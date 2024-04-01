https://ria.ru/20240401/nato-1937022911.html
НАТО стремится нанести стратегическое поражение России, заявил Гаврилов
НАТО стремится нанести стратегическое поражение России, заявил Гаврилов - РИА Новости, 01.04.2024
НАТО стремится нанести стратегическое поражение России, заявил Гаврилов
У натовского Брюсселя свои ставки на Украине: нанести "стратегическое поражение" РФ, но втягиваться в конфликт реально он опасается, заявил РИА Новости глава... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T09:10
2024-04-01T09:10
2024-04-01T09:10
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ВЕНА, 1 апр - РИА Новости. У натовского Брюсселя свои ставки на Украине: нанести "стратегическое поражение" РФ, но втягиваться в конфликт реально он опасается, заявил РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. "У натовского Брюсселя свои ставки в конфликте на Украине, а именно – нанести "стратегическое поражение" России. Но реально втягиваться в конфликт они опасаются, загребая жар руками украинцев", - сказал Гаврилов в интервью, приуроченном к 75-летию НАТО. Четвертого апреля исполняется 75 лет со дня подписания в Вашингтоне Североатлантического договора.
https://ria.ru/20240401/nato-1937014148.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, брюссель, украина, константин гаврилов, нато
В мире, Россия, Брюссель, Украина, Константин Гаврилов, НАТО
НАТО стремится нанести стратегическое поражение России, заявил Гаврилов
Гаврилов: натовский Брюссель опасается втягиваться в конфликт на Украине