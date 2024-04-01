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Путин поручил рассмотреть вопрос о повышении статуса РАНХиГС - РИА Новости, 01.04.2024
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14:52 01.04.2024 (обновлено: 14:56 01.04.2024)
https://ria.ru/20240401/obrazovanie-1937121766.html
Путин поручил рассмотреть вопрос о повышении статуса РАНХиГС
Путин поручил рассмотреть вопрос о повышении статуса РАНХиГС - РИА Новости, 01.04.2024
Путин поручил рассмотреть вопрос о повышении статуса РАНХиГС
Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о повышении категории организации высшего образования в отношении Российской академии народного... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T14:52
2024-04-01T14:56
россия
владимир путин
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о повышении категории организации высшего образования в отношении Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС). Перечень поручений президента по реализации послания Федеральному Собранию, которое состоялось 29 февраля, опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации... рассмотреть вопрос о повышении категории образовательной организации высшего образования в отношении федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ", - говорится в документе. Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 30 января 2025 года, ответственный - глава правительства РФ Михаил Мишустин.
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россия, владимир путин, михаил мишустин, общество, навигатор абитуриента
Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Общество, Навигатор абитуриента
Путин поручил рассмотреть вопрос о повышении статуса РАНХиГС

Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о повышении статуса РАНХиГС

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о повышении категории организации высшего образования в отношении Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС). Перечень поручений президента по реализации послания Федеральному Собранию, которое состоялось 29 февраля, опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации... рассмотреть вопрос о повышении категории образовательной организации высшего образования в отношении федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ", - говорится в документе.
Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 30 января 2025 года, ответственный - глава правительства РФ Михаил Мишустин.
Здание РАНХиГС - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
Ректор РАНХиГС рассказал о возможностях для участников СВО
29 февраля, 16:25
 
РоссияВладимир ПутинМихаил МишустинОбществоНавигатор абитуриента
 
 
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