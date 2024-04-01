Рейтинг@Mail.ru
Депутата от правящей партии Молдавии призвали сдать мандат - РИА Новости, 01.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:15 01.04.2024
https://ria.ru/20240401/ostavka-1937217679.html
Депутата от правящей партии Молдавии призвали сдать мандат
Депутата от правящей партии Молдавии призвали сдать мандат - РИА Новости, 01.04.2024
Депутата от правящей партии Молдавии призвали сдать мандат
Лидер правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" (ПДС) Игорь Гросу призвал коллегу по парламенту из этой же партии сдать депутатский мандат на фоне... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T23:15
2024-04-01T23:15
в мире
молдавия
кишинев
брюссель
майя санду
евросоюз
еврокомиссия
игорь гросу
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946076_0:94:2202:1333_1920x0_80_0_0_34d47b8ae4535bba01ce456d63f0e2ff.jpg
КИШИНЕВ, 1 апр - РИА Новости. Лидер правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" (ПДС) Игорь Гросу призвал коллегу по парламенту из этой же партии сдать депутатский мандат на фоне обысков и задержания таможенников в аэропорту Кишинева, сообщает в понедельник телеканал TVR Молдова. Ранее в понедельник в ходе обысков в аэропорту Кишинева сотрудники национального антикоррупционного центра задержали трех из семи подозреваемых в коррупции сотрудников таможенной службы Молдавии. По сообщению местных СМИ, среди них были близкие родственники (дети) депутатов парламента, в том числе от правящей ПДС и Партии социалистов. "Я требую, чтобы наша коллега Виктория Казаку сдала депутатский мандат. Даже если этот человек (была задержана ее дочь - ред.) считается невиновным до суда, подобные случаи бросают тень и подрывают нашу борьбу с коррупцией. Парламентская фракция ПДС также примет все меры, чтобы исключить Казаку из парламентских органов, а также из фракции", - цитирует политика телеканал. Гросу уточнил, что дочь Казаку оказалась среди сотрудников Таможенной службы, в отношении которых было заведено уголовное дело по обвинению в коррупции. В Партии социалистов на данный момент не прокомментировали ситуацию с задержанием родственника депутата от этой политсилы. Президент Молдавии Майя Санду в марте 2022 года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в ЕС. Позже Кишинев отчитался о выполнении только трех условий, по четырем обязательствам был достигнут недостаточный прогресс. Речь идет о борьбе с коррупцией, деолигархизации, борьбе с организованной преступностью, реформах системы правосудия. При этом относительный прогресс отмечен в реформе государственного управления, управлении государственными финансами.
https://ria.ru/20240327/moldaviya-1936278591.html
https://ria.ru/20240322/moldaviya-1935032524.html
молдавия
кишинев
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946076_203:0:2000:1348_1920x0_80_0_0_713d7f62249147fc350d782a9815e6b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, кишинев, брюссель, майя санду, евросоюз, еврокомиссия, игорь гросу
В мире, Молдавия, Кишинев, Брюссель, Майя Санду, Евросоюз, Еврокомиссия, Игорь Гросу
Депутата от правящей партии Молдавии призвали сдать мандат

В Молдавии требуют отставки депутата от партии ПДС из-за коррупционного скандала

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 1 апр - РИА Новости. Лидер правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" (ПДС) Игорь Гросу призвал коллегу по парламенту из этой же партии сдать депутатский мандат на фоне обысков и задержания таможенников в аэропорту Кишинева, сообщает в понедельник телеканал TVR Молдова.
Ранее в понедельник в ходе обысков в аэропорту Кишинева сотрудники национального антикоррупционного центра задержали трех из семи подозреваемых в коррупции сотрудников таможенной службы Молдавии. По сообщению местных СМИ, среди них были близкие родственники (дети) депутатов парламента, в том числе от правящей ПДС и Партии социалистов.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
Экс-премьер Молдавии рассказал, что привело страну к кризисной ситуации
27 марта, 23:40
"Я требую, чтобы наша коллега Виктория Казаку сдала депутатский мандат. Даже если этот человек (была задержана ее дочь - ред.) считается невиновным до суда, подобные случаи бросают тень и подрывают нашу борьбу с коррупцией. Парламентская фракция ПДС также примет все меры, чтобы исключить Казаку из парламентских органов, а также из фракции", - цитирует политика телеканал.
Гросу уточнил, что дочь Казаку оказалась среди сотрудников Таможенной службы, в отношении которых было заведено уголовное дело по обвинению в коррупции.
В Партии социалистов на данный момент не прокомментировали ситуацию с задержанием родственника депутата от этой политсилы.
Президент Молдавии Майя Санду в марте 2022 года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в ЕС.
Позже Кишинев отчитался о выполнении только трех условий, по четырем обязательствам был достигнут недостаточный прогресс. Речь идет о борьбе с коррупцией, деолигархизации, борьбе с организованной преступностью, реформах системы правосудия. При этом относительный прогресс отмечен в реформе государственного управления, управлении государственными финансами.
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Молдавия стоит на грани исчезновения, заявил Шор
22 марта, 19:57
 
В миреМолдавияКишиневБрюссельМайя СандуЕвросоюзЕврокомиссияИгорь Гросу
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала