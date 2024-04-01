https://ria.ru/20240401/operatsiya-1937159224.html

В ГД заявили об украинской операции по прикрытию взрывов на "Севпотоках"

В ГД заявили об украинской операции по прикрытию взрывов на "Севпотоках" - РИА Новости, 01.04.2024

В ГД заявили об украинской операции по прикрытию взрывов на "Севпотоках"

Для отвода обвинений от реальных исполнителей и выгодополучателей взрывов на "Северных потоках" была проведена "операция прикрытия" с участием украинских... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T16:50

2024-04-01T16:50

2024-04-01T16:50

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Для отвода обвинений от реальных исполнителей и выгодополучателей взрывов на "Северных потоках" была проведена "операция прикрытия" с участием украинских дайверов, курируемых США, подготовка проходила на Украине, в Румынии и в Польше, следует из имеющегося в распоряжении РИА Новости заявления депутатов ГД. Следственный комитет РФ начал проверку после обращения депутатов Госдумы о необходимости расследования терактов со стороны США, Украины и западных стран против России. В СК сообщили, что следствие тщательно изучит представленные данные и примет процессуальное решение. Депутаты в своем заявлении приводят информацию из статьи американского журналиста Сеймура Херша "Как Америка взорвала "Северный поток", где говорится о ряде мероприятий и совещаний высшего политического, военного и разведывательного руководства США по планированию операции по уничтожению "Северных потоков". Они также обращают внимание на то, что в преддверии подрывов проводились учения НАТО вблизи острова Борнхольм и именно в том месте, где проложены ветки "Северных потоков", хотя изначально для учений была заявлена другая локация, а также на нехарактерные передвижения судов из Великобритании и Панамы и Польши, которые 22-24 сентября отклонились от своих маршрутов и "осуществляли несвойственное плавание в районах рядом с местами будущих подрывов газопроводов". В заявлении говорится и об "операции прикрытия" Украиной для отвода обвинений от реальных исполнителей и выгодополучателей. "Согласно информации, полученной из достоверных украинских источников, для операции прикрытия привлекалась созданная группа дайверов, в том числе: А. Бургомистренко (проходил обучение по минно-подрывному делу в 131 центре ССО (в/ч 4456), владеет английским языком, имеет хорошую водолазную подготовку), О. Варава, Р. Руденко (позывной "Капеллан", заместитель мэра г. Белая Церковь), старший группы С. кузнецов, а также женщина технодайвер с позывным "Мариша". Непосредственным руководителем группы являлся Р. Червинский, под контролем К. Буданова", - говорится в заявлении. Депутаты утверждают, что "согласно имеющимся данным, организационную и техническую помощь, а также кураторство, оказывали американские специалисты (водолазное оборудование, румынские документы прикрытия и средства подрыва) под непосредственным руководством заместителя главы миссии в посольстве США в Киеве К.У. Смита (проходил службу в составе ISAF) с привлечением бывшего начальника ГУР МО Украины В. Бурбы". Подготовка группы, по их данным, велась в глубоководном карьере на территории Житомирской области, затем ее перевезли в Румынию, где проходили тренировки в районе морских участков "Южных Потоков". "После тренировок группа перемещена в Польшу, где была арендована другая яхта (меньшего размера) "Андромеда". Непосредственно к "Северным потокам" погружались О.Варава, технодайвер с позывным "Мариша" и .Руденко", - говорится в заявлении. Заявление подписали первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов, глава комитета Госдумы по Дальнему Востоку Николай Харитонов, первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова, философ Александр Дугин и эск-депутат Верховной Рады Украины Андрей Деркач. Депутаты направили заявление также в Генпрокуратуру РФ, Федеральное ведомство юстиции ФРГ, Минюст США, министерство юстиции и общественного порядка Республики Кипр, Минюст Франции. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

https://ria.ru/20240322/diversiya-1934873714.html

https://ria.ru/20240314/rassledovanie-1932857101.html

https://ria.ru/20231113/peskov-1909107796.html

https://ria.ru/20240327/rassledovanie-1936170025.html

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