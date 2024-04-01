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Сотрудники УФСБ в Калужской области предотвратили поджог ж/д инфраструктуры - РИА Новости, 01.04.2024
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16:12 01.04.2024
https://ria.ru/20240401/podzhog-1937148188.html
Сотрудники УФСБ в Калужской области предотвратили поджог ж/д инфраструктуры
Сотрудники УФСБ в Калужской области предотвратили поджог ж/д инфраструктуры - РИА Новости, 01.04.2024
Сотрудники УФСБ в Калужской области предотвратили поджог ж/д инфраструктуры
Сотрудникам УФСБ в Калужской области удалось предотвратить поджог местным жителем объекта железнодорожной инфраструктуры, заведено уголовное дело, фигурант... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T16:12
2024-04-01T16:12
происшествия
калужская область
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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БЕЛГОРОД, 1 апр - РИА Новости. Сотрудникам УФСБ в Калужской области удалось предотвратить поджог местным жителем объекта железнодорожной инфраструктуры, заведено уголовное дело, фигурант находится под стражей, сообщила пресс-служба управления. "Управлением ФСБ России по Калужской области в ходе реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий пресечена попытка совершения поджога объекта железнодорожной инфраструктуры региона жителем Калужской области", - говорится в сообщении. По данным ведомства, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 (Приготовление к преступлению) и ч. 1 ст. 205 УК РФ (Террористический акт. Совершение взрыва, поджога или иных действий). Уточняется, что фигурант задержан и находится под стражей.
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калужская область
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происшествия, калужская область, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Калужская область, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Сотрудники УФСБ в Калужской области предотвратили поджог ж/д инфраструктуры

Сотрудники УФСБ в Калужской области задержали местного жителя за попытку поджога

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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БЕЛГОРОД, 1 апр - РИА Новости. Сотрудникам УФСБ в Калужской области удалось предотвратить поджог местным жителем объекта железнодорожной инфраструктуры, заведено уголовное дело, фигурант находится под стражей, сообщила пресс-служба управления.
"Управлением ФСБ России по Калужской области в ходе реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий пресечена попытка совершения поджога объекта железнодорожной инфраструктуры региона жителем Калужской области", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 (Приготовление к преступлению) и ч. 1 ст. 205 УК РФ (Террористический акт. Совершение взрыва, поджога или иных действий). Уточняется, что фигурант задержан и находится под стражей.
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ПроисшествияКалужская областьРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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