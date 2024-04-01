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Операция по удалению грыжи у Нетаньяху прошла успешно

Операция по удалению грыжи у Нетаньяху прошла успешно - РИА Новости, 01.04.2024

Операция по удалению грыжи у Нетаньяху прошла успешно

Операция по удалению грыжи израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху прошла успешно, сообщила канцелярия израильского премьера. РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T04:03

2024-04-01T04:03

2024-04-01T04:03

в мире

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биньямин нетаньяху

ярив левин

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Операция по удалению грыжи израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху прошла успешно, сообщила канцелярия израильского премьера. "Операция по удалению грыжи премьер-министру Нетаньяху проведена успешно. Глава правительства находится в полном сознании, чувствует себя хорошо, был переведен в послеоперационную палату", - говорится в сообщении канцелярии. Отмечается, что Нетаньяху находится "в хорошей форме и начинает восстанавливаться". Ранее канцелярия главы правительства Израиля сообщила, что Нетаньяху в воскресенье проведут операцию по лечению грыжи под общим наркозом, отметив, что пост премьер-министра временно займет вице-премьер и министр юстиции Ярив Левин. По данным канцелярии, 30 марта во время планового осмотра у Нетаньяху была обнаружена грыжа. Биньямин Нетаньяху за несколько часов до операции по удалению грыжи под общим наркозом заявил, что намерен "очень скоро" вернуться к работе.

https://ria.ru/20231031/ii-1906353922.html

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в мире, израиль, биньямин нетаньяху, ярив левин