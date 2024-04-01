https://ria.ru/20240401/mytischi-1937032767.html

В Подмосковье ребенок погиб после падения бетонной секции забора

В Подмосковье ребенок погиб после падения бетонной секции забора - РИА Новости, 01.04.2024

В Подмосковье ребенок погиб после падения бетонной секции забора

Семилетняя девочка погибла в результате падения на нее бетонной секции забора в подмосковных Мытищах, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам старший... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T10:22

2024-04-01T10:22

2024-04-01T10:23

происшествия

жилье

россия

мытищи

ольга врадий

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Семилетняя девочка погибла в результате падения на нее бетонной секции забора в подмосковных Мытищах, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий. По данным следствия, 31 марта недалеко от жилого дома в Мытищах на семилетнюю девочку упала бетонная секция забора. "От полученных повреждений ребенок скончался на месте… Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности и халатности (ч. 1 ст. 109 УК РФ и ч. 2 ст. 293 УК РФ)", - сказала Врадий. Она добавила, что следователи и криминалисты уже завершили осмотр места происшествия, в администрации г.о. Мытищ проведена выемка документов, содержащих сведения о земельном участке. Устанавливаются лица, ответственные за надлежащее содержание территории.

https://ria.ru/20240320/deti-1934389227.html

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происшествия, жилье, россия, мытищи, ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф)