https://ria.ru/20240401/nato-1937014148.html

Гаврилов назвал последствие агрессивной политики НАТО в отношении России

Гаврилов назвал последствие агрессивной политики НАТО в отношении России - РИА Новости, 01.04.2024

Гаврилов назвал последствие агрессивной политики НАТО в отношении России

Агрессивная политика НАТО в отношении Москвы приведет к полной деградации военно-политической обстановки в Европе, заявил в интервью РИА Новости глава делегации РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T06:26

2024-04-01T06:26

2024-04-01T09:19

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ВЕНА, 1 апр — РИА Новости. Агрессивная политика НАТО в отношении Москвы приведет к полной деградации военно-политической обстановки в Европе, заявил в интервью РИА Новости глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в интервью, приуроченном к 75-летию альянса. "Так долго продолжаться не может", — подчеркнул он. Дипломат отметил, что отношения между Россией и НАТО сегодня можно охарактеризовать как "более чем холодная война". Он указал на схожесть современной риторики альянса со словами западных лидеров XX века, когда каждое их заявление начиналось с оценки вероятности внезапного широкомасштабного нападения СССР и Варшавского договора."В стратегической концепции альянса, утвержденной на саммите в Мадриде в 2022 году, Россия объявлена "наиболее значительной и прямой угрозой". Из этой агрессивно-конфронтационной логики натовцы планируют исходить по меньшей мере в ближайшие десять лет, на которые рассчитан этот документ", — указал Гаврилов.Четвертого апреля исполнится 75 лет со дня подписания в Вашингтоне Североатлантического договора.

https://ria.ru/20240330/nato-1936828381.html

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россия, европа, вена, константин гаврилов, нато, в мире