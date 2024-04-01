https://ria.ru/20240401/podzhog-1937148188.html

Сотрудники УФСБ в Калужской области предотвратили поджог ж/д инфраструктуры

Сотрудники УФСБ в Калужской области предотвратили поджог ж/д инфраструктуры - РИА Новости, 01.04.2024

Сотрудники УФСБ в Калужской области предотвратили поджог ж/д инфраструктуры

Сотрудникам УФСБ в Калужской области удалось предотвратить поджог местным жителем объекта железнодорожной инфраструктуры, заведено уголовное дело, фигурант... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T16:12

2024-04-01T16:12

2024-04-01T16:12

происшествия

калужская область

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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БЕЛГОРОД, 1 апр - РИА Новости. Сотрудникам УФСБ в Калужской области удалось предотвратить поджог местным жителем объекта железнодорожной инфраструктуры, заведено уголовное дело, фигурант находится под стражей, сообщила пресс-служба управления. "Управлением ФСБ России по Калужской области в ходе реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий пресечена попытка совершения поджога объекта железнодорожной инфраструктуры региона жителем Калужской области", - говорится в сообщении. По данным ведомства, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 (Приготовление к преступлению) и ч. 1 ст. 205 УК РФ (Террористический акт. Совершение взрыва, поджога или иных действий). Уточняется, что фигурант задержан и находится под стражей.

https://ria.ru/20231207/zaderzhanie-1914272863.html

калужская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, калужская область, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)