https://ria.ru/20240401/obstrel-1937020848.html

ВСУ обстреляли Первомайск в Луганской республике

ВСУ обстреляли Первомайск в Луганской республике - РИА Новости, 01.04.2024

ВСУ обстреляли Первомайск в Луганской республике

Украинские силовики обстреляли Первомайск в Луганской Народной Республике, сообщил мэр города Сергей Колягин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T08:47

2024-04-01T08:47

2024-04-01T08:47

первомайск

луганская народная республика

специальная военная операция на украине

происшествия

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ЛУГАНСК, 1 апр - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли Первомайск в Луганской Народной Республике, сообщил мэр города Сергей Колягин в своем Telegram-канале. "Сегодня рано утром территория города Первомайска подверглась обстрелу со стороны вооруженных формирований Украины", - сообщил Колягин в своем Telegram-канале. Он уточнил, что, по предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

https://ria.ru/20240331/obstrel-1936947701.html

первомайск

луганская народная республика

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Дарья Буймова

первомайск, луганская народная республика, происшествия