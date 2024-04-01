https://ria.ru/20240401/pogoda-1937212290.html
В Москве зафиксировали новый температурный рекорд
В Москве зафиксировали новый температурный рекорд - РИА Новости, 01.04.2024
В Москве зафиксировали новый температурный рекорд
Новый суточный температурный рекорд зафиксировали в Москве в понедельник, столбик термометра поднялся в столице к отметке плюс 21,6 градуса, сообщил ведущий... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T22:06
2024-04-01T22:06
2024-04-01T22:15
общество
москва
можайск
коломна
михаил леус
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Новый суточный температурный рекорд зафиксировали в Москве в понедельник, столбик термометра поднялся в столице к отметке плюс 21,6 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в Telegram-канале. "Итак, новый суточный рекорд тепла в Москве для 1 апреля теперь составляет плюс 21,6 градуса", - написал Леус.Он добавил, что рекорды также обновились в подмосковных Можайске и Коломне, где температура составила плюс 21,2 и плюс 20,4 градуса соответственно.
https://ria.ru/20240401/pogoda-1937194891.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, можайск, коломна, михаил леус
Общество, Москва, Можайск, Коломна, Михаил Леус
В Москве зафиксировали новый температурный рекорд
Новый рекорд тепла в Москве для 1 апреля зафиксировали на отметке 21,6 градуса