https://ria.ru/20240401/obstrel-1937219728.html

ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО

ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО - РИА Новости, 01.04.2024

ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО

Украинские войска в 22.45 мск выпустили семь ракет из РСЗО по Донецку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T23:52

2024-04-01T23:52

2024-04-01T23:52

в мире

донецк

донецкая народная республика

сцкк

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 1 апр - РИА Новости. Украинские войска в 22.45 мск выпустили семь ракет из РСЗО по Донецку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 22.45 - населенный пункт Украинск - город Донецк (Киевский район): выпущено семь ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства.

https://ria.ru/20240401/zelenskiy-1936968622.html

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

в мире, донецк, донецкая народная республика, сцкк