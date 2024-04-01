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УМВД возбудило дело о нарушении ПДД после столкновения автобуса и поезда - РИА Новости, 01.04.2024
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21:09 01.04.2024 (обновлено: 21:17 01.04.2024)
https://ria.ru/20240401/poezd-1937207174.html
УМВД возбудило дело о нарушении ПДД после столкновения автобуса и поезда
УМВД возбудило дело о нарушении ПДД после столкновения автобуса и поезда - РИА Новости, 01.04.2024
УМВД возбудило дело о нарушении ПДД после столкновения автобуса и поезда
УМВД по Ярославской области возбудило уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшее гибель людей, после столкновения поезда и автобуса на... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T21:09
2024-04-01T21:17
происшествия
россия
ярославская область
михаил евраев
северная железная дорога
следственный комитет россии (ск рф)
северо-западная транспортная прокуратура
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ЯРОСЛАВЛЬ, 1 апр - РИА Новости. УМВД по Ярославской области возбудило уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшее гибель людей, после столкновения поезда и автобуса на переезде под Переславлем, сообщает прокуратура региона."Прокурор Ярославской области Александр Лоренц поставил на особый контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами регионального УМВД по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) по факту дорожно-транспортного происшествия с участием поезда и рейсового автобуса", - сообщает прокуратура.Ранее СК РФ сообщал о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц).По данным Северной железной дороги, в 14.36 мск на регулируемом железнодорожном переезде между станциями Шушково и Берендеево Северной железной дороги в Ярославской области водитель автобуса выехал на пути перед приближающимся пассажирским поездом №15 сообщением Архангельск-Москва. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, столкновения избежать не удалось. Северо-Западная транспортная прокуратура уточнила, что, предварительно, автобус не смог вовремя покинуть пути из-за технической поломки.По уточненным данным МЧС РФ, в ДТП погибли шесть пассажиров автобуса - по данным полиции, это женщины, - и водитель. Пострадал машинист поезда. Позднее губернатор Михаил Евраев сообщил, что диспетчер переезда был пьян и допустил проезд автобуса, хотя шел поезд.
https://ria.ru/20240401/dispetcher-1937200791.html
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происшествия, россия, ярославская область, михаил евраев, северная железная дорога, следственный комитет россии (ск рф), северо-западная транспортная прокуратура
Происшествия, Россия, Ярославская область, Михаил Евраев, Северная железная дорога, Следственный комитет России (СК РФ), Северо-Западная транспортная прокуратура
УМВД возбудило дело о нарушении ПДД после столкновения автобуса и поезда

УМВД по Ярославской области возбудило дело о нарушении ПДД после ДТП с поездом

© Фото : соцсетиНа месте ДТП с участием поезда и автобуса в Ярославской области
На месте ДТП с участием поезда и автобуса в Ярославской области - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© Фото : соцсети
На месте ДТП с участием поезда и автобуса в Ярославской области
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ЯРОСЛАВЛЬ, 1 апр - РИА Новости. УМВД по Ярославской области возбудило уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшее гибель людей, после столкновения поезда и автобуса на переезде под Переславлем, сообщает прокуратура региона.
«
"Прокурор Ярославской области Александр Лоренц поставил на особый контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами регионального УМВД по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) по факту дорожно-транспортного происшествия с участием поезда и рейсового автобуса", - сообщает прокуратура.
На месте ДТП с участием поезда и автобуса в Ярославской области. Кадр видео очевидца
Дежурный на переезде под Ярославлем, где поезд врезался в автобус, был пьян
Вчера, 20:13
Ранее СК РФ сообщал о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц).
По данным Северной железной дороги, в 14.36 мск на регулируемом железнодорожном переезде между станциями Шушково и Берендеево Северной железной дороги в Ярославской области водитель автобуса выехал на пути перед приближающимся пассажирским поездом №15 сообщением Архангельск-Москва. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, столкновения избежать не удалось. Северо-Западная транспортная прокуратура уточнила, что, предварительно, автобус не смог вовремя покинуть пути из-за технической поломки.
По уточненным данным МЧС РФ, в ДТП погибли шесть пассажиров автобуса - по данным полиции, это женщины, - и водитель. Пострадал машинист поезда. Позднее губернатор Михаил Евраев сообщил, что диспетчер переезда был пьян и допустил проезд автобуса, хотя шел поезд.
На месте ДТП с участием поезда и автобуса в Ярославской области
МЧС уточнило данные о жертвах аварии поезда и автобуса под Ярославлем
Вчера, 18:28
 
ПроисшествияРоссияЯрославская областьМихаил ЕвраевСеверная железная дорогаСледственный комитет России (СК РФ)Северо-Западная транспортная прокуратура
 
 
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