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Врачи рассказали о состоянии Нетаньяху
Врачи рассказали о состоянии Нетаньяху - РИА Новости, 01.04.2024
Врачи рассказали о состоянии Нетаньяху
Премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху успешно провели операцию по удалению грыжи, передает агентство Reuters со ссылкой на заявление больницы. РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T08:20
2024-04-01T08:20
2024-04-01T11:49
в мире
израиль
биньямин нетаньяху
ярив левин
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху успешно провели операцию по удалению грыжи, передает агентство Reuters со ссылкой на заявление больницы. "Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху находится в сознании и общается с семьей в понедельник после того, как ему была успешно проведена операция по удалению грыжи", — пишет агентство. Врачи не уточнили срок, в течение которого политик будет восстанавливаться после операции.Накануне канцелярия премьер-министра Израиля сообщила, что главе кабинета проведут операцию по лечению грыжи под общим наркозом. Пост премьер-министра временно занимал вице-премьер и министр юстиции Ярив Левин. Нетаньяху заявил, что намерен очень скоро вернуться к работе.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, биньямин нетаньяху, ярив левин
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху, Ярив Левин
Врачи рассказали о состоянии Нетаньяху
Нетаньяху находится в сознании после операции и общается с семьей