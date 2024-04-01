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Умер экс-капитан команды КВН "Одесские джентльмены" Пелишенко - РИА Новости, 01.04.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
04:42 01.04.2024 (обновлено: 11:25 01.04.2024)
https://ria.ru/20240401/pelishenko-1937010987.html
Умер экс-капитан команды КВН "Одесские джентльмены" Пелишенко
Умер экс-капитан команды КВН "Одесские джентльмены" Пелишенко - РИА Новости, 01.04.2024
Умер экс-капитан команды КВН "Одесские джентльмены" Пелишенко
Российский сценарист и актер, бывший капитан команды КВН "Одесские джентльмены" Светослав Пелишенко умер на 72-м году жизни, сообщила кинокритик и обозреватель... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T04:42
2024-04-01T11:25
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Российский сценарист и актер, бывший капитан команды КВН "Одесские джентльмены" Светослав Пелишенко умер на 72-м году жизни, сообщила кинокритик и обозреватель Сусанна Альперина в своем Telegram-канале."Ушел Слава, Светослав Пелишенко &lt;…&gt;. Умный, талантливый, порядочный и, казалось, всегда невозмутимый", — написала Альперина.Причина и обстоятельства смерти сценариста не раскрываются.Пелишенко был капитаном команды Одесского государственного университета "Одесские джентльмены", которая в советское время дважды становилась чемпионом лиги, с 1991 года он работал в Москве. Пелишенко был одним из авторов программ "Городок", "Голубой огонек на Шаболовке", "Субботний вечер", "Песня года", различных мюзиклов и других шоу.Фильмография насчитывает несколько работ, включая эпизодическую роль в сериале "Моя прекрасная няня".
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Культура, КВН, Москва
Умер экс-капитан команды КВН "Одесские джентльмены" Пелишенко

Экс-капитан команды КВН "Одесские джентльмены" Светослав Пелишенко умер в 71 год

© Фото : kino-teatr.ruСветослав Пелишенко
Светослав Пелишенко - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© Фото : kino-teatr.ru
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Российский сценарист и актер, бывший капитан команды КВН "Одесские джентльмены" Светослав Пелишенко умер на 72-м году жизни, сообщила кинокритик и обозреватель Сусанна Альперина в своем Telegram-канале.
«
"Ушел Слава, Светослав Пелишенко <…>. Умный, талантливый, порядочный и, казалось, всегда невозмутимый", — написала Альперина.
Причина и обстоятельства смерти сценариста не раскрываются.
Пелишенко был капитаном команды Одесского государственного университета "Одесские джентльмены", которая в советское время дважды становилась чемпионом лиги, с 1991 года он работал в Москве. Пелишенко был одним из авторов программ "Городок", "Голубой огонек на Шаболовке", "Субботний вечер", "Песня года", различных мюзиклов и других шоу.
Фильмография насчитывает несколько работ, включая эпизодическую роль в сериале "Моя прекрасная няня".
 
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