https://ria.ru/20240401/opasnost-1937218282.html

В Липецкой области ввели режим воздушной опасности

В Липецкой области ввели режим воздушной опасности - РИА Новости, 02.04.2024

В Липецкой области ввели режим воздушной опасности

Режим воздушной опасности объявлен на территории Липецкой области, вблизи границ региона замечены БПЛА, сообщает губернатор Игорь Артамонов в своем... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-01T23:24

2024-04-01T23:24

2024-04-02T00:05

специальная военная операция на украине

липецкая область

игорь артамонов

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Режим воздушной опасности объявлен на территории Липецкой области, вблизи границ региона замечены БПЛА, сообщает губернатор Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.Как отметил глава региона, все силы и средства привели в режим повышенной готовности.Губернатор подчеркнул, что режим воздушной опасности не влияет на нормальную деятельность региона, и призвал соблюдать спокойствие.

https://ria.ru/20240401/vsu-1937201091.html

липецкая область

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липецкая область, игорь артамонов