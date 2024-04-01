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Молдавия ставит задачу уничтожить экономику Приднестровья, заявил политолог - РИА Новости, 01.04.2024
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15:55 01.04.2024
https://ria.ru/20240401/pmr-1937143595.html
Молдавия ставит задачу уничтожить экономику Приднестровья, заявил политолог
Молдавия ставит задачу уничтожить экономику Приднестровья, заявил политолог - РИА Новости, 01.04.2024
Молдавия ставит задачу уничтожить экономику Приднестровья, заявил политолог
Власти Молдавии ставят задачу уничтожить всю экономику Приднестровья и спровоцировать в регионе гуманитарную катастрофу, заявил РИА Новости депутат Верховного... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T15:55
2024-04-01T15:55
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ТИРАСПОЛЬ, 1 апр - РИА Новости. Власти Молдавии ставят задачу уничтожить всю экономику Приднестровья и спровоцировать в регионе гуманитарную катастрофу, заявил РИА Новости депутат Верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), политолог Андрей Сафонов. Ранее в понедельник агентство "Новости Приднестровья" сообщило, что из-за действий Кишинева уходит в вынужденный простой крупнейшее машиностроительное предприятие региона - тираспольский завод "Электромаш". "Завод производит машиностроительные двигатели. Это и беспокоило власти Республики Молдова, которые тревожит сохраняющийся в ПМР производственный и технологический потенциал. Их задача – остановить всю промышленность Приднестровья. Им нужно разрушить экономику ПМР в 2024 году, чтобы уничтожить приднестровскую государственность до того, как позиции союзной Приднестровью России в глобальном противостоянии с Западом окрепнут. Поэтому они бьют по заводам, мешая им завозить сырье и вывозить готовую продукцию", - сказал Сафонов. По его словам, идет расчет на полное обрушение бюджета Приднестровья. "Затем наши заклятые друзья из числа власть имущих Молдовы будут добиваться прекращения поставок российского газа в Приднестровье. А тогда они надеются взять обескровленную республику голыми руками и вытеснить с ее территории российские войска", - отметил депутат. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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в мире, молдавия, кишинев, россия
В мире, Молдавия, Кишинев, Россия
Молдавия ставит задачу уничтожить экономику Приднестровья, заявил политолог

Сафонов: Кишинев хочет спровоцировать в регионе гуманитарную катастрофу

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе
Прохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Прохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 1 апр - РИА Новости. Власти Молдавии ставят задачу уничтожить всю экономику Приднестровья и спровоцировать в регионе гуманитарную катастрофу, заявил РИА Новости депутат Верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), политолог Андрей Сафонов.
Ранее в понедельник агентство "Новости Приднестровья" сообщило, что из-за действий Кишинева уходит в вынужденный простой крупнейшее машиностроительное предприятие региона - тираспольский завод "Электромаш".
«
"Завод производит машиностроительные двигатели. Это и беспокоило власти Республики Молдова, которые тревожит сохраняющийся в ПМР производственный и технологический потенциал. Их задача – остановить всю промышленность Приднестровья. Им нужно разрушить экономику ПМР в 2024 году, чтобы уничтожить приднестровскую государственность до того, как позиции союзной Приднестровью России в глобальном противостоянии с Западом окрепнут. Поэтому они бьют по заводам, мешая им завозить сырье и вывозить готовую продукцию", - сказал Сафонов.
По его словам, идет расчет на полное обрушение бюджета Приднестровья. "Затем наши заклятые друзья из числа власть имущих Молдовы будут добиваться прекращения поставок российского газа в Приднестровье. А тогда они надеются взять обескровленную республику голыми руками и вытеснить с ее территории российские войска", - отметил депутат.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Здание верховного совета Приднестровья в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
Приднестровский завод "Электромаш" ушел в вынужденный простой
Вчера, 12:32
 
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