https://ria.ru/20240401/neravenstvo-1937125265.html

Песков заявил об отсутствии гендерного неравенства во власти в России

Песков заявил об отсутствии гендерного неравенства во власти в России - РИА Новости, 01.04.2024

Песков заявил об отсутствии гендерного неравенства во власти в России

Никакого гендерного неравенства во власти в России нет, женщины проявляют себя там, где они хотят идти дальше и делают это зачастую блестяще, сообщил... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T15:06

2024-04-01T15:06

2024-04-01T15:06

политика

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Никакого гендерного неравенства во власти в России нет, женщины проявляют себя там, где они хотят идти дальше и делают это зачастую блестяще, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Не думаю, что кто-то акцентируется на этой теме, потому что никакого неравенства гендерного у нас нет, там где женщины проявляют себя, где они хотят идти дальше, в той или иной ветви власти, они прекрасно, с успехом, блестяще зачастую это делают", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, связана ли рекомендация Высшей квалификационной коллегии судей рекомендовать кандидатуру зампреда Верховного суда РФ Ирины Подносовой на должность главы ВС РФ с тем, что в России во власти очень мало женщин.

https://ria.ru/20240327/volodin-1936156827.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, россия, дмитрий песков