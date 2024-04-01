https://ria.ru/20240401/oshibka-1936993352.html

Роковой ошибке Запада исполняется десять лет

Роковой ошибке Запада исполняется десять лет - РИА Новости, 01.04.2024

Роковой ошибке Запада исполняется десять лет

Апрель 2014-го в общеевропейском блоке выдался на славу — с точки зрения метеоусловий. Ах, эти прелестные побережья с ласковой волной, набегающей на пляж, ах,... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T08:00

2024-04-01T08:00

2024-04-01T09:25

специальная военная операция на украине

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Апрель 2014-го в общеевропейском блоке выдался на славу — с точки зрения метеоусловий. Ах, эти прелестные побережья с ласковой волной, набегающей на пляж, ах, эти долгие променады по "старым европейским камням", ах, эти приятные трапезы в кругу друзей.Они, бесконечно набалованные бесконечно сытой (чаще всего за наш ресурсный счет) жизнью холеные персонажи, вначале проспавшие возвращение Крыма к нам — туда, где и были его всегдашние историческая, культурная принадлежность и идентичность, — не менее глупо "прохлопали" восход Русской весны. Расценив поначалу происходящее как нечто маргинальное, нечто, что всегда происходит "у этих славян", — что с них взять, с таких немытых и диковатых?Забыв, что русские долго запрягают, но быстро ездят, западники лишь к середине мая все того же 2014-го сообразили, что на их ухоженных лучшими офтальмологами глазах меняется тот самый мир, который был для них нами и нашей же кровью завоеван. А потом, поскольку мы им доверяли в рамках "партнерства и нового мышления", — подарен. В новой красивой упаковке. Приподнесен на блюдечке с голубой каемочкой. Это ведь мы разрешили и стену в Берлине снести, и воссоединиться двум Германиям. Спокойно и без истерик, полагаясь на "устные договоренности" и на некие зафиксированные в протоколах обещания. "Ни дюйма в продвижении НАТО на восток".Нашу доверчивость евроатлантисты приняли за слабость, сочтя это собственной победой. Для геополитических хищников баланса силы не существует. В их представлении есть только сила. И этой силой они воспользовались. После развала Югославии им нужен был новый плацдарм, Украина отвечала абсолютно всем критериям. Сделав так, чтобы лишить нас практически любой возможности для организации того, что в их "высоких лондонских кругах" называют "незыблемыми гарантиями суверенитета".Дончане, настоящая русская элита, та, для кого служение Отчизне есть нравственная норма, взялись за решение этой задачи так, как считали правильным и справедливым. За это они получили от иностранных геополитических хищников все, включая гибель тысяч мирных взрослых и сотен детей, ну а еще, разумеется, блокады и санкции. И все восемь лет они стояли, как стояли русские на тех рубежах, за которыми — Родина. Оплачивая эту вечную практически вахту кровью, ранениями и собственными жизнями.Те, которые в хороших костюмах и шелковых галстуках, разумеется, относились к ратникам с презрением.Таким, что малейшая попытка разобраться в том, почему возникла Русская весна, чего добиваются те, кто ее защищает, в чем причина конфликта, пропитанного кровью, который общеевропейский бомонд предпочитал не замечать, ведя переговоры и подписывая документы только для блезиру. Для отвода глаз. Чтобы накачать до предела Украину деньгами и оружием, сделав ее по форме анти-Россией, а по сути и де-факто — стравить изнутри один народ.Разделяй, чтобы властвовать. Где-то мы это уже слышали.Информационная блокада была многоэшелонированной, за любое слово, фразу, репортаж, корреспонденцию не в "правильном ключе" можно было получить не только волчий билет, но и тавро "агента русского влияния" со всеми сопутствующими деталями, вплоть до увольнения.Весь кровавый ад, что проживали дончане и луганчане, да и весь Донбасс, оставался вне фокуса внимания западной медийки, не желавшей никогда ссориться ни с Брюсселем (который отстегивает через разные фонды субвенции европейским "уникальным журналистским коллективам" (УЖК), ни тем более с Киевом. Еще неизвестно, что могло быть тяжелее по последствиям.Ну а русскую аудиторию, ту самую, что за "прогресс, демократию, права человека", обрабатывали ЛОМы в соцсетях, но уже на деньги украинского олигархата. Московская богема, нынче коллективный Киса Воробьянинов ("женеманжпасисжур"), просящая милостыню на разных папертях, получала содержание (заказы, договоры, соглашения о пиар-сопровождении) из Киева. И эти деньги отрабатывала достаточно добросовестно, надо отметить.Поэтому трагедия Донбасса была как вещь в себе, как что-то, что мы, русские, да и то не все, должны принять как данность. И в итоге при очевидном тогда неравенстве ресурсов и возможностей стать жертвой.Донбасс выстоял восемь лет. И не вмешательство судьбы, не "остервенение народа", не новый Барклай помог Донбассу.Россия просто сказала: "Иду на грозу". И выполнила свой долг, начав СВО. Потому что есть не только профессия такая — Родину защищать, но и качество русского характера — своих не бросать.Так оно всегда было, так оно есть и так оно будет, ну а для кого происходящее как-то не вполне соответствует ими же самими составленным планам, напомним поговорку: вне зависимости от того, нравится западной красавице происходящее или нет, ей придется терпеть, пока все поставленные цели не будут выполнены.

https://ria.ru/20240324/voyna-1935343530.html

https://ria.ru/20240330/nokdaun-1936735037.html

https://ria.ru/20240326/front-1935757388.html

https://ria.ru/20240323/voyna-1935032681.html

https://ria.ru/20240317/evropa-1933615559.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

донбасс, украина, киев, нато, аналитика