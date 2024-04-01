Гаврилов оценил нынешние отношения России и НАТО
Гаврилов: отношения России и НАТО сейчас в состоянии хуже холодной войны
© Arms Control Delegation in ViennaГлава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов
Глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. Архивное фото
ВЕНА, 1 апр - РИА Новости. Отношения Россия–НАТО сегодня можно охарактеризовать как "более чем холодная война", заявил в интервью РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
По словам дипломата, если проводить параллели между историческими эпохами, "то достаточно вспомнить, как в годы холодной войны практически все заявления НАТО министерского и другого уровня начинались с оценки вероятности внезапного широкомасштабного нападения СССР и Варшавского договора". Глава делегации отметил, что сегодня подобная риторика вновь преобладает.
"В стратегической концепции альянса, утвержденной на саммите в Мадриде в 2022 году, Россия объявлена "наиболее значительной и прямой угрозой". Из этой агрессивно-конфронтационной логики натовцы планируют исходить по меньшей мере в ближайшие десять лет, на которые рассчитан этот документ. Видимо, теперь их идеал евробезопасности заключается в обмотанных колючей проволокой границах с нашей страной. Как следствие, отношения Россия–НАТО сейчас можно охарактеризовать как более, чем холодная война", - сказал Гаврилов в интервью, приуроченном к 75-летию НАТО.
Четвертого апреля исполняется 75 лет со дня подписания в Вашингтоне Североатлантического договора.