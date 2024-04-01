https://ria.ru/20240401/obrazovanie-1937121766.html

Путин поручил рассмотреть вопрос о повышении статуса РАНХиГС

Путин поручил рассмотреть вопрос о повышении статуса РАНХиГС - РИА Новости, 01.04.2024

Путин поручил рассмотреть вопрос о повышении статуса РАНХиГС

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о повышении категории организации высшего образования в отношении Российской академии народного... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T14:52

2024-04-01T14:52

2024-04-01T14:56

россия

владимир путин

михаил мишустин

общество

навигатор абитуриента

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о повышении категории организации высшего образования в отношении Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС). Перечень поручений президента по реализации послания Федеральному Собранию, которое состоялось 29 февраля, опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации... рассмотреть вопрос о повышении категории образовательной организации высшего образования в отношении федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ", - говорится в документе. Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 30 января 2025 года, ответственный - глава правительства РФ Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20240229/rankhigs-1930298598.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, владимир путин, михаил мишустин, общество, навигатор абитуриента