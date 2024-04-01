Путин поставил новую цель для "мусорной" реформы
Путин: к 2030 году нужно вовлекать в экономику не менее 25 процентов вторсырья
Женщина выкидывает мусор в контейнер. Архивное фото
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поставил новую цель для "мусорной" реформы: к 2030 году вовлекать в хозяйственный оборот не менее 25% вторичных ресурсов и сырья из твердых коммунальных отходов, сообщается на сайте Кремля.
"Формирование экономики замкнутого цикла, обеспечивающей к 2030 году сортировку 100% объема ежегодно образуемых твердых коммунальных отходов и вовлечение в хозяйственный оборот не менее 25% вторичных ресурсов и сырья из твердых коммунальных отходов", - говорится в перечне поручений.
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"Мусорная" реформа началась в России 1 января 2019 года. Программа обновления системы обращения с отходами входит в нацпроект "Экология". Цель на 2030 год - сортировка 100% объема твердых коммунальных отходов и снижение на 50% ТКО, которые направляются на полигоны.
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