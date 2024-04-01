https://ria.ru/20240401/pobeda-1937028422.html

"Победа" с 3 апреля запустит рейс из Москвы в Ташкент

"Победа" с 3 апреля запустит рейс из Москвы в Ташкент - РИА Новости, 01.04.2024

"Победа" с 3 апреля запустит рейс из Москвы в Ташкент

Авиакомпания "Победа" с 3 апреля запускает еженедельный рейс из Москвы в Ташкент, сообщает пресс-служба АО Uzbekistan Airports в Telegram-канале. РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T09:47

2024-04-01T09:47

2024-04-01T09:47

москва

самарканд

ташкент

boeing 737-800

экономика

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ТАШКЕНТ, 1 апр – РИА Новости. Авиакомпания "Победа" с 3 апреля запускает еженедельный рейс из Москвы в Ташкент, сообщает пресс-служба АО Uzbekistan Airports в Telegram-канале. "Российская авиакомпания "Победа" планирует с 3 апреля 2024 года связать регулярными пассажирскими рейсами Москву и Ташкент", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, авиаперевозчик будет выполнять рейсы по средам на самолетах Boeing 737-800. На сегодняшний день российский лоукостер ежедневно летает в Узбекистан по маршрутам "Москва — Самарканд — Москва" и "Санкт-Петербург — Самарканд — Санкт-Петербург".

https://ria.ru/20240326/bomba-1935966998.html

https://ria.ru/20240327/samolet-1936224135.html

москва

самарканд

ташкент

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, самарканд, ташкент, boeing 737-800, экономика