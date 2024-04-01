https://ria.ru/20240401/opasnost-1937218282.html
В Липецкой области ввели режим воздушной опасности
В Липецкой области ввели режим воздушной опасности - РИА Новости, 02.04.2024
В Липецкой области ввели режим воздушной опасности
Режим воздушной опасности объявлен на территории Липецкой области, вблизи границ региона замечены БПЛА, сообщает губернатор Игорь Артамонов в своем... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-01T23:24
2024-04-01T23:24
2024-04-02T00:05
специальная военная операция на украине
липецкая область
игорь артамонов
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Режим воздушной опасности объявлен на территории Липецкой области, вблизи границ региона замечены БПЛА, сообщает губернатор Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.Как отметил глава региона, все силы и средства привели в режим повышенной готовности.Губернатор подчеркнул, что режим воздушной опасности не влияет на нормальную деятельность региона, и призвал соблюдать спокойствие.
https://ria.ru/20240401/vsu-1937201091.html
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липецкая область, игорь артамонов
Специальная военная операция на Украине, Липецкая область, Игорь Артамонов
В Липецкой области ввели режим воздушной опасности
В Липецкой области ввели режим воздушной опасности, вблизи замечены БПЛА