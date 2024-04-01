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Путин поставил новую цель для "мусорной" реформы - РИА Новости, 01.04.2024
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13:06 01.04.2024 (обновлено: 13:13 01.04.2024)
https://ria.ru/20240401/musor-1937083782.html
Путин поставил новую цель для "мусорной" реформы
Путин поставил новую цель для "мусорной" реформы - РИА Новости, 01.04.2024
Путин поставил новую цель для "мусорной" реформы
Президент РФ Владимир Путин поставил новую цель для "мусорной" реформы: к 2030 году вовлекать в хозяйственный оборот не менее 25% вторичных ресурсов и сырья из... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T13:06
2024-04-01T13:13
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поставил новую цель для "мусорной" реформы: к 2030 году вовлекать в хозяйственный оборот не менее 25% вторичных ресурсов и сырья из твердых коммунальных отходов, сообщается на сайте Кремля."Формирование экономики замкнутого цикла, обеспечивающей к 2030 году сортировку 100% объема ежегодно образуемых твердых коммунальных отходов и вовлечение в хозяйственный оборот не менее 25% вторичных ресурсов и сырья из твердых коммунальных отходов", - говорится в перечне поручений.Ответственный - премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Мусорная" реформа началась в России 1 января 2019 года. Программа обновления системы обращения с отходами входит в нацпроект "Экология". Цель на 2030 год - сортировка 100% объема твердых коммунальных отходов и снижение на 50% ТКО, которые направляются на полигоны.
https://ria.ru/20231220/musor-1916963423.html
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экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин поставил новую цель для "мусорной" реформы

Путин: к 2030 году нужно вовлекать в экономику не менее 25 процентов вторсырья

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЖенщина выкидывает мусор в контейнер
Женщина выкидывает мусор в контейнер - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Женщина выкидывает мусор в контейнер. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поставил новую цель для "мусорной" реформы: к 2030 году вовлекать в хозяйственный оборот не менее 25% вторичных ресурсов и сырья из твердых коммунальных отходов, сообщается на сайте Кремля.
"Формирование экономики замкнутого цикла, обеспечивающей к 2030 году сортировку 100% объема ежегодно образуемых твердых коммунальных отходов и вовлечение в хозяйственный оборот не менее 25% вторичных ресурсов и сырья из твердых коммунальных отходов", - говорится в перечне поручений.
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