УМВД возбудило дело о нарушении ПДД после столкновения автобуса и поезда
УМВД по Ярославской области возбудило дело о нарушении ПДД после ДТП с поездом
© Фото : соцсетиНа месте ДТП с участием поезда и автобуса в Ярославской области
© Фото : соцсети
На месте ДТП с участием поезда и автобуса в Ярославской области
ЯРОСЛАВЛЬ, 1 апр - РИА Новости. УМВД по Ярославской области возбудило уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшее гибель людей, после столкновения поезда и автобуса на переезде под Переславлем, сообщает прокуратура региона.
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"Прокурор Ярославской области Александр Лоренц поставил на особый контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами регионального УМВД по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) по факту дорожно-транспортного происшествия с участием поезда и рейсового автобуса", - сообщает прокуратура.
Ранее СК РФ сообщал о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц).
По данным Северной железной дороги, в 14.36 мск на регулируемом железнодорожном переезде между станциями Шушково и Берендеево Северной железной дороги в Ярославской области водитель автобуса выехал на пути перед приближающимся пассажирским поездом №15 сообщением Архангельск-Москва. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, столкновения избежать не удалось. Северо-Западная транспортная прокуратура уточнила, что, предварительно, автобус не смог вовремя покинуть пути из-за технической поломки.
По уточненным данным МЧС РФ, в ДТП погибли шесть пассажиров автобуса - по данным полиции, это женщины, - и водитель. Пострадал машинист поезда. Позднее губернатор Михаил Евраев сообщил, что диспетчер переезда был пьян и допустил проезд автобуса, хотя шел поезд.