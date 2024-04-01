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В Ярославской области автобус столкнулся с поездом, есть погибшие - РИА Новости, 01.04.2024
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15:30 01.04.2024 (обновлено: 18:29 01.04.2024)
https://ria.ru/20240401/poezd-1937135160.html
В Ярославской области автобус столкнулся с поездом, есть погибшие
В Ярославской области автобус столкнулся с поездом, есть погибшие - РИА Новости, 01.04.2024
В Ярославской области автобус столкнулся с поездом, есть погибшие
Рейсовый автобус столкнулся со скорым поездом в Ярославской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T15:30
2024-04-01T18:29
происшествия
ярославская область
переславский район
переславль-залесский
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
северная железная дорога
северо-западная транспортная прокуратура
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Рейсовый автобус столкнулся со скорым поездом в Ярославской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.&quot;В 14:40 поступило сообщение о столкновении рейсового автобуса и скорого поезда в Ярославской области&quot;, — сказал собеседник агентства.По его словам, в результате ДТП погибли пять человек, еще двое пострадали. На месте происшествия работают более 20 человек и шесть единиц техники.Администрация Переславля-Залесского подтвердила информацию об аварии в Переславском районе.Позднее МЧС сообщило, что число жертв ДТП увеличилось до семи, также пострадал машинист поезда. На месте работают 38 специалистов и 17 единиц техники.Как заявили представители Северной железной дороги, причиной аварии стал выезд автобуса на пути перед приближающимся пассажирским поездом, следовавшим из Архангельска в Москву. Машинист применил экстренное торможение, однако из-за малого расстояния столкновения избежать не удалось.В свою очередь, в Северо-Западной транспортной прокуратуре отметили, что ДТП произошло, предварительно, из-за поломки автобуса, вследствие чего он остановился на переезде и не смог продолжить движение. Ведомство организовало проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации железнодорожного транспорта и соблюдения прав пассажиров.
https://ria.ru/20240401/dtp-1937091092.html
https://ria.ru/20240219/dtp-1928195348.html
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ярославская область
переславский район
переславль-залесский
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Кадры с места ДТП в Ярославской области
Кадры от МЧС с места ДТП в Ярославской области, где погибли восемь человек
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происшествия, ярославская область, переславский район, переславль-залесский, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), северная железная дорога, северо-западная транспортная прокуратура
Происшествия, Ярославская область, Переславский район, Переславль-Залесский, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Северная железная дорога, Северо-Западная транспортная прокуратура
В Ярославской области автобус столкнулся с поездом, есть погибшие

В Ярославской области автобус столкнулся со скорым поездом, есть погибшие

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Рейсовый автобус столкнулся со скорым поездом в Ярославской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
«

"В 14:40 поступило сообщение о столкновении рейсового автобуса и скорого поезда в Ярославской области", — сказал собеседник агентства.

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Вчера, 13:29
По его словам, в результате ДТП погибли пять человек, еще двое пострадали. На месте происшествия работают более 20 человек и шесть единиц техники.
Администрация Переславля-Залесского подтвердила информацию об аварии в Переславском районе.
Позднее МЧС сообщило, что число жертв ДТП увеличилось до семи, также пострадал машинист поезда. На месте работают 38 специалистов и 17 единиц техники.
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19 февраля, 11:57
Как заявили представители Северной железной дороги, причиной аварии стал выезд автобуса на пути перед приближающимся пассажирским поездом, следовавшим из Архангельска в Москву. Машинист применил экстренное торможение, однако из-за малого расстояния столкновения избежать не удалось.
В свою очередь, в Северо-Западной транспортной прокуратуре отметили, что ДТП произошло, предварительно, из-за поломки автобуса, вследствие чего он остановился на переезде и не смог продолжить движение. Ведомство организовало проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации железнодорожного транспорта и соблюдения прав пассажиров.
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ПроисшествияЯрославская областьПереславский районПереславль-ЗалесскийМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Северная железная дорогаСеверо-Западная транспортная прокуратура
 
 
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