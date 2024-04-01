https://ria.ru/20240401/pogoda-1937212290.html

В Москве зафиксировали новый температурный рекорд

В Москве зафиксировали новый температурный рекорд - РИА Новости, 01.04.2024

В Москве зафиксировали новый температурный рекорд

Новый суточный температурный рекорд зафиксировали в Москве в понедельник, столбик термометра поднялся в столице к отметке плюс 21,6 градуса, сообщил ведущий... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T22:06

2024-04-01T22:06

2024-04-01T22:15

общество

москва

можайск

коломна

михаил леус

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Новый суточный температурный рекорд зафиксировали в Москве в понедельник, столбик термометра поднялся в столице к отметке плюс 21,6 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в Telegram-канале. "Итак, новый суточный рекорд тепла в Москве для 1 апреля теперь составляет плюс 21,6 градуса", - написал Леус.Он добавил, что рекорды также обновились в подмосковных Можайске и Коломне, где температура составила плюс 21,2 и плюс 20,4 градуса соответственно.

https://ria.ru/20240401/pogoda-1937194891.html

москва

можайск

коломна

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, москва, можайск, коломна, михаил леус