https://ria.ru/20240401/ostavka-1937217679.html
Депутата от правящей партии Молдавии призвали сдать мандат
Депутата от правящей партии Молдавии призвали сдать мандат - РИА Новости, 01.04.2024
Депутата от правящей партии Молдавии призвали сдать мандат
Лидер правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" (ПДС) Игорь Гросу призвал коллегу по парламенту из этой же партии сдать депутатский мандат на фоне... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T23:15
2024-04-01T23:15
2024-04-01T23:15
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КИШИНЕВ, 1 апр - РИА Новости. Лидер правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" (ПДС) Игорь Гросу призвал коллегу по парламенту из этой же партии сдать депутатский мандат на фоне обысков и задержания таможенников в аэропорту Кишинева, сообщает в понедельник телеканал TVR Молдова. Ранее в понедельник в ходе обысков в аэропорту Кишинева сотрудники национального антикоррупционного центра задержали трех из семи подозреваемых в коррупции сотрудников таможенной службы Молдавии. По сообщению местных СМИ, среди них были близкие родственники (дети) депутатов парламента, в том числе от правящей ПДС и Партии социалистов. "Я требую, чтобы наша коллега Виктория Казаку сдала депутатский мандат. Даже если этот человек (была задержана ее дочь - ред.) считается невиновным до суда, подобные случаи бросают тень и подрывают нашу борьбу с коррупцией. Парламентская фракция ПДС также примет все меры, чтобы исключить Казаку из парламентских органов, а также из фракции", - цитирует политика телеканал. Гросу уточнил, что дочь Казаку оказалась среди сотрудников Таможенной службы, в отношении которых было заведено уголовное дело по обвинению в коррупции. В Партии социалистов на данный момент не прокомментировали ситуацию с задержанием родственника депутата от этой политсилы. Президент Молдавии Майя Санду в марте 2022 года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в ЕС. Позже Кишинев отчитался о выполнении только трех условий, по четырем обязательствам был достигнут недостаточный прогресс. Речь идет о борьбе с коррупцией, деолигархизации, борьбе с организованной преступностью, реформах системы правосудия. При этом относительный прогресс отмечен в реформе государственного управления, управлении государственными финансами.
https://ria.ru/20240327/moldaviya-1936278591.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, кишинев, брюссель, майя санду, евросоюз, еврокомиссия, игорь гросу
В мире, Молдавия, Кишинев, Брюссель, Майя Санду, Евросоюз, Еврокомиссия, Игорь Гросу
Депутата от правящей партии Молдавии призвали сдать мандат
В Молдавии требуют отставки депутата от партии ПДС из-за коррупционного скандала
КИШИНЕВ, 1 апр - РИА Новости.
Лидер правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" (ПДС) Игорь Гросу призвал коллегу по парламенту из этой же партии сдать депутатский мандат на фоне обысков и задержания таможенников в аэропорту Кишинева, сообщает в понедельник телеканал TVR Молдова
.
Ранее в понедельник в ходе обысков в аэропорту Кишинева сотрудники национального антикоррупционного центра задержали трех из семи подозреваемых в коррупции сотрудников таможенной службы Молдавии. По сообщению местных СМИ, среди них были близкие родственники (дети) депутатов парламента, в том числе от правящей ПДС и Партии социалистов.
"Я требую, чтобы наша коллега Виктория Казаку сдала депутатский мандат. Даже если этот человек (была задержана ее дочь - ред.) считается невиновным до суда, подобные случаи бросают тень и подрывают нашу борьбу с коррупцией. Парламентская фракция ПДС также примет все меры, чтобы исключить Казаку из парламентских органов, а также из фракции", - цитирует политика телеканал.
Гросу уточнил, что дочь Казаку оказалась среди сотрудников Таможенной службы, в отношении которых было заведено уголовное дело по обвинению в коррупции.
В Партии социалистов на данный момент не прокомментировали ситуацию с задержанием родственника депутата от этой политсилы.
Президент Молдавии Майя Санду
в марте 2022 года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе
23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине
и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия
выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в ЕС
.
Позже Кишинев отчитался о выполнении только трех условий, по четырем обязательствам был достигнут недостаточный прогресс. Речь идет о борьбе с коррупцией, деолигархизации, борьбе с организованной преступностью, реформах системы правосудия. При этом относительный прогресс отмечен в реформе государственного управления, управлении государственными финансами.