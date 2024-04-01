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Роковой ошибке Запада исполняется десять лет - РИА Новости, 01.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:00 01.04.2024 (обновлено: 09:25 01.04.2024)
https://ria.ru/20240401/oshibka-1936993352.html
Роковой ошибке Запада исполняется десять лет
Роковой ошибке Запада исполняется десять лет - РИА Новости, 01.04.2024
Роковой ошибке Запада исполняется десять лет
Апрель 2014-го в общеевропейском блоке выдался на славу — с точки зрения метеоусловий. Ах, эти прелестные побережья с ласковой волной, набегающей на пляж, ах,... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T08:00
2024-04-01T09:25
специальная военная операция на украине
донбасс
украина
киев
нато
аналитика
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Апрель 2014-го в общеевропейском блоке выдался на славу — с точки зрения метеоусловий. Ах, эти прелестные побережья с ласковой волной, набегающей на пляж, ах, эти долгие променады по "старым европейским камням", ах, эти приятные трапезы в кругу друзей.Они, бесконечно набалованные бесконечно сытой (чаще всего за наш ресурсный счет) жизнью холеные персонажи, вначале проспавшие возвращение Крыма к нам — туда, где и были его всегдашние историческая, культурная принадлежность и идентичность, — не менее глупо "прохлопали" восход Русской весны. Расценив поначалу происходящее как нечто маргинальное, нечто, что всегда происходит "у этих славян", — что с них взять, с таких немытых и диковатых?Забыв, что русские долго запрягают, но быстро ездят, западники лишь к середине мая все того же 2014-го сообразили, что на их ухоженных лучшими офтальмологами глазах меняется тот самый мир, который был для них нами и нашей же кровью завоеван. А потом, поскольку мы им доверяли в рамках "партнерства и нового мышления", — подарен. В новой красивой упаковке. Приподнесен на блюдечке с голубой каемочкой. Это ведь мы разрешили и стену в Берлине снести, и воссоединиться двум Германиям. Спокойно и без истерик, полагаясь на "устные договоренности" и на некие зафиксированные в протоколах обещания. "Ни дюйма в продвижении НАТО на восток".Нашу доверчивость евроатлантисты приняли за слабость, сочтя это собственной победой. Для геополитических хищников баланса силы не существует. В их представлении есть только сила. И этой силой они воспользовались. После развала Югославии им нужен был новый плацдарм, Украина отвечала абсолютно всем критериям. Сделав так, чтобы лишить нас практически любой возможности для организации того, что в их "высоких лондонских кругах" называют "незыблемыми гарантиями суверенитета".Дончане, настоящая русская элита, та, для кого служение Отчизне есть нравственная норма, взялись за решение этой задачи так, как считали правильным и справедливым. За это они получили от иностранных геополитических хищников все, включая гибель тысяч мирных взрослых и сотен детей, ну а еще, разумеется, блокады и санкции. И все восемь лет они стояли, как стояли русские на тех рубежах, за которыми — Родина. Оплачивая эту вечную практически вахту кровью, ранениями и собственными жизнями.Те, которые в хороших костюмах и шелковых галстуках, разумеется, относились к ратникам с презрением.Таким, что малейшая попытка разобраться в том, почему возникла Русская весна, чего добиваются те, кто ее защищает, в чем причина конфликта, пропитанного кровью, который общеевропейский бомонд предпочитал не замечать, ведя переговоры и подписывая документы только для блезиру. Для отвода глаз. Чтобы накачать до предела Украину деньгами и оружием, сделав ее по форме анти-Россией, а по сути и де-факто — стравить изнутри один народ.Разделяй, чтобы властвовать. Где-то мы это уже слышали.Информационная блокада была многоэшелонированной, за любое слово, фразу, репортаж, корреспонденцию не в "правильном ключе" можно было получить не только волчий билет, но и тавро "агента русского влияния" со всеми сопутствующими деталями, вплоть до увольнения.