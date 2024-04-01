https://ria.ru/20240401/pavodok-1937132235.html

В МЧС рассказали о ситуации с паводком в 25 регионах России

В МЧС рассказали о ситуации с паводком в 25 регионах России - РИА Новости, 01.04.2024

В МЧС рассказали о ситуации с паводком в 25 регионах России

Сто двенадцать мостов, почти 500 жилых домов, 2,2 тысячи приусадебных участков около 60 автомобильных дорог находятся в зонах подтопления паводковыми водами на... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T15:26

2024-04-01T15:26

2024-04-01T15:26

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Сто двенадцать мостов, почти 500 жилых домов, 2,2 тысячи приусадебных участков около 60 автомобильных дорог находятся в зонах подтопления паводковыми водами на территории 25 регионов России, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. "На сегодняшний день в 25 субъектах подтоплены 486 жилых домов, 2,2 тысячи приусадебных участков, 112 низководных мостов и 58 участков дорог", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что к 19 отрезанным водой населённым пунктам в семи регионах подготовлены лодочные переправы. "Вопросы жизнеобеспечения, противопожарного и медицинского обеспечения организованы", - подчеркнул представитель ведомства.

https://ria.ru/20240330/pavodki-1936768435.html

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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия