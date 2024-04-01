https://ria.ru/20240401/obstrel-1937216777.html
ВСУ обстреляли Донецк из натовской артиллерии
ВСУ обстреляли Донецк из натовской артиллерии - РИА Новости, 01.04.2024
ВСУ обстреляли Донецк из натовской артиллерии
Украинские войска в 22.05 выпустили два снаряда натовского калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T23:00
2024-04-01T23:00
2024-04-01T23:00
в мире
петровский район
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донецкая народная республика
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нато
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 1 апр - РИА Новости. Украинские войска в 22.05 выпустили два снаряда натовского калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 22.05 - населенный пункт Желанное Второе - город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства.Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240101/obstrel-1919363504.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, петровский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк, нато
В мире, Петровский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО, Специальная военная операция на Украине
ВСУ обстреляли Донецк из натовской артиллерии
Представительство ДНР: ВСУ выпустили два снаряда натовского калибра по Донецку