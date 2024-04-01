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В ГД заявили об украинской операции по прикрытию взрывов на "Севпотоках" - РИА Новости, 01.04.2024
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16:50 01.04.2024
https://ria.ru/20240401/operatsiya-1937159224.html
В ГД заявили об украинской операции по прикрытию взрывов на "Севпотоках"
В ГД заявили об украинской операции по прикрытию взрывов на "Севпотоках" - РИА Новости, 01.04.2024
В ГД заявили об украинской операции по прикрытию взрывов на "Севпотоках"
Для отвода обвинений от реальных исполнителей и выгодополучателей взрывов на "Северных потоках" была проведена "операция прикрытия" с участием украинских... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T16:50
2024-04-01T16:50
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Для отвода обвинений от реальных исполнителей и выгодополучателей взрывов на "Северных потоках" была проведена "операция прикрытия" с участием украинских дайверов, курируемых США, подготовка проходила на Украине, в Румынии и в Польше, следует из имеющегося в распоряжении РИА Новости заявления депутатов ГД. Следственный комитет РФ начал проверку после обращения депутатов Госдумы о необходимости расследования терактов со стороны США, Украины и западных стран против России. В СК сообщили, что следствие тщательно изучит представленные данные и примет процессуальное решение. Депутаты в своем заявлении приводят информацию из статьи американского журналиста Сеймура Херша "Как Америка взорвала "Северный поток", где говорится о ряде мероприятий и совещаний высшего политического, военного и разведывательного руководства США по планированию операции по уничтожению "Северных потоков". Они также обращают внимание на то, что в преддверии подрывов проводились учения НАТО вблизи острова Борнхольм и именно в том месте, где проложены ветки "Северных потоков", хотя изначально для учений была заявлена другая локация, а также на нехарактерные передвижения судов из Великобритании и Панамы и Польши, которые 22-24 сентября отклонились от своих маршрутов и "осуществляли несвойственное плавание в районах рядом с местами будущих подрывов газопроводов". В заявлении говорится и об "операции прикрытия" Украиной для отвода обвинений от реальных исполнителей и выгодополучателей. "Согласно информации, полученной из достоверных украинских источников, для операции прикрытия привлекалась созданная группа дайверов, в том числе: А. Бургомистренко (проходил обучение по минно-подрывному делу в 131 центре ССО (в/ч 4456), владеет английским языком, имеет хорошую водолазную подготовку), О. Варава, Р. Руденко (позывной "Капеллан", заместитель мэра г. Белая Церковь), старший группы С. кузнецов, а также женщина технодайвер с позывным "Мариша". Непосредственным руководителем группы являлся Р. Червинский, под контролем К. Буданова", - говорится в заявлении. Депутаты утверждают, что "согласно имеющимся данным, организационную и техническую помощь, а также кураторство, оказывали американские специалисты (водолазное оборудование, румынские документы прикрытия и средства подрыва) под непосредственным руководством заместителя главы миссии в посольстве США в Киеве К.У. Смита (проходил службу в составе ISAF) с привлечением бывшего начальника ГУР МО Украины В. Бурбы". Подготовка группы, по их данным, велась в глубоководном карьере на территории Житомирской области, затем ее перевезли в Румынию, где проходили тренировки в районе морских участков "Южных Потоков". "После тренировок группа перемещена в Польшу, где была арендована другая яхта (меньшего размера) "Андромеда". Непосредственно к "Северным потокам" погружались О.Варава, технодайвер с позывным "Мариша" и .Руденко", - говорится в заявлении. Заявление подписали первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов, глава комитета Госдумы по Дальнему Востоку Николай Харитонов, первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова, философ Александр Дугин и эск-депутат Верховной Рады Украины Андрей Деркач. Депутаты направили заявление также в Генпрокуратуру РФ, Федеральное ведомство юстиции ФРГ, Минюст США, министерство юстиции и общественного порядка Республики Кипр, Минюст Франции. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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в мире, россия, сша, украина, сеймур херш, андрей красов, николай харитонов, госдума рф, генеральная прокуратура рф, следственный комитет россии (ск рф), северный поток, северный поток — 2
В мире, Россия, США, Украина, Сеймур Херш, Андрей Красов, Николай Харитонов, Госдума РФ, Генеральная прокуратура РФ, Следственный комитет России (СК РФ), Северный поток, Северный поток — 2
В ГД заявили об украинской операции по прикрытию взрывов на "Севпотоках"

