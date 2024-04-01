https://ria.ru/20240401/musor-1937083782.html

Путин поставил новую цель для "мусорной" реформы

Путин поставил новую цель для "мусорной" реформы - РИА Новости, 01.04.2024

Путин поставил новую цель для "мусорной" реформы

Президент РФ Владимир Путин поставил новую цель для "мусорной" реформы: к 2030 году вовлекать в хозяйственный оборот не менее 25% вторичных ресурсов и сырья из... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T13:06

2024-04-01T13:06

2024-04-01T13:13

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поставил новую цель для "мусорной" реформы: к 2030 году вовлекать в хозяйственный оборот не менее 25% вторичных ресурсов и сырья из твердых коммунальных отходов, сообщается на сайте Кремля."Формирование экономики замкнутого цикла, обеспечивающей к 2030 году сортировку 100% объема ежегодно образуемых твердых коммунальных отходов и вовлечение в хозяйственный оборот не менее 25% вторичных ресурсов и сырья из твердых коммунальных отходов", - говорится в перечне поручений.Ответственный - премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Мусорная" реформа началась в России 1 января 2019 года. Программа обновления системы обращения с отходами входит в нацпроект "Экология". Цель на 2030 год - сортировка 100% объема твердых коммунальных отходов и снижение на 50% ТКО, которые направляются на полигоны.

https://ria.ru/20231220/musor-1916963423.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, владимир путин