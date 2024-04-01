Молдавия ставит задачу уничтожить экономику Приднестровья, заявил политолог
Сафонов: Кишинев хочет спровоцировать в регионе гуманитарную катастрофу
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе
Прохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 1 апр - РИА Новости. Власти Молдавии ставят задачу уничтожить всю экономику Приднестровья и спровоцировать в регионе гуманитарную катастрофу, заявил РИА Новости депутат Верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), политолог Андрей Сафонов.
Ранее в понедельник агентство "Новости Приднестровья" сообщило, что из-за действий Кишинева уходит в вынужденный простой крупнейшее машиностроительное предприятие региона - тираспольский завод "Электромаш".
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"Завод производит машиностроительные двигатели. Это и беспокоило власти Республики Молдова, которые тревожит сохраняющийся в ПМР производственный и технологический потенциал. Их задача – остановить всю промышленность Приднестровья. Им нужно разрушить экономику ПМР в 2024 году, чтобы уничтожить приднестровскую государственность до того, как позиции союзной Приднестровью России в глобальном противостоянии с Западом окрепнут. Поэтому они бьют по заводам, мешая им завозить сырье и вывозить готовую продукцию", - сказал Сафонов.
По его словам, идет расчет на полное обрушение бюджета Приднестровья. "Затем наши заклятые друзья из числа власть имущих Молдовы будут добиваться прекращения поставок российского газа в Приднестровье. А тогда они надеются взять обескровленную республику голыми руками и вытеснить с ее территории российские войска", - отметил депутат.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.