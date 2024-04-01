https://ria.ru/20240401/ostavka-1937217679.html

Депутата от правящей партии Молдавии призвали сдать мандат

Депутата от правящей партии Молдавии призвали сдать мандат - РИА Новости, 01.04.2024

Депутата от правящей партии Молдавии призвали сдать мандат

Лидер правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" (ПДС) Игорь Гросу призвал коллегу по парламенту из этой же партии сдать депутатский мандат на фоне... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T23:15

2024-04-01T23:15

2024-04-01T23:15

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КИШИНЕВ, 1 апр - РИА Новости. Лидер правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" (ПДС) Игорь Гросу призвал коллегу по парламенту из этой же партии сдать депутатский мандат на фоне обысков и задержания таможенников в аэропорту Кишинева, сообщает в понедельник телеканал TVR Молдова. Ранее в понедельник в ходе обысков в аэропорту Кишинева сотрудники национального антикоррупционного центра задержали трех из семи подозреваемых в коррупции сотрудников таможенной службы Молдавии. По сообщению местных СМИ, среди них были близкие родственники (дети) депутатов парламента, в том числе от правящей ПДС и Партии социалистов. "Я требую, чтобы наша коллега Виктория Казаку сдала депутатский мандат. Даже если этот человек (была задержана ее дочь - ред.) считается невиновным до суда, подобные случаи бросают тень и подрывают нашу борьбу с коррупцией. Парламентская фракция ПДС также примет все меры, чтобы исключить Казаку из парламентских органов, а также из фракции", - цитирует политика телеканал. Гросу уточнил, что дочь Казаку оказалась среди сотрудников Таможенной службы, в отношении которых было заведено уголовное дело по обвинению в коррупции. В Партии социалистов на данный момент не прокомментировали ситуацию с задержанием родственника депутата от этой политсилы. Президент Молдавии Майя Санду в марте 2022 года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в ЕС. Позже Кишинев отчитался о выполнении только трех условий, по четырем обязательствам был достигнут недостаточный прогресс. Речь идет о борьбе с коррупцией, деолигархизации, борьбе с организованной преступностью, реформах системы правосудия. При этом относительный прогресс отмечен в реформе государственного управления, управлении государственными финансами.

https://ria.ru/20240327/moldaviya-1936278591.html

https://ria.ru/20240322/moldaviya-1935032524.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, молдавия, кишинев, брюссель, майя санду, евросоюз, еврокомиссия, игорь гросу