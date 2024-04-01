https://ria.ru/20240401/obstrel-1937219728.html
ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО
ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО - РИА Новости, 01.04.2024
ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО
Украинские войска в 22.45 мск выпустили семь ракет из РСЗО по Донецку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T23:52
2024-04-01T23:52
2024-04-01T23:52
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ДОНЕЦК, 1 апр - РИА Новости. Украинские войска в 22.45 мск выпустили семь ракет из РСЗО по Донецку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 22.45 - населенный пункт Украинск - город Донецк (Киевский район): выпущено семь ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк, донецкая народная республика, сцкк
В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Специальная военная операция на Украине
ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ в 22:45 выпустили 7 ракет из РСЗО по Донецку