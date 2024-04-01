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В канцелярии Нетаньяху рассказали о его самочувствии после операции

В канцелярии Нетаньяху рассказали о его самочувствии после операции - РИА Новости, 01.04.2024

В канцелярии Нетаньяху рассказали о его самочувствии после операции

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху "очень хорошо" себя чувствует после операции по удалению грыжи, его выпишут из больницы во вторник днем, сообщила канцелярия... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T17:26

2024-04-01T17:26

2024-04-01T17:33

израиль

в мире

биньямин нетаньяху

ярив левин

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ТЕЛЬ-АВИВ, 1 апр - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху "очень хорошо" себя чувствует после операции по удалению грыжи, его выпишут из больницы во вторник днем, сообщила канцелярия израильского премьера в понедельник."Премьер-министр Нетаньяху чувствует себя очень хорошо и продолжает выполнять свои повседневные дела из больницы, включая консультации и беседы. По рекомендации врачей, премьер-министра выпишут из больницы завтра днем", - говорится в сообщении.В воскресенье вечером Нетаньяху провели операцию под общим наркозом по удалению грыжи, которая была обнаружена в ходе планового осмотра днем ранее. Сообщалось, что операция была проведена успешно.Ранее канцелярия главы правительства Израиля сообщила, что на время лечения Нетаньяху пост премьер-министра временно займет вице-премьер и министр юстиции Ярив Левин.

https://ria.ru/20240308/bayden-1931956500.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

израиль, в мире, биньямин нетаньяху, ярив левин