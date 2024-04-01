https://ria.ru/20240401/nato-1937040102.html

В НАТО заинтересованы в кровопролитии на Украине, заявил Гаврилов

В НАТО заинтересованы в кровопролитии на Украине, заявил Гаврилов - РИА Новости, 01.04.2024

В НАТО заинтересованы в кровопролитии на Украине, заявил Гаврилов

Англосаксонское лобби в НАТО имеет корыстный интерес в продолжении кровопролития на Украине, заявил РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T10:43

2024-04-01T10:43

2024-04-01T10:43

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ВЕНА, 1 апр - РИА Новости. Англосаксонское лобби в НАТО имеет корыстный интерес в продолжении кровопролития на Украине, заявил РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. Дипломат напомнил, что в последнее время некоторые государства-члены НАТО высказывались за скорейшее дипломатическое урегулирование на Украине. "Но в альянсе решающий голос имеет мощнейшее англосаксонское лобби", - сказал Гаврилов, уточнив, что это лобби "имеет корыстный интерес в продолжении кровопролития". "Сидящие же в Киеве неонацисты во всем зависят от Запада, особенно от США и их ближайших союзников", - добавил глава российской делегации. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20240312/ukraina-1932482273.html

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