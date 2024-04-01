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В НАТО заинтересованы в кровопролитии на Украине, заявил Гаврилов
В НАТО заинтересованы в кровопролитии на Украине, заявил Гаврилов - РИА Новости, 01.04.2024
В НАТО заинтересованы в кровопролитии на Украине, заявил Гаврилов
Англосаксонское лобби в НАТО имеет корыстный интерес в продолжении кровопролития на Украине, заявил РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T10:43
2024-04-01T10:43
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ВЕНА, 1 апр - РИА Новости. Англосаксонское лобби в НАТО имеет корыстный интерес в продолжении кровопролития на Украине, заявил РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. Дипломат напомнил, что в последнее время некоторые государства-члены НАТО высказывались за скорейшее дипломатическое урегулирование на Украине. "Но в альянсе решающий голос имеет мощнейшее англосаксонское лобби", - сказал Гаврилов, уточнив, что это лобби "имеет корыстный интерес в продолжении кровопролития". "Сидящие же в Киеве неонацисты во всем зависят от Запада, особенно от США и их ближайших союзников", - добавил глава российской делегации. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
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В мире, Цены на нефть, Украина, Россия, Киев, Константин Гаврилов, НАТО
В НАТО заинтересованы в кровопролитии на Украине, заявил Гаврилов
Гаврилов: англосаксонское лобби в НАТО заинтересовано в конфликте на Украине
ВЕНА, 1 апр - РИА Новости. Англосаксонское лобби в НАТО имеет корыстный интерес в продолжении кровопролития на Украине, заявил РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
Дипломат напомнил, что в последнее время некоторые государства-члены НАТО высказывались за скорейшее дипломатическое урегулирование на Украине.
«
"Но в альянсе решающий голос имеет мощнейшее англосаксонское лобби", - сказал Гаврилов, уточнив, что это лобби "имеет корыстный интерес в продолжении кровопролития".
"Сидящие же в Киеве неонацисты во всем зависят от Запада, особенно от США и их ближайших союзников", - добавил глава российской делегации.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.