Захватить Европу без единого выстрела: Запад вскрыл коварный план Путина

Пока весь мир был отвлечен событиями на Украине и в секторе Газа, Россия под шумок скупила большинство в будущем Европейском парламенте. Во всяком случае, такой вывод можно сделать из очередного "Рашагейта", который на старте тамошних пасхальных каникул охватил всю Европу. Причем по масштабу и охвату этого скандала, данная пропагандистская кампания была спланирована и скоординирована заранее, в том числе на официальном уровне.Вкратце суть скандала: в прошедшую среду чешские власти на высшем уровне (премьер страны, МИД и тамошняя спецслужба BIS) сообщили "сенсационную" новость о том, что Россия посредством скромного чешского сайта Voice of Europe обеспечивала "распространение антиевропейской пропаганды" и — самое страшное! — платила европейским политикам правого толка, чем обеспечивала себе влияние в Европарламенте. Причем чехи не назвали ни единой фамилии, ограничившись лишь перечнем стран, в которых эти коварные русские, по их данным, скупили евродепутатов. По странному стечению обстоятельств этот перечень фактически полностью совпал с теми странами, где партии, которыми недоволен европейский истеблишмент, лидируют или претендуют на лидерство в опросах накануне июньских выборов в Европарламент — Германия, Франция, Польша, Бельгия, Нидерланды, Венгрия.Моментально, буквально на следующий день, Агентство внутренней безопасности (польская спецслужба, ABW) отчиталось, что по наводке своих чешских коллег провело обыски у своих оппозиционных политиков, изъяв в ходе рейда колоссальные суммы: 48,5 тысячи евро и 36 тысяч долларов. Из чего можно предположить, что Россия скупала будущий Европарламент не очень задорого. То есть со времен Геннадия Хазанова с его классической репризой о "трешке на подкуп президента" экономные подходы наших спецслужб не изменились. В конце концов, если Россия умудрилась обеспечить Брексит всего за 97 центов, то с чего бы это среднестатистический депутат Европарламента должен нам обходиться намного дороже!Причем если разобраться в сути "сенсации" от чехов и поляков, то становится очевидным, что она не стоит и выеденного яйца. Сайт Voice of Europe был создан чешскими гражданами и действовал на совершенно легальных основаниях, что признали и власти Чехии, сообщая о своем "расследовании". В какой-то момент этот сайт был продан медиаагентству, якобы связанному с украинским бизнесменом Виктором Медведчуком. Западные СМИ по традиции называют его "олигархом", хотя, учитывая тот факт, что он был вынужден покинуть Украину, а все его тамошнее имущество "демократические" власти разграбили, данный термин вряд ли применим к нему сейчас. Вот это и есть "русский след"!И самое главное обвинение: указанный сайт якобы "платил европейским политикам". Ни кому платил, ни сколько, ни на каком основании — ничего из этого не сообщается. Скорее всего, речь идет о стандартных гонорарах за публикации, выступления, участие в каких-нибудь мероприятиях, что опять-таки не возбраняется законом, если эти доходы должным образом упоминаются в налоговых декларациях. Этим кормится значительное число депутатов разных уровней во всех западных странах.Скажем, главным источником дохода Бориса Джонсона в бытность его депутатом британского парламента были гонорары за его колонки в газете The Daily Telegraph, что никем не скрывалось. Законность этого не оспаривалась, даже несмотря на явно завышенные выплаты. Но то ведь были "правильные", с точки зрения истеблишмента, колонки, поэтому никто скандала из этого не делал. А вот за "неправильные" мнения, расходящиеся с взглядами элит, можно получить ярлык "платный агент Кремля", что мы сейчас и наблюдаем.Здесь стоит обратить особое внимание на то, что "разоблачения" последовали практически сразу после начала страшной паники, охватившей мейнстримные СМИ Европы в связи с публикацией социологической компанией IPSOS комплексного исследования общественного мнения жителей континента. Этот опрос выявил, что по итогам июньских выборов партии истеблишмента резко ослабят свое присутствие в Европарламенте следующего созыва. Телеканал Euronews, по чьему заказу проводилось исследование, пришел к пугающему выводу: "Это означает, что впервые в истории правая коалиция, включающая ультраправых, получит потенциал для того, чтобы взять под контроль парламент".И спустя буквально несколько дней власти Чехии опубликовали свою "сенсацию", преподнося перечень стран, полностью совпадающий с теми государствами, где компания IPSOS выявила резкий рост популярности партий антиистеблишмента! И тут же, на следующий день, в этих странах начинается явно скоординированная кампания третирования тех самых несистемных партий, которые претендуют на лидерство.Например, премьер-министр Бельгии Александр Де Кро на следующие сутки после объявления Праги заявил, что спецслужбы его страны уже тесно сотрудничают с чешскими коллегами с целью уничтожения "российской пропагандистской сети". Как оперативно-то! Он также не назвал конкретных фамилий "русских агентов", но опросы показали: "В Бельгии ультраправая, националистическая и сепаратистская партия "Фламандский интерес", или Vlaams Belang, может стать крупнейшей партией страны по итогам июньских выборов, что потенциально может спровоцировать конституционный кризис". До чего же в удобное время можно обвинить ее в "получении денег из России"!В соседних Нидерландах, где системные партии уже проиграли осенью парламентские выборы и совсем проседают по опросам на выборах в Европарламент, вообще открыто указали пальцами на партию "Форум за демократию" (FVD), выступающую за прекращение поддержки Украины. Газета NRC, преподнося чешскую "сенсацию", даже статью свою назвала "Voice of Europe — подиум для FVD". Она вспомнила, что в прошлом году два лидера этой партии давали чешскому сайту интервью, где призывали (какой кошмар!) к миру. Вот и все "обвинение". И неважно, что представители партии в ответ на это заявили: "Мы хотим мира. Нам не нужны никакие платежи, чтобы донести это послание!"И такая истерия сейчас царит практически во всех странах, перечисленных чешским премьером. Причем ладно, если бы речь шла только об истерике в СМИ — там ей отводят целые обложки с тенью Путина, зловеще нависшей над Европой. Мол, еще немного — и он захватит ее без единого выстрела, просто перекупив евродепутатов. Но ведь речь идет уже об обысках, расследованиях, о подключении спецслужб. То есть третирование оппозиции в европейских странах выходит на системный уровень. И все это — уже фактически в разгар предвыборной кампании.Нас не должно удивлять, что перед каждыми выборами на Западе там из ничего рождается какой-нибудь очередной "Рашагейт". Который обычно заканчивается почти сразу после закрытия избирательных участков. Скорее всего, так произойдет и после выборов в Европарламент. И, как обычно, никто из борцов против "русской угрозы" не ответит за свою примитивную ложь.

