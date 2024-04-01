https://ria.ru/20240401/netanyakhu-1937168313.html
В канцелярии Нетаньяху рассказали о его самочувствии после операции
В канцелярии Нетаньяху рассказали о его самочувствии после операции - РИА Новости, 01.04.2024
В канцелярии Нетаньяху рассказали о его самочувствии после операции
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху "очень хорошо" себя чувствует после операции по удалению грыжи, его выпишут из больницы во вторник днем, сообщила канцелярия... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T17:26
2024-04-01T17:26
2024-04-01T17:33
израиль
в мире
биньямин нетаньяху
ярив левин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/17/1879929795_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_33e3aa1e32c67009c2e1354fd86e756c.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 1 апр - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху "очень хорошо" себя чувствует после операции по удалению грыжи, его выпишут из больницы во вторник днем, сообщила канцелярия израильского премьера в понедельник."Премьер-министр Нетаньяху чувствует себя очень хорошо и продолжает выполнять свои повседневные дела из больницы, включая консультации и беседы. По рекомендации врачей, премьер-министра выпишут из больницы завтра днем", - говорится в сообщении.В воскресенье вечером Нетаньяху провели операцию под общим наркозом по удалению грыжи, которая была обнаружена в ходе планового осмотра днем ранее. Сообщалось, что операция была проведена успешно.Ранее канцелярия главы правительства Израиля сообщила, что на время лечения Нетаньяху пост премьер-министра временно займет вице-премьер и министр юстиции Ярив Левин.
https://ria.ru/20240308/bayden-1931956500.html
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/17/1879929795_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_900bdd9f0d51f76853b06674563dcad8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
израиль, в мире, биньямин нетаньяху, ярив левин
Израиль, В мире, Биньямин Нетаньяху, Ярив Левин
В канцелярии Нетаньяху рассказали о его самочувствии после операции
Канцелярия: Нетаньяху после операции по удалению грыжи чувствует себя хорошо
ТЕЛЬ-АВИВ, 1 апр - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху "очень хорошо" себя чувствует после операции по удалению грыжи, его выпишут из больницы во вторник днем, сообщила канцелярия израильского премьера в понедельник.
"Премьер-министр Нетаньяху чувствует себя очень хорошо и продолжает выполнять свои повседневные дела из больницы, включая консультации и беседы. По рекомендации врачей, премьер-министра выпишут из больницы завтра днем", - говорится в сообщении.
В воскресенье вечером Нетаньяху провели операцию под общим наркозом по удалению грыжи, которая была обнаружена в ходе планового осмотра днем ранее. Сообщалось, что операция была проведена успешно.
Ранее канцелярия главы правительства Израиля сообщила, что на время лечения Нетаньяху пост премьер-министра временно займет вице-премьер и министр юстиции Ярив Левин
.