https://ria.ru/20240401/mrot-1937087475.html
Путин поручил доложить через год о повышении МРОТ опережающими темпами
Путин поручил доложить через год о повышении МРОТ опережающими темпами - РИА Новости, 01.04.2024
Путин поручил доложить через год о повышении МРОТ опережающими темпами
Президент России Владимир Путин поручил доложить до 15 марта 2025 года о повышении МРОТ опережающими темпами, соответствующее поручение опубликовано на сайте... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T13:17
2024-04-01T13:17
2024-04-01T13:17
россия
владимир путин
михаил мишустин
экономика
мрот
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил доложить до 15 марта 2025 года о повышении МРОТ опережающими темпами, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации обеспечить:.. повышение минимального размера оплаты труда опережающими темпами, предусмотрев рост минимального размера оплаты труда к 2030 году более чем в два раза по сравнению с суммой, установленной на 2023 год, с достижением его величины не менее 35 тысяч рублей в месяц", - говорится в поручении. Срок исполнения поручения - до 15 марта 2025 года, далее - один раз в полгода. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20231213/mrot-1915434391.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, михаил мишустин, экономика, мрот
Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Экономика, МРОТ
Путин поручил доложить через год о повышении МРОТ опережающими темпами
Путин поручил доложить до 15 марта о повышении МРОТ опережающими темпами