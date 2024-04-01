https://ria.ru/20240401/pavodki-1937078002.html
Токаев призвал задействовать силы в борьбе с последствиями наводнения
Токаев призвал задействовать силы в борьбе с последствиями наводнения - РИА Новости, 01.04.2024
Токаев призвал задействовать силы в борьбе с последствиями наводнения
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий заявил, что требуется максимально... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T12:46
2024-04-01T12:46
2024-04-01T12:46
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казахстан
касым-жомарт токаев
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АЛМА-АТА, 1 апр - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий заявил, что требуется максимально задействовать все силы и средства, в том числе кадровые и технические ресурсы МВД, нацгвардии, вооруженных сил и комитета нацбезопасности в борьбе с последствиями стихии. "Пик нынешних паводков еще не пройден, поэтому нужно максимально задействовать все силы и средства, в том числе кадровые и технические ресурсы МВД, национальной гвардии, вооруженных сил и КНБ", - сказал президент. По его словам, паводки этого года превысили масштабы 2012 и 2017 годов. И это свидетельствует о том, что полностью отсутствовала прогнозная работа, что связано с дефицитом специалистов соответствующего профиля. "Последствия и масштабы бедствия, даже с учетом погодных условий, могли быть меньше, если бы акиматы (мэрии - ред.) ежегодно исполняли все запланированные противопаводковые мероприятия. Этим акиматы, судя по всему, не занимались", - отметил Токаев. Глава государства призывал всех представителей местного бизнеса не оставаться в стороне в этот ответственный момент и протянуть руку помощи пострадавшим людям. А министерству цифрового развития совместно с министерствами экологии, водных ресурсов и МЧС поручил до конца 2024 года разработать информационную систему, которая позволит моделировать все возможные чрезвычайные ситуации в стране. Противопаводковые мероприятия продолжаются в семи областях страны — это Актюбинская, Акмолинская, Костанайская, Западно-Казахстанская, Северо-Казахстанская, Павлодарская и Абайская. Спасатели доставляют туда гуманитарную помощь, проводят берегоукрепительные работы, осуществляют отвод воды и очистку каналов рек.
https://ria.ru/20240123/tokaev-1922879228.html
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в мире, казахстан, касым-жомарт токаев
В мире, Казахстан, Касым-Жомарт Токаев
Токаев призвал задействовать силы в борьбе с последствиями наводнения
Токаев поручил задействовать ресурсы МВД, ВС Казахстана в борьбе с паводками
АЛМА-АТА, 1 апр - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий заявил, что требуется максимально задействовать все силы и средства, в том числе кадровые и технические ресурсы МВД, нацгвардии, вооруженных сил и комитета нацбезопасности в борьбе с последствиями стихии.
«
"Пик нынешних паводков еще не пройден, поэтому нужно максимально задействовать все силы и средства, в том числе кадровые и технические ресурсы МВД, национальной гвардии, вооруженных сил и КНБ", - сказал президент.
По его словам, паводки этого года превысили масштабы 2012 и 2017 годов. И это свидетельствует о том, что полностью отсутствовала прогнозная работа, что связано с дефицитом специалистов соответствующего профиля.
"Последствия и масштабы бедствия, даже с учетом погодных условий, могли быть меньше, если бы акиматы (мэрии - ред.) ежегодно исполняли все запланированные противопаводковые мероприятия. Этим акиматы, судя по всему, не занимались", - отметил Токаев.
Глава государства призывал всех представителей местного бизнеса не оставаться в стороне в этот ответственный момент и протянуть руку помощи пострадавшим людям. А министерству цифрового развития совместно с министерствами экологии, водных ресурсов и МЧС поручил до конца 2024 года разработать информационную систему, которая позволит моделировать все возможные чрезвычайные ситуации в стране.
Противопаводковые мероприятия продолжаются в семи областях страны — это Актюбинская, Акмолинская, Костанайская, Западно-Казахстанская, Северо-Казахстанская, Павлодарская и Абайская. Спасатели доставляют туда гуманитарную помощь, проводят берегоукрепительные работы, осуществляют отвод воды и очистку каналов рек.