https://ria.ru/20240401/poezd-1937135160.html

В Ярославской области автобус столкнулся с поездом, есть погибшие

В Ярославской области автобус столкнулся с поездом, есть погибшие - РИА Новости, 01.04.2024

В Ярославской области автобус столкнулся с поездом, есть погибшие

Рейсовый автобус столкнулся со скорым поездом в Ярославской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T15:30

2024-04-01T15:30

2024-04-01T18:29

происшествия

ярославская область

переславский район

переславль-залесский

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

северная железная дорога

северо-западная транспортная прокуратура

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/01/1937154528_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2942795006ccafe4327a3ad326d78bb5.jpg

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Рейсовый автобус столкнулся со скорым поездом в Ярославской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."В 14:40 поступило сообщение о столкновении рейсового автобуса и скорого поезда в Ярославской области", — сказал собеседник агентства.По его словам, в результате ДТП погибли пять человек, еще двое пострадали. На месте происшествия работают более 20 человек и шесть единиц техники.Администрация Переславля-Залесского подтвердила информацию об аварии в Переславском районе.Позднее МЧС сообщило, что число жертв ДТП увеличилось до семи, также пострадал машинист поезда. На месте работают 38 специалистов и 17 единиц техники.Как заявили представители Северной железной дороги, причиной аварии стал выезд автобуса на пути перед приближающимся пассажирским поездом, следовавшим из Архангельска в Москву. Машинист применил экстренное торможение, однако из-за малого расстояния столкновения избежать не удалось.В свою очередь, в Северо-Западной транспортной прокуратуре отметили, что ДТП произошло, предварительно, из-за поломки автобуса, вследствие чего он остановился на переезде и не смог продолжить движение. Ведомство организовало проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации железнодорожного транспорта и соблюдения прав пассажиров.

https://ria.ru/20240401/dtp-1937091092.html

https://ria.ru/20240219/dtp-1928195348.html

https://ria.ru/20240327/video-1936218782.html

ярославская область

переславский район

переславль-залесский

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры с места ДТП в Ярославской области Кадры от МЧС с места ДТП в Ярославской области, где погибли восемь человек 2024-04-01T15:30 true PT0M16S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, ярославская область, переславский район, переславль-залесский, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), северная железная дорога, северо-западная транспортная прокуратура