В ГД заявили о проведении Украиной операции прикрытия взрывов на Севпотоках

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Для отвода обвинений от реальных исполнителей и выгодополучателей взрывов на "Северных потоках" была проведена "операция прикрытия" с участием украинских дайверов, курируемых США, подготовка проходила на Украине, в Румынии и в Польше, следует из имеющегося в распоряжении РИА Новости заявления депутатов ГД.
Следственный комитет РФ начал проверку после обращения депутатов Госдумы о необходимости расследования терактов со стороны США, Украины и западных стран против России. В СК сообщили, что следствие тщательно изучит представленные данные и примет процессуальное решение.
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
США знали о готовящейся диверсии на "Северном потоке", заявил МИД Польши
22 марта, 11:18
Депутаты в своем заявлении приводят информацию из статьи американского журналиста Сеймура Херша "Как Америка взорвала "Северный поток", где говорится о ряде мероприятий и совещаний высшего политического, военного и разведывательного руководства США по планированию операции по уничтожению "Северных потоков". Они также обращают внимание на то, что в преддверии подрывов проводились учения НАТО вблизи острова Борнхольм и именно в том месте, где проложены ветки "Северных потоков", хотя изначально для учений была заявлена другая локация, а также на нехарактерные передвижения судов из Великобритании и Панамы и Польши, которые 22-24 сентября отклонились от своих маршрутов и "осуществляли несвойственное плавание в районах рядом с местами будущих подрывов газопроводов".
В заявлении говорится и об "операции прикрытия" Украиной для отвода обвинений от реальных исполнителей и выгодополучателей.
"Согласно информации, полученной из достоверных украинских источников, для операции прикрытия привлекалась созданная группа дайверов, в том числе: А. Бургомистренко (проходил обучение по минно-подрывному делу в 131 центре ССО (в/ч 4456), владеет английским языком, имеет хорошую водолазную подготовку), О. Варава, Р. Руденко (позывной "Капеллан", заместитель мэра г. Белая Церковь), старший группы С. кузнецов, а также женщина технодайвер с позывным "Мариша". Непосредственным руководителем группы являлся Р. Червинский, под контролем К. Буданова", - говорится в заявлении.
Заседание СБ ООН - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
СБ ООН обсудит расследование по "Северным потокам"
14 марта, 08:38
Депутаты утверждают, что "согласно имеющимся данным, организационную и техническую помощь, а также кураторство, оказывали американские специалисты (водолазное оборудование, румынские документы прикрытия и средства подрыва) под непосредственным руководством заместителя главы миссии в посольстве США в Киеве К.У. Смита (проходил службу в составе ISAF) с привлечением бывшего начальника ГУР МО Украины В. Бурбы".
Подготовка группы, по их данным, велась в глубоководном карьере на территории Житомирской области, затем ее перевезли в Румынию, где проходили тренировки в районе морских участков "Южных Потоков".
"После тренировок группа перемещена в Польшу, где была арендована другая яхта (меньшего размера) "Андромеда". Непосредственно к "Северным потокам" погружались О.Варава, технодайвер с позывным "Мариша" и .Руденко", - говорится в заявлении.
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
В Кремле прокомментировали украинский след в диверсии на "Северных потоках"
13 ноября 2023, 12:36
Заявление подписали первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов, глава комитета Госдумы по Дальнему Востоку Николай Харитонов, первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова, философ Александр Дугин и эск-депутат Верховной Рады Украины Андрей Деркач.
Депутаты направили заявление также в Генпрокуратуру РФ, Федеральное ведомство юстиции ФРГ, Минюст США, министерство юстиции и общественного порядка Республики Кипр, Минюст Франции.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
ГП может обратиться к Западу для расследования ЧП на "Северных потоках"
27 марта, 14:43
 
В миреРоссияСШАУкраинаСеймур ХершАндрей КрасовНиколай ХаритоновГосдума РФГенеральная прокуратура РФСледственный комитет России (СК РФ)Северный потокСеверный поток — 2
 
 
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