Весь кровавый ад, что проживали дончане и луганчане, да и весь Донбасс, оставался вне фокуса внимания западной медийки, не желавшей никогда ссориться ни с Брюсселем (который отстегивает через разные фонды субвенции европейским "уникальным журналистским коллективам" (УЖК), ни тем более с Киевом. Еще неизвестно, что могло быть тяжелее по последствиям.Ну а русскую аудиторию, ту самую, что за "прогресс, демократию, права человека", обрабатывали ЛОМы в соцсетях, но уже на деньги украинского олигархата. Московская богема, нынче коллективный Киса Воробьянинов ("женеманжпасисжур"), просящая милостыню на разных папертях, получала содержание (заказы, договоры, соглашения о пиар-сопровождении) из Киева. И эти деньги отрабатывала достаточно добросовестно, надо отметить.Поэтому трагедия Донбасса была как вещь в себе, как что-то, что мы, русские, да и то не все, должны принять как данность. И в итоге при очевидном тогда неравенстве ресурсов и возможностей стать жертвой.Донбасс выстоял восемь лет. И не вмешательство судьбы, не "остервенение народа", не новый Барклай помог Донбассу.Россия просто сказала: "Иду на грозу". И выполнила свой долг, начав СВО. Потому что есть не только профессия такая — Родину защищать, но и качество русского характера — своих не бросать.Так оно всегда было, так оно есть и так оно будет, ну а для кого происходящее как-то не вполне соответствует ими же самими составленным планам, напомним поговорку: вне зависимости от того, нравится западной красавице происходящее или нет, ей придется терпеть, пока все поставленные цели не будут выполнены.
https://ria.ru/20240324/voyna-1935343530.html
https://ria.ru/20240330/nokdaun-1936735037.html
https://ria.ru/20240326/front-1935757388.html
https://ria.ru/20240323/voyna-1935032681.html
https://ria.ru/20240317/evropa-1933615559.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донбасс
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Елена Караева
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Елена Караева
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донбасс, украина, киев, нато, аналитика
Специальная военная операция на Украине, Донбасс, Украина, Киев, НАТО, Аналитика

Роковой ошибке Запада исполняется десять лет

© AFP 2024 / DIMITAR DILKOFFМужчина у здания штаб-квартиры СБУ в Луганске. Апрель 2014
Мужчина у здания штаб-квартиры СБУ в Луганске. Апрель 2014 - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© AFP 2024 / DIMITAR DILKOFF
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Елена Караева
Елена Караева
Все материалы
Апрель 2014-го в общеевропейском блоке выдался на славу — с точки зрения метеоусловий. Ах, эти прелестные побережья с ласковой волной, набегающей на пляж, ах, эти долгие променады по "старым европейским камням", ах, эти приятные трапезы в кругу друзей.
Они, бесконечно набалованные бесконечно сытой (чаще всего за наш ресурсный счет) жизнью холеные персонажи, вначале проспавшие возвращение Крыма к нам — туда, где и были его всегдашние историческая, культурная принадлежность и идентичность, — не менее глупо "прохлопали" восход Русской весны. Расценив поначалу происходящее как нечто маргинальное, нечто, что всегда происходит "у этих славян", — что с них взять, с таких немытых и диковатых?
Разрушенное здание в результате обстрелов в Косово - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
Постыдная война Запада
24 марта, 08:00
Забыв, что русские долго запрягают, но быстро ездят, западники лишь к середине мая все того же 2014-го сообразили, что на их ухоженных лучшими офтальмологами глазах меняется тот самый мир, который был для них нами и нашей же кровью завоеван. А потом, поскольку мы им доверяли в рамках "партнерства и нового мышления", — подарен. В новой красивой упаковке. Приподнесен на блюдечке с голубой каемочкой. Это ведь мы разрешили и стену в Берлине снести, и воссоединиться двум Германиям. Спокойно и без истерик, полагаясь на "устные договоренности" и на некие зафиксированные в протоколах обещания. "Ни дюйма в продвижении НАТО на восток".
