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Песков заявил об отсутствии гендерного неравенства во власти в России
Песков заявил об отсутствии гендерного неравенства во власти в России - РИА Новости, 01.04.2024
Песков заявил об отсутствии гендерного неравенства во власти в России
Никакого гендерного неравенства во власти в России нет, женщины проявляют себя там, где они хотят идти дальше и делают это зачастую блестяще, сообщил... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T15:06
2024-04-01T15:06
2024-04-01T15:06
политика
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Никакого гендерного неравенства во власти в России нет, женщины проявляют себя там, где они хотят идти дальше и делают это зачастую блестяще, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Не думаю, что кто-то акцентируется на этой теме, потому что никакого неравенства гендерного у нас нет, там где женщины проявляют себя, где они хотят идти дальше, в той или иной ветви власти, они прекрасно, с успехом, блестяще зачастую это делают", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, связана ли рекомендация Высшей квалификационной коллегии судей рекомендовать кандидатуру зампреда Верховного суда РФ Ирины Подносовой на должность главы ВС РФ с тем, что в России во власти очень мало женщин.
https://ria.ru/20240327/volodin-1936156827.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, дмитрий песков
Политика, Россия, Дмитрий Песков
Песков заявил об отсутствии гендерного неравенства во власти в России
Песков: гендерного неравенства во власти нет, женщины проявляют себя где хотят
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Никакого гендерного неравенства во власти в России нет, женщины проявляют себя там, где они хотят идти дальше и делают это зачастую блестяще, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Не думаю, что кто-то акцентируется на этой теме, потому что никакого неравенства гендерного у нас нет, там где женщины проявляют себя, где они хотят идти дальше, в той или иной ветви власти, они прекрасно, с успехом, блестяще зачастую это делают", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, связана ли рекомендация Высшей квалификационной коллегии судей рекомендовать кандидатуру зампреда Верховного суда РФ Ирины Подносовой на должность главы ВС РФ с тем, что в России во власти очень мало женщин.