https://ria.ru/20240401/poezd-1937207174.html

УМВД возбудило дело о нарушении ПДД после столкновения автобуса и поезда

УМВД возбудило дело о нарушении ПДД после столкновения автобуса и поезда - РИА Новости, 01.04.2024

УМВД возбудило дело о нарушении ПДД после столкновения автобуса и поезда

УМВД по Ярославской области возбудило уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшее гибель людей, после столкновения поезда и автобуса на... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T21:09

2024-04-01T21:09

2024-04-01T21:17

происшествия

россия

ярославская область

михаил евраев

северная железная дорога

следственный комитет россии (ск рф)

северо-западная транспортная прокуратура

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ЯРОСЛАВЛЬ, 1 апр - РИА Новости. УМВД по Ярославской области возбудило уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшее гибель людей, после столкновения поезда и автобуса на переезде под Переславлем, сообщает прокуратура региона."Прокурор Ярославской области Александр Лоренц поставил на особый контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами регионального УМВД по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) по факту дорожно-транспортного происшествия с участием поезда и рейсового автобуса", - сообщает прокуратура.Ранее СК РФ сообщал о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц).По данным Северной железной дороги, в 14.36 мск на регулируемом железнодорожном переезде между станциями Шушково и Берендеево Северной железной дороги в Ярославской области водитель автобуса выехал на пути перед приближающимся пассажирским поездом №15 сообщением Архангельск-Москва. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, столкновения избежать не удалось. Северо-Западная транспортная прокуратура уточнила, что, предварительно, автобус не смог вовремя покинуть пути из-за технической поломки.По уточненным данным МЧС РФ, в ДТП погибли шесть пассажиров автобуса - по данным полиции, это женщины, - и водитель. Пострадал машинист поезда. Позднее губернатор Михаил Евраев сообщил, что диспетчер переезда был пьян и допустил проезд автобуса, хотя шел поезд.

https://ria.ru/20240401/dispetcher-1937200791.html

https://ria.ru/20240401/zhertvy-1937181588.html

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происшествия, россия, ярославская область, михаил евраев, северная железная дорога, следственный комитет россии (ск рф), северо-западная транспортная прокуратура