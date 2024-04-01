https://ria.ru/20240401/obstrel-1937020848.html
ВСУ обстреляли Первомайск в Луганской республике
ВСУ обстреляли Первомайск в Луганской республике - РИА Новости, 01.04.2024
ВСУ обстреляли Первомайск в Луганской республике
Украинские силовики обстреляли Первомайск в Луганской Народной Республике, сообщил мэр города Сергей Колягин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T08:47
2024-04-01T08:47
2024-04-01T08:47
первомайск
луганская народная республика
специальная военная операция на украине
происшествия
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ЛУГАНСК, 1 апр - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли Первомайск в Луганской Народной Республике, сообщил мэр города Сергей Колягин в своем Telegram-канале. "Сегодня рано утром территория города Первомайска подверглась обстрелу со стороны вооруженных формирований Украины", - сообщил Колягин в своем Telegram-канале. Он уточнил, что, по предварительным данным, жертв и пострадавших нет.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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первомайск, луганская народная республика, происшествия
Первомайск, Луганская Народная Республика, Специальная военная операция на Украине, Происшествия
ВСУ обстреляли Первомайск в Луганской республике
ВСУ обстреляли Первомайск в ЛНР, по предварительным данным, жертв нет