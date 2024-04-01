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Песков заявил об отсутствии гендерного неравенства во власти в России - РИА Новости, 01.04.2024
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15:06 01.04.2024
https://ria.ru/20240401/neravenstvo-1937125265.html
Песков заявил об отсутствии гендерного неравенства во власти в России
Песков заявил об отсутствии гендерного неравенства во власти в России - РИА Новости, 01.04.2024
Песков заявил об отсутствии гендерного неравенства во власти в России
Никакого гендерного неравенства во власти в России нет, женщины проявляют себя там, где они хотят идти дальше и делают это зачастую блестяще, сообщил... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T15:06
2024-04-01T15:06
политика
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Никакого гендерного неравенства во власти в России нет, женщины проявляют себя там, где они хотят идти дальше и делают это зачастую блестяще, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Не думаю, что кто-то акцентируется на этой теме, потому что никакого неравенства гендерного у нас нет, там где женщины проявляют себя, где они хотят идти дальше, в той или иной ветви власти, они прекрасно, с успехом, блестяще зачастую это делают", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, связана ли рекомендация Высшей квалификационной коллегии судей рекомендовать кандидатуру зампреда Верховного суда РФ Ирины Подносовой на должность главы ВС РФ с тем, что в России во власти очень мало женщин.
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политика, россия, дмитрий песков
Политика, Россия, Дмитрий Песков
Песков заявил об отсутствии гендерного неравенства во власти в России

Песков: гендерного неравенства во власти нет, женщины проявляют себя где хотят

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости / POOL
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Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Никакого гендерного неравенства во власти в России нет, женщины проявляют себя там, где они хотят идти дальше и делают это зачастую блестяще, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Не думаю, что кто-то акцентируется на этой теме, потому что никакого неравенства гендерного у нас нет, там где женщины проявляют себя, где они хотят идти дальше, в той или иной ветви власти, они прекрасно, с успехом, блестяще зачастую это делают", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, связана ли рекомендация Высшей квалификационной коллегии судей рекомендовать кандидатуру зампреда Верховного суда РФ Ирины Подносовой на должность главы ВС РФ с тем, что в России во власти очень мало женщин.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
В России реальную власть женщины получили только при Путине, заявил Володин
27 марта, 14:00
 
ПолитикаРоссияДмитрий Песков
 
 
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