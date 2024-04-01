https://ria.ru/20240401/pavodki-1937078002.html

Токаев призвал задействовать силы в борьбе с последствиями наводнения

Токаев призвал задействовать силы в борьбе с последствиями наводнения - РИА Новости, 01.04.2024

Токаев призвал задействовать силы в борьбе с последствиями наводнения

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий заявил, что требуется максимально... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T12:46

2024-04-01T12:46

2024-04-01T12:46

в мире

казахстан

касым-жомарт токаев

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АЛМА-АТА, 1 апр - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий заявил, что требуется максимально задействовать все силы и средства, в том числе кадровые и технические ресурсы МВД, нацгвардии, вооруженных сил и комитета нацбезопасности в борьбе с последствиями стихии. "Пик нынешних паводков еще не пройден, поэтому нужно максимально задействовать все силы и средства, в том числе кадровые и технические ресурсы МВД, национальной гвардии, вооруженных сил и КНБ", - сказал президент. По его словам, паводки этого года превысили масштабы 2012 и 2017 годов. И это свидетельствует о том, что полностью отсутствовала прогнозная работа, что связано с дефицитом специалистов соответствующего профиля. "Последствия и масштабы бедствия, даже с учетом погодных условий, могли быть меньше, если бы акиматы (мэрии - ред.) ежегодно исполняли все запланированные противопаводковые мероприятия. Этим акиматы, судя по всему, не занимались", - отметил Токаев. Глава государства призывал всех представителей местного бизнеса не оставаться в стороне в этот ответственный момент и протянуть руку помощи пострадавшим людям. А министерству цифрового развития совместно с министерствами экологии, водных ресурсов и МЧС поручил до конца 2024 года разработать информационную систему, которая позволит моделировать все возможные чрезвычайные ситуации в стране. Противопаводковые мероприятия продолжаются в семи областях страны — это Актюбинская, Акмолинская, Костанайская, Западно-Казахстанская, Северо-Казахстанская, Павлодарская и Абайская. Спасатели доставляют туда гуманитарную помощь, проводят берегоукрепительные работы, осуществляют отвод воды и очистку каналов рек.

https://ria.ru/20240123/tokaev-1922879228.html

https://ria.ru/20231112/kazakhstan-1908951416.html

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в мире, казахстан, касым-жомарт токаев