https://ria.ru/20240401/pensii-1937003019.html

С 1 апреля в России вырастут социальные пенсии

С 1 апреля в России вырастут социальные пенсии - РИА Новости, 01.04.2024

С 1 апреля в России вырастут социальные пенсии

Индексация социальных пенсий в России с 1 апреля составит 7,5%, указано в постановлении правительства об утверждении коэффициента индексации. РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T00:18

2024-04-01T00:18

2024-04-01T08:40

общество

россия

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Индексация социальных пенсий в России с 1 апреля составит 7,5%, указано в постановлении правительства об утверждении коэффициента индексации. "В соответствии со статьей 25 Федерального закона "О государственном пенсионном обеспечении в РФ" правительство России постановляет: утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2024 года социальных пенсий в размере 1,075", — говорится в документе. По данным кабмина, это решение затронет более четырех миллионов человек. В бюджете Социального фонда на это предусмотрено почти 37,5 миллиардов рублей. Социальные пенсии получают граждане, у которых нет достаточного подтвержденного стажа для начисления страховой пенсии. Кроме того, эти выплаты положены людям с инвалидностью и тем, кто потерял кормильца. В числе получателей находятся также военнослужащие и добровольцы, ставшие инвалидами из-за военной травмы, участники Великой Отечественной войны и граждане, пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф.

https://ria.ru/20240331/pensiya-1936890537.html

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общество, россия