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В Подмосковье ребенок погиб после падения бетонной секции забора
В Подмосковье ребенок погиб после падения бетонной секции забора - РИА Новости, 01.04.2024
В Подмосковье ребенок погиб после падения бетонной секции забора
Семилетняя девочка погибла в результате падения на нее бетонной секции забора в подмосковных Мытищах, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам старший... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T10:22
2024-04-01T10:22
2024-04-01T10:23
происшествия
жилье
россия
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ольга врадий
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Семилетняя девочка погибла в результате падения на нее бетонной секции забора в подмосковных Мытищах, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий. По данным следствия, 31 марта недалеко от жилого дома в Мытищах на семилетнюю девочку упала бетонная секция забора. "От полученных повреждений ребенок скончался на месте… Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности и халатности (ч. 1 ст. 109 УК РФ и ч. 2 ст. 293 УК РФ)", - сказала Врадий. Она добавила, что следователи и криминалисты уже завершили осмотр места происшествия, в администрации г.о. Мытищ проведена выемка документов, содержащих сведения о земельном участке. Устанавливаются лица, ответственные за надлежащее содержание территории.
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происшествия, жилье, россия, мытищи, ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Жилье, Россия, Мытищи, Ольга Врадий, Следственный комитет России (СК РФ)
В Подмосковье ребенок погиб после падения бетонной секции забора
В Мытищах семилетняя девочка погибла в результате падения бетонной секции забора