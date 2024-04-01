Рейтинг@Mail.ru
Гаврилов назвал последствие агрессивной политики НАТО в отношении России - РИА Новости, 01.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:26 01.04.2024 (обновлено: 09:19 01.04.2024)
https://ria.ru/20240401/nato-1937014148.html
Гаврилов назвал последствие агрессивной политики НАТО в отношении России
Гаврилов назвал последствие агрессивной политики НАТО в отношении России - РИА Новости, 01.04.2024
Гаврилов назвал последствие агрессивной политики НАТО в отношении России
Агрессивная политика НАТО в отношении Москвы приведет к полной деградации военно-политической обстановки в Европе, заявил в интервью РИА Новости глава делегации РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T06:26
2024-04-01T09:19
россия
европа
вена
константин гаврилов
нато
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/19/1905243181_0:284:2019:1420_1920x0_80_0_0_7381d67f1540a7ba11502e5338a79655.jpg
ВЕНА, 1 апр — РИА Новости. Агрессивная политика НАТО в отношении Москвы приведет к полной деградации военно-политической обстановки в Европе, заявил в интервью РИА Новости глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в интервью, приуроченном к 75-летию альянса. "Так долго продолжаться не может", — подчеркнул он. Дипломат отметил, что отношения между Россией и НАТО сегодня можно охарактеризовать как "более чем холодная война". Он указал на схожесть современной риторики альянса со словами западных лидеров XX века, когда каждое их заявление начиналось с оценки вероятности внезапного широкомасштабного нападения СССР и Варшавского договора."В стратегической концепции альянса, утвержденной на саммите в Мадриде в 2022 году, Россия объявлена "наиболее значительной и прямой угрозой". Из этой агрессивно-конфронтационной логики натовцы планируют исходить по меньшей мере в ближайшие десять лет, на которые рассчитан этот документ", — указал Гаврилов.Четвертого апреля исполнится 75 лет со дня подписания в Вашингтоне Североатлантического договора.
https://ria.ru/20240330/nato-1936828381.html
https://ria.ru/20240312/nato-1932400216.html
россия
европа
вена
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/19/1905243181_243:183:2019:1515_1920x0_80_0_0_7aed2db7be7b31c471cc0021acfb5627.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, европа, вена, константин гаврилов, нато, в мире
Россия, Европа, Вена, Константин Гаврилов, НАТО, В мире
Гаврилов назвал последствие агрессивной политики НАТО в отношении России

Гаврилов: политика НАТО в отношении РФ приведет к деградации обстановки в Европе

© Фото : Arms Control Delegation in Vienna/TelegramКонстантин Гаврилов
Константин Гаврилов - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© Фото : Arms Control Delegation in Vienna/Telegram
Константин Гаврилов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕНА, 1 апр — РИА Новости. Агрессивная политика НАТО в отношении Москвы приведет к полной деградации военно-политической обстановки в Европе, заявил в интервью РИА Новости глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в интервью, приуроченном к 75-летию альянса.
"Так долго продолжаться не может", — подчеркнул он.
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.03.2024
В Италии рассказали, как НАТО готовится защищаться от России
30 марта, 15:01
Дипломат отметил, что отношения между Россией и НАТО сегодня можно охарактеризовать как "более чем холодная война". Он указал на схожесть современной риторики альянса со словами западных лидеров XX века, когда каждое их заявление начиналось с оценки вероятности внезапного широкомасштабного нападения СССР и Варшавского договора.
"В стратегической концепции альянса, утвержденной на саммите в Мадриде в 2022 году, Россия объявлена "наиболее значительной и прямой угрозой". Из этой агрессивно-конфронтационной логики натовцы планируют исходить по меньшей мере в ближайшие десять лет, на которые рассчитан этот документ", — указал Гаврилов.
Четвертого апреля исполнится 75 лет со дня подписания в Вашингтоне Североатлантического договора.
Американские танки M1 Abrams - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
Сенатор назвал основную цель НАТО в отношении территории России
12 марта, 01:57
 
РоссияЕвропаВенаКонстантин ГавриловНАТОВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала