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ВСУ обстреляли Первомайск в Луганской республике - РИА Новости, 01.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:47 01.04.2024
https://ria.ru/20240401/obstrel-1937020848.html
ВСУ обстреляли Первомайск в Луганской республике
ВСУ обстреляли Первомайск в Луганской республике - РИА Новости, 01.04.2024
ВСУ обстреляли Первомайск в Луганской республике
Украинские силовики обстреляли Первомайск в Луганской Народной Республике, сообщил мэр города Сергей Колягин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T08:47
2024-04-01T08:47
первомайск
луганская народная республика
специальная военная операция на украине
происшествия
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ЛУГАНСК, 1 апр - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли Первомайск в Луганской Народной Республике, сообщил мэр города Сергей Колягин в своем Telegram-канале. "Сегодня рано утром территория города Первомайска подверглась обстрелу со стороны вооруженных формирований Украины", - сообщил Колягин в своем Telegram-канале. Он уточнил, что, по предварительным данным, жертв и пострадавших нет.
https://ria.ru/20240331/obstrel-1936947701.html
первомайск
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первомайск, луганская народная республика, происшествия
Первомайск, Луганская Народная Республика, Специальная военная операция на Украине, Происшествия
ВСУ обстреляли Первомайск в Луганской республике

ВСУ обстреляли Первомайск в ЛНР, по предварительным данным, жертв нет

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками из РСЗО HIMARS Волновахи на территории ДНР
Осколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками из РСЗО HIMARS Волновахи на территории ДНР - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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ЛУГАНСК, 1 апр - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли Первомайск в Луганской Народной Республике, сообщил мэр города Сергей Колягин в своем Telegram-канале.
"Сегодня рано утром территория города Первомайска подверглась обстрелу со стороны вооруженных формирований Украины", - сообщил Колягин в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что, по предварительным данным, жертв и пострадавших нет.
Фрагмент боеприпаса - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк
Вчера, 14:46
 
Специальная военная операция на УкраинеПервомайскЛуганская Народная РеспубликаПроисшествия
 
 
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