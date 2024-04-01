https://ria.ru/20240401/pochta-1937084208.html
Путин поручил обновить отделения "Почты России"
Путин поручил обновить отделения "Почты России" - РИА Новости, 01.04.2024
Путин поручил обновить отделения "Почты России"
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству обеспечить поэтапное обновление и модернизацию к 2030 году отделений "Почты России", расположенных в сельской... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T13:07
2024-04-01T13:07
2024-04-01T14:42
почта россии
владимир путин
общество
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству обеспечить поэтапное обновление и модернизацию к 2030 году отделений "Почты России", расположенных в сельской местности, сообщается на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации... обеспечить поэтапное обновление и модернизацию к 2030 году отделений почтовой связи акционерного общества "Почта России", расположенных в сельской местности, а также в труднодоступных местностях. Доклад – до 1 октября 2024 года", - указано в документе.Ответственным за исполнение этого поручения назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20240220/pochta-1928441353.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
почта россии, владимир путин, общество, михаил мишустин, россия
Почта России, Владимир Путин, Общество, Михаил Мишустин, Россия
Путин поручил обновить отделения "Почты России"
Путин поручил обновить и модернизировать отделения "Почты России" на селе