https://ria.ru/20240401/peterburg-1937042676.html

Синоптики рассказали, какая погода ждет петербуржцев в понедельник

Синоптики рассказали, какая погода ждет петербуржцев в понедельник - РИА Новости, 01.04.2024

Синоптики рассказали, какая погода ждет петербуржцев в понедельник

После рекордно теплой погоды с грозой в Санкт-Петербурге в понедельник ожидаются похолодание и снег, сообщил главный синоптик города Александр Колесов в... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T10:54

2024-04-01T10:54

2024-04-01T10:56

общество

санкт-петербург

александр колесов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 апр – РИА Новости. После рекордно теплой погоды с грозой в Санкт-Петербурге в понедельник ожидаются похолодание и снег, сообщил главный синоптик города Александр Колесов в телеграм-канале. Ранее он прогнозировал, что 1 апреля в Петербурге ожидается +17... +18 градусов, тогда как ранее максимальная температура в этот день была зафиксирована в 2010 году и составила +14,4 градуса. Также в городе, по оценке Колесова, вероятна гроза. "Рано ещё говорить о лете, гроза в начале апреля - это экзотика, должна же быть она в начале мая, а похолодание - вот оно, уже видно, один-два дня - и вернемся мы в зимнюю погоду. Конечно, это будет ненадолго, но куда от этого деться, снег и +1… +3 градуса днем очень реальны в Санкт-Петербурге на весь остаток недели", – написал синоптик в своем Telegram-канале. По его словам, во вторник Петербург ждет дождь и северо-восточный ветер со скоростью до 13 метров в секунду. Дневная температура не превысит 7 градусов тепла, а со среды начнется переход от дождя к снегу.

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общество, санкт-петербург, александр колесов