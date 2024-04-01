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"Это пощечина": ответ России Украине поразил китайцев - РИА Новости, 01.04.2024
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15:27 01.04.2024 (обновлено: 15:59 01.04.2024)
https://ria.ru/20240401/otvet-1937132868.html
"Это пощечина": ответ России Украине поразил китайцев
"Это пощечина": ответ России Украине поразил китайцев - РИА Новости, 01.04.2024
"Это пощечина": ответ России Украине поразил китайцев
Читатели китайского портала "Гуаньча" поддержали заявление МИД России о причастности Украины к терактам на территории страны. РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T15:27
2024-04-01T15:59
в мире
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Читатели китайского портала "Гуаньча" поддержали заявление МИД России о причастности Украины к терактам на территории страны."Одним этим ходом Россия отвешивает пощечины трем сторонам: во-первых, Украине, определяя ее как террористическое государство; во-вторых, Франции, заговаривающей об отправке войск на Украину, — выходит, она поддерживает террористов; в-третьих, Соединенным Штатам — как стране, манипулирующей терроризмом", — написал один из комментаторов."Это необходимо", — отметил другой."Люди в правительстве Зеленского, включая самого украинского президента, одни из тех, кто напрямую причастен к терактам. Как их выдать?" — задался вопросом третий."Экстрадиция, да Россия прямо забила гол в ворота в последний момент. Замечательное, хитроумное решение", — поделился мнением еще один пользователь."Россия поступила правильно, хорошо. Поддерживаю ее!" — заключили участники беседы.Российская сторона на днях передала Украине ноту по антитеррору по налаженному каналу через Минск. В МИД России сообщили, что передали властям Украины требования в рамках Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом (МКББТ) и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма (МКБФТ) о немедленном аресте и выдаче всех причастных к терактам лиц. В числе этих требований — арест главы СБУ Василия Малюка, признавшегося 25 марта в организации Украиной подрыва Крымского моста в октябре 2022 года и раскрывшего детали организации других терактов в России.Читайте остальные комментарии на ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240401/territorii-1937045312.html
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в мире, украина, россия, франция, служба безопасности украины
В мире, Украина, Россия, Франция, Служба безопасности Украины

"Это пощечина": ответ России Украине поразил китайцев

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМосковский Кремль и здание МИД России
Московский Кремль и здание МИД России - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Московский Кремль и здание МИД России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Читатели китайского портала "Гуаньча" поддержали заявление МИД России о причастности Украины к терактам на территории страны.
"Одним этим ходом Россия отвешивает пощечины трем сторонам: во-первых, Украине, определяя ее как террористическое государство; во-вторых, Франции, заговаривающей об отправке войск на Украину, — выходит, она поддерживает террористов; в-третьих, Соединенным Штатам — как стране, манипулирующей терроризмом", — написал один из комментаторов.
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"Это необходимо", — отметил другой.
"Люди в правительстве Зеленского, включая самого украинского президента, одни из тех, кто напрямую причастен к терактам. Как их выдать?" — задался вопросом третий.
"Экстрадиция, да Россия прямо забила гол в ворота в последний момент. Замечательное, хитроумное решение", — поделился мнением еще один пользователь.
"Россия поступила правильно, хорошо. Поддерживаю ее!" — заключили участники беседы.
Российская сторона на днях передала Украине ноту по антитеррору по налаженному каналу через Минск. В МИД России сообщили, что передали властям Украины требования в рамках Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом (МКББТ) и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма (МКБФТ) о немедленном аресте и выдаче всех причастных к терактам лиц. В числе этих требований — арест главы СБУ Василия Малюка, признавшегося 25 марта в организации Украиной подрыва Крымского моста в октябре 2022 года и раскрывшего детали организации других терактов в России.
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