https://ria.ru/20240401/pochta-1937084208.html

Путин поручил обновить отделения "Почты России"

Путин поручил обновить отделения "Почты России" - РИА Новости, 01.04.2024

Путин поручил обновить отделения "Почты России"

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству обеспечить поэтапное обновление и модернизацию к 2030 году отделений "Почты России", расположенных в сельской... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T13:07

2024-04-01T13:07

2024-04-01T14:42

почта россии

владимир путин

общество

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству обеспечить поэтапное обновление и модернизацию к 2030 году отделений "Почты России", расположенных в сельской местности, сообщается на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации... обеспечить поэтапное обновление и модернизацию к 2030 году отделений почтовой связи акционерного общества "Почта России", расположенных в сельской местности, а также в труднодоступных местностях. Доклад – до 1 октября 2024 года", - указано в документе.Ответственным за исполнение этого поручения назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20240220/pochta-1928441353.html

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

почта россии, владимир путин, общество, михаил мишустин, россия