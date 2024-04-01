https://ria.ru/20240401/mrot-1937087475.html

Путин поручил доложить через год о повышении МРОТ опережающими темпами

Путин поручил доложить через год о повышении МРОТ опережающими темпами - РИА Новости, 01.04.2024

Путин поручил доложить через год о повышении МРОТ опережающими темпами

Президент России Владимир Путин поручил доложить до 15 марта 2025 года о повышении МРОТ опережающими темпами, соответствующее поручение опубликовано на сайте... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T13:17

2024-04-01T13:17

2024-04-01T13:17

россия

владимир путин

михаил мишустин

экономика

мрот

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0b/1895496369_0:249:3072:1977_1920x0_80_0_0_0c301221226dddd8090116dd70504903.jpg

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил доложить до 15 марта 2025 года о повышении МРОТ опережающими темпами, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации обеспечить:.. повышение минимального размера оплаты труда опережающими темпами, предусмотрев рост минимального размера оплаты труда к 2030 году более чем в два раза по сравнению с суммой, установленной на 2023 год, с достижением его величины не менее 35 тысяч рублей в месяц", - говорится в поручении. Срок исполнения поручения - до 15 марта 2025 года, далее - один раз в полгода. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20231213/mrot-1915434391.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, владимир путин, михаил мишустин, экономика, мрот