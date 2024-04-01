https://ria.ru/20240401/nato-1937008678.html

Гаврилов оценил нынешние отношения России и НАТО

Гаврилов оценил нынешние отношения России и НАТО - РИА Новости, 01.04.2024

Гаврилов оценил нынешние отношения России и НАТО

Отношения Россия–НАТО сегодня можно охарактеризовать как "более чем холодная война", заявил в интервью РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T03:16

2024-04-01T03:16

2024-04-01T05:57

россия

вена

ссср

константин гаврилов

нато

сша

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/19/1905243924_0:197:1280:917_1920x0_80_0_0_d4f03994bda2736b50c3b923057d7f8a.jpg

ВЕНА, 1 апр - РИА Новости. Отношения Россия–НАТО сегодня можно охарактеризовать как "более чем холодная война", заявил в интервью РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. По словам дипломата, если проводить параллели между историческими эпохами, "то достаточно вспомнить, как в годы холодной войны практически все заявления НАТО министерского и другого уровня начинались с оценки вероятности внезапного широкомасштабного нападения СССР и Варшавского договора". Глава делегации отметил, что сегодня подобная риторика вновь преобладает. "В стратегической концепции альянса, утвержденной на саммите в Мадриде в 2022 году, Россия объявлена "наиболее значительной и прямой угрозой". Из этой агрессивно-конфронтационной логики натовцы планируют исходить по меньшей мере в ближайшие десять лет, на которые рассчитан этот документ. Видимо, теперь их идеал евробезопасности заключается в обмотанных колючей проволокой границах с нашей страной. Как следствие, отношения Россия–НАТО сейчас можно охарактеризовать как более, чем холодная война", - сказал Гаврилов в интервью, приуроченном к 75-летию НАТО. Четвертого апреля исполняется 75 лет со дня подписания в Вашингтоне Североатлантического договора.

https://ria.ru/20240329/ukraina-1936715826.html

https://ria.ru/20240312/nato-1932400216.html

россия

вена

ссср

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, вена, ссср, константин гаврилов, нато, сша, в мире