024-04-01T22:15
общество
москва
можайск
коломна
михаил леус
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Новый суточный температурный рекорд зафиксировали в Москве в понедельник, столбик термометра поднялся в столице к отметке плюс 21,6 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в Telegram-канале. "Итак, новый суточный рекорд тепла в Москве для 1 апреля теперь составляет плюс 21,6 градуса", - написал Леус.Он добавил, что рекорды также обновились в подмосковных Можайске и Коломне, где температура составила плюс 21,2 и плюс 20,4 градуса соответственно.
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общество, москва, можайск, коломна, михаил леус
Общество, Москва, Можайск, Коломна, Михаил Леус
В Москве зафиксировали новый температурный рекорд

Новый рекорд тепла в Москве для 1 апреля зафиксировали на отметке 21,6 градуса

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЛюди отдыхают на набережной в парке искусств "Музеон" в Москве
Люди отдыхают на набережной в парке искусств Музеон в Москве - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Люди отдыхают на набережной в парке искусств "Музеон" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Новый суточный температурный рекорд зафиксировали в Москве в понедельник, столбик термометра поднялся в столице к отметке плюс 21,6 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в Telegram-канале.
«
"Итак, новый суточный рекорд тепла в Москве для 1 апреля теперь составляет плюс 21,6 градуса", - написал Леус.
Он добавил, что рекорды также обновились в подмосковных Можайске и Коломне, где температура составила плюс 21,2 и плюс 20,4 градуса соответственно.
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