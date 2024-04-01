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С 1 апреля в России вырастут социальные пенсии - РИА Новости, 01.04.2024
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00:18 01.04.2024 (обновлено: 08:40 01.04.2024)
https://ria.ru/20240401/pensii-1937003019.html
С 1 апреля в России вырастут социальные пенсии
С 1 апреля в России вырастут социальные пенсии - РИА Новости, 01.04.2024
С 1 апреля в России вырастут социальные пенсии
Индексация социальных пенсий в России с 1 апреля составит 7,5%, указано в постановлении правительства об утверждении коэффициента индексации. РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T00:18
2024-04-01T08:40
общество
россия
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Индексация социальных пенсий в России с 1 апреля составит 7,5%, указано в постановлении правительства об утверждении коэффициента индексации. "В соответствии со статьей 25 Федерального закона "О государственном пенсионном обеспечении в РФ" правительство России постановляет: утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2024 года социальных пенсий в размере 1,075", — говорится в документе. По данным кабмина, это решение затронет более четырех миллионов человек. В бюджете Социального фонда на это предусмотрено почти 37,5 миллиардов рублей. Социальные пенсии получают граждане, у которых нет достаточного подтвержденного стажа для начисления страховой пенсии. Кроме того, эти выплаты положены людям с инвалидностью и тем, кто потерял кормильца. В числе получателей находятся также военнослужащие и добровольцы, ставшие инвалидами из-за военной травмы, участники Великой Отечественной войны и граждане, пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф.
https://ria.ru/20240331/pensiya-1936890537.html
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общество, россия
Общество, Россия
С 1 апреля в России вырастут социальные пенсии

Индексация социальных пенсий в России с 1 апреля составит 7,5 процентов

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСотрудник пенсионного фонда держит в руках пенсионное удостоверение
Сотрудник пенсионного фонда держит в руках пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Сотрудник пенсионного фонда держит в руках пенсионное удостоверение. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Индексация социальных пенсий в России с 1 апреля составит 7,5%, указано в постановлении правительства об утверждении коэффициента индексации.
"В соответствии со статьей 25 Федерального закона "О государственном пенсионном обеспечении в РФ" правительство России постановляет: утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2024 года социальных пенсий в размере 1,075", — говорится в документе.
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По данным кабмина, это решение затронет более четырех миллионов человек. В бюджете Социального фонда на это предусмотрено почти 37,5 миллиардов рублей.
Социальные пенсии получают граждане, у которых нет достаточного подтвержденного стажа для начисления страховой пенсии. Кроме того, эти выплаты положены людям с инвалидностью и тем, кто потерял кормильца.
В числе получателей находятся также военнослужащие и добровольцы, ставшие инвалидами из-за военной травмы, участники Великой Отечественной войны и граждане, пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф.
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