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Гаврилов оценил нынешние отношения России и НАТО - РИА Новости, 01.04.2024
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03:16 01.04.2024 (обновлено: 05:57 01.04.2024)
https://ria.ru/20240401/nato-1937008678.html
Гаврилов оценил нынешние отношения России и НАТО
Гаврилов оценил нынешние отношения России и НАТО - РИА Новости, 01.04.2024
Гаврилов оценил нынешние отношения России и НАТО
Отношения Россия–НАТО сегодня можно охарактеризовать как "более чем холодная война", заявил в интервью РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T03:16
2024-04-01T05:57
россия
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ВЕНА, 1 апр - РИА Новости. Отношения Россия–НАТО сегодня можно охарактеризовать как "более чем холодная война", заявил в интервью РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. По словам дипломата, если проводить параллели между историческими эпохами, "то достаточно вспомнить, как в годы холодной войны практически все заявления НАТО министерского и другого уровня начинались с оценки вероятности внезапного широкомасштабного нападения СССР и Варшавского договора". Глава делегации отметил, что сегодня подобная риторика вновь преобладает. "В стратегической концепции альянса, утвержденной на саммите в Мадриде в 2022 году, Россия объявлена "наиболее значительной и прямой угрозой". Из этой агрессивно-конфронтационной логики натовцы планируют исходить по меньшей мере в ближайшие десять лет, на которые рассчитан этот документ. Видимо, теперь их идеал евробезопасности заключается в обмотанных колючей проволокой границах с нашей страной. Как следствие, отношения Россия–НАТО сейчас можно охарактеризовать как более, чем холодная война", - сказал Гаврилов в интервью, приуроченном к 75-летию НАТО. Четвертого апреля исполняется 75 лет со дня подписания в Вашингтоне Североатлантического договора.
https://ria.ru/20240329/ukraina-1936715826.html
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россия, вена, ссср, константин гаврилов, нато, сша, в мире
Россия, Вена, СССР, Константин Гаврилов, НАТО, США, В мире
Гаврилов оценил нынешние отношения России и НАТО

Гаврилов: отношения России и НАТО сейчас в состоянии хуже холодной войны

© Arms Control Delegation in ViennaГлава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов
Глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов
© Arms Control Delegation in Vienna
Глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕНА, 1 апр - РИА Новости. Отношения Россия–НАТО сегодня можно охарактеризовать как "более чем холодная война", заявил в интервью РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
По словам дипломата, если проводить параллели между историческими эпохами, "то достаточно вспомнить, как в годы холодной войны практически все заявления НАТО министерского и другого уровня начинались с оценки вероятности внезапного широкомасштабного нападения СССР и Варшавского договора". Глава делегации отметил, что сегодня подобная риторика вновь преобладает.
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"В стратегической концепции альянса, утвержденной на саммите в Мадриде в 2022 году, Россия объявлена "наиболее значительной и прямой угрозой". Из этой агрессивно-конфронтационной логики натовцы планируют исходить по меньшей мере в ближайшие десять лет, на которые рассчитан этот документ. Видимо, теперь их идеал евробезопасности заключается в обмотанных колючей проволокой границах с нашей страной. Как следствие, отношения Россия–НАТО сейчас можно охарактеризовать как более, чем холодная война", - сказал Гаврилов в интервью, приуроченном к 75-летию НАТО.
Четвертого апреля исполняется 75 лет со дня подписания в Вашингтоне Североатлантического договора.
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РоссияВенаСССРКонстантин ГавриловНАТОСШАВ мире
 
 
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