https://ria.ru/20240401/netanyakhu-1937018745.html

Врачи рассказали о состоянии Нетаньяху

Врачи рассказали о состоянии Нетаньяху - РИА Новости, 01.04.2024

Врачи рассказали о состоянии Нетаньяху

Премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху успешно провели операцию по удалению грыжи, передает агентство Reuters со ссылкой на заявление больницы. РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T08:20

2024-04-01T08:20

2024-04-01T11:49

в мире

израиль

биньямин нетаньяху

ярив левин

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху успешно провели операцию по удалению грыжи, передает агентство Reuters со ссылкой на заявление больницы. "Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху находится в сознании и общается с семьей в понедельник после того, как ему была успешно проведена операция по удалению грыжи", — пишет агентство. Врачи не уточнили срок, в течение которого политик будет восстанавливаться после операции.Накануне канцелярия премьер-министра Израиля сообщила, что главе кабинета проведут операцию по лечению грыжи под общим наркозом. Пост премьер-министра временно занимал вице-премьер и министр юстиции Ярив Левин. Нетаньяху заявил, что намерен очень скоро вернуться к работе.

https://ria.ru/20240318/netanyakhu-1933866600.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, биньямин нетаньяху, ярив левин