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Врачи рассказали о состоянии Нетаньяху - РИА Новости, 01.04.2024
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08:20 01.04.2024 (обновлено: 11:49 01.04.2024)
https://ria.ru/20240401/netanyakhu-1937018745.html
Врачи рассказали о состоянии Нетаньяху
Врачи рассказали о состоянии Нетаньяху - РИА Новости, 01.04.2024
Врачи рассказали о состоянии Нетаньяху
Премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху успешно провели операцию по удалению грыжи, передает агентство Reuters со ссылкой на заявление больницы. РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T08:20
2024-04-01T11:49
в мире
израиль
биньямин нетаньяху
ярив левин
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху успешно провели операцию по удалению грыжи, передает агентство Reuters со ссылкой на заявление больницы. "Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху находится в сознании и общается с семьей в понедельник после того, как ему была успешно проведена операция по удалению грыжи", — пишет агентство. Врачи не уточнили срок, в течение которого политик будет восстанавливаться после операции.Накануне канцелярия премьер-министра Израиля сообщила, что главе кабинета проведут операцию по лечению грыжи под общим наркозом. Пост премьер-министра временно занимал вице-премьер и министр юстиции Ярив Левин. Нетаньяху заявил, что намерен очень скоро вернуться к работе.
https://ria.ru/20240318/netanyakhu-1933866600.html
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в мире, израиль, биньямин нетаньяху, ярив левин
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху, Ярив Левин
Врачи рассказали о состоянии Нетаньяху

Нетаньяху находится в сознании после операции и общается с семьей

© AP Photo / Ohad ZwigenbergПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху успешно провели операцию по удалению грыжи, передает агентство Reuters со ссылкой на заявление больницы.
"Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху находится в сознании и общается с семьей в понедельник после того, как ему была успешно проведена операция по удалению грыжи", — пишет агентство.
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Врачи не уточнили срок, в течение которого политик будет восстанавливаться после операции.
Накануне канцелярия премьер-министра Израиля сообщила, что главе кабинета проведут операцию по лечению грыжи под общим наркозом. Пост премьер-министра временно занимал вице-премьер и министр юстиции Ярив Левин. Нетаньяху заявил, что намерен очень скоро вернуться к работе.
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В миреИзраильБиньямин НетаньяхуЯрив Левин
 
 
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