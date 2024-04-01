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Путин поручил предусмотреть право МСП на кредитные каникулы раз в пять лет

Путин поручил предусмотреть право МСП на кредитные каникулы раз в пять лет - РИА Новости, 01.04.2024

Путин поручил предусмотреть право МСП на кредитные каникулы раз в пять лет

Президент России Владимир Путин поручил до июня обеспечить изменение законов с целью предоставить субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) право... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T13:06

2024-04-01T13:06

2024-04-01T13:06

экономика

россия

владимир путин

михаил мишустин

эльвира набиуллина

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до июня обеспечить изменение законов с целью предоставить субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) право раз в пять лет брать кредитные каникулы на полгода, сообщается на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с Банком России:... предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства права не чаще одного раза в пять лет обращаться к кредитору - финансовой организации с требованием об установлении льготного периода, на который приостанавливается исполнение обязательств заемщика по договору кредита (займа) на срок до шести месяцев без ухудшения кредитной истории (кредитные каникулы)", - говорится в перечне поручений. Срок исполнения – 1 июня 2024 года, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин и глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, владимир путин, михаил мишустин, эльвира набиуллина