Нашу доверчивость евроатлантисты приняли за слабость, сочтя это собственной победой. Для геополитических хищников баланса силы не существует. В их представлении есть только сила. И этой силой они воспользовались. После развала Югославии им нужен был новый плацдарм, Украина отвечала абсолютно всем критериям. Сделав так, чтобы лишить нас практически любой возможности для организации того, что в их "высоких лондонских кругах" называют "незыблемыми гарантиями суверенитета".
Дончане, настоящая русская элита, та, для кого служение Отчизне есть нравственная норма, взялись за решение этой задачи так, как считали правильным и справедливым. За это они получили от иностранных геополитических хищников все, включая гибель тысяч мирных взрослых и сотен детей, ну а еще, разумеется, блокады и санкции. И все восемь лет они стояли, как стояли русские на тех рубежах, за которыми — Родина. Оплачивая эту вечную практически вахту кровью, ранениями и собственными жизнями.
Военнослужащий группировки Центр ВС России на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 30.03.2024
Россия отправила ЕС в военный нокдаун
30 марта, 08:00
Те, которые в хороших костюмах и шелковых галстуках, разумеется, относились к ратникам с презрением.
Таким, что малейшая попытка разобраться в том, почему возникла Русская весна, чего добиваются те, кто ее защищает, в чем причина конфликта, пропитанного кровью, который общеевропейский бомонд предпочитал не замечать, ведя переговоры и подписывая документы только для блезиру. Для отвода глаз. Чтобы накачать до предела Украину деньгами и оружием, сделав ее по форме анти-Россией, а по сути и де-факто — стравить изнутри один народ.
Разделяй, чтобы властвовать. Где-то мы это уже слышали.
Военнослужащие разведывательного подразделения Печенгской бригады Северного флота на боевых арктических вездеходах Алеут - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
Россию вынудили открыть второй фронт
26 марта, 08:00
Информационная блокада была многоэшелонированной, за любое слово, фразу, репортаж, корреспонденцию не в "правильном ключе" можно было получить не только волчий билет, но и тавро "агента русского влияния" со всеми сопутствующими деталями, вплоть до увольнения.
Весь кровавый ад, что проживали дончане и луганчане, да и весь Донбасс, оставался вне фокуса внимания западной медийки, не желавшей никогда ссориться ни с Брюсселем (который отстегивает через разные фонды субвенции европейским "уникальным журналистским коллективам" (УЖК), ни тем более с Киевом. Еще неизвестно, что могло быть тяжелее по последствиям.
Ну а русскую аудиторию, ту самую, что за "прогресс, демократию, права человека", обрабатывали ЛОМы в соцсетях, но уже на деньги украинского олигархата. Московская богема, нынче коллективный Киса Воробьянинов ("женеманжпасисжур"), просящая милостыню на разных папертях, получала содержание (заказы, договоры, соглашения о пиар-сопровождении) из Киева. И эти деньги отрабатывала достаточно добросовестно, надо отметить.
Боевая работа САУ Акация Центрального военного округа по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
СВО на Украине стала войной с Западом
23 марта, 08:00
Поэтому трагедия Донбасса была как вещь в себе, как что-то, что мы, русские, да и то не все, должны принять как данность. И в итоге при очевидном тогда неравенстве ресурсов и возможностей стать жертвой.
Донбасс выстоял восемь лет. И не вмешательство судьбы, не "остервенение народа", не новый Барклай помог Донбассу.
Французский военный во время учений - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
Для Европы война против России становится неизбежной
17 марта, 10:15
Россия просто сказала: "Иду на грозу". И выполнила свой долг, начав СВО. Потому что есть не только профессия такая — Родину защищать, но и качество русского характера — своих не бросать.
Так оно всегда было, так оно есть и так оно будет, ну а для кого происходящее как-то не вполне соответствует ими же самими составленным планам, напомним поговорку: вне зависимости от того, нравится западной красавице происходящее или нет, ей придется терпеть, пока все поставленные цели не будут выполнены.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонбассУкраинаКиевНАТОАналитика
 
 
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