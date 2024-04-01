Рейтинг@Mail.ru
Синоптики рассказали, какая погода ждет петербуржцев в понедельник - РИА Новости, 01.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:54 01.04.2024 (обновлено: 10:56 01.04.2024)
https://ria.ru/20240401/peterburg-1937042676.html
Синоптики рассказали, какая погода ждет петербуржцев в понедельник
Синоптики рассказали, какая погода ждет петербуржцев в понедельник - РИА Новости, 01.04.2024
Синоптики рассказали, какая погода ждет петербуржцев в понедельник
После рекордно теплой погоды с грозой в Санкт-Петербурге в понедельник ожидаются похолодание и снег, сообщил главный синоптик города Александр Колесов в... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T10:54
2024-04-01T10:56
общество
санкт-петербург
александр колесов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/17/1911430793_0:119:3140:1885_1920x0_80_0_0_35e2f31c1eb7ccf16ef34b8ca7c30886.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 апр – РИА Новости. После рекордно теплой погоды с грозой в Санкт-Петербурге в понедельник ожидаются похолодание и снег, сообщил главный синоптик города Александр Колесов в телеграм-канале. Ранее он прогнозировал, что 1 апреля в Петербурге ожидается +17... +18 градусов, тогда как ранее максимальная температура в этот день была зафиксирована в 2010 году и составила +14,4 градуса. Также в городе, по оценке Колесова, вероятна гроза. "Рано ещё говорить о лете, гроза в начале апреля - это экзотика, должна же быть она в начале мая, а похолодание - вот оно, уже видно, один-два дня - и вернемся мы в зимнюю погоду. Конечно, это будет ненадолго, но куда от этого деться, снег и +1… +3 градуса днем очень реальны в Санкт-Петербурге на весь остаток недели", – написал синоптик в своем Telegram-канале. По его словам, во вторник Петербург ждет дождь и северо-восточный ветер со скоростью до 13 метров в секунду. Дневная температура не превысит 7 градусов тепла, а со среды начнется переход от дождя к снегу.
https://ria.ru/20240401/moskva-1937017798.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/17/1911430793_220:0:2951:2048_1920x0_80_0_0_6d93e416d9ef6424e1b27b50420afe35.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, санкт-петербург, александр колесов
Общество, Санкт-Петербург, Александр Колесов
Синоптики рассказали, какая погода ждет петербуржцев в понедельник

Синоптик: Петербург ждет снег после апрельской грозы и +18 градусов

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВид на Невский проспект в Санкт-Петербурге
Вид на Невский проспект в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Вид на Невский проспект в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 апр – РИА Новости. После рекордно теплой погоды с грозой в Санкт-Петербурге в понедельник ожидаются похолодание и снег, сообщил главный синоптик города Александр Колесов в телеграм-канале.
Ранее он прогнозировал, что 1 апреля в Петербурге ожидается +17... +18 градусов, тогда как ранее максимальная температура в этот день была зафиксирована в 2010 году и составила +14,4 градуса. Также в городе, по оценке Колесова, вероятна гроза.
«
"Рано ещё говорить о лете, гроза в начале апреля - это экзотика, должна же быть она в начале мая, а похолодание - вот оно, уже видно, один-два дня - и вернемся мы в зимнюю погоду. Конечно, это будет ненадолго, но куда от этого деться, снег и +1… +3 градуса днем очень реальны в Санкт-Петербурге на весь остаток недели", – написал синоптик в своем Telegram-канале.
По его словам, во вторник Петербург ждет дождь и северо-восточный ветер со скоростью до 13 метров в секунду. Дневная температура не превысит 7 градусов тепла, а со среды начнется переход от дождя к снегу.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в понедельник
07:57
 
ОбществоСанкт-ПетербургАлександр Колесов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала