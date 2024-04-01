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Путин поручил предусмотреть право МСП на кредитные каникулы раз в пять лет - РИА Новости, 01.04.2024
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13:06 01.04.2024
https://ria.ru/20240401/msp-1937083987.html
Путин поручил предусмотреть право МСП на кредитные каникулы раз в пять лет
Путин поручил предусмотреть право МСП на кредитные каникулы раз в пять лет - РИА Новости, 01.04.2024
Путин поручил предусмотреть право МСП на кредитные каникулы раз в пять лет
Президент России Владимир Путин поручил до июня обеспечить изменение законов с целью предоставить субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) право... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T13:06
2024-04-01T13:06
экономика
россия
владимир путин
михаил мишустин
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до июня обеспечить изменение законов с целью предоставить субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) право раз в пять лет брать кредитные каникулы на полгода, сообщается на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с Банком России:... предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства права не чаще одного раза в пять лет обращаться к кредитору - финансовой организации с требованием об установлении льготного периода, на который приостанавливается исполнение обязательств заемщика по договору кредита (займа) на срок до шести месяцев без ухудшения кредитной истории (кредитные каникулы)", - говорится в перечне поручений. Срок исполнения – 1 июня 2024 года, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин и глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
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экономика, россия, владимир путин, михаил мишустин, эльвира набиуллина
Экономика, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Эльвира Набиуллина
Путин поручил предусмотреть право МСП на кредитные каникулы раз в пять лет

Путин поручил предусмотреть право МСП на кредитные каникулы на полгода

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до июня обеспечить изменение законов с целью предоставить субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) право раз в пять лет брать кредитные каникулы на полгода, сообщается на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с Банком России:... предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства права не чаще одного раза в пять лет обращаться к кредитору - финансовой организации с требованием об установлении льготного периода, на который приостанавливается исполнение обязательств заемщика по договору кредита (займа) на срок до шести месяцев без ухудшения кредитной истории (кредитные каникулы)", - говорится в перечне поручений.
Срок исполнения – 1 июня 2024 года, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин и глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
 
ЭкономикаРоссияВладимир ПутинМихаил МишустинЭльвира Набиуллина
 
